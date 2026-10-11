Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler TOROSLAR EDAŞ tarafından duyuruldu. Programa göre, İslahiye, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim tarihli elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

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TOROSLAR EDAŞ (Toroslar Elektrik Dağıtım), Gaziantep'te yaşanacak planlı ve anlık elektrik kesintisi programını resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Programa göre, arıza ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle İslahiye, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli ilçelerindeki bazı mahallelere elektrik verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programların ayrıntısını araştırıyor.

TOROSLAR EDAŞ tarafından yapılan açıklamada; "Planlı kesintiler, arıza halleri dışında elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım - onarım çalışmaları ile yeni bağlantı aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda önceden kamuoyunun bilgilendirilmesinin önem arz ettiği kesintilerdir. Planlı kesintiler, müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla yapılmaktadır." denildi.

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep elektrik kesintisi programı 11 Ekim! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?







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