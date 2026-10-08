İstanbul su kesintisi programı 8 Ekim 2026 Perşembe günü İSKİ arıza kayıtlarıyla yeniden gündeme geldi. Esenyurt, Güngören, Kadıköy ve Şile’nin bazı mahallelerinde içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle geçici kesintiler yaşanıyor.

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İstanbul’da 8 Ekim Perşembe günü farklı ilçelerde su kesintileri uygulanıyor. İSKİ’nin güncel arıza bilgilerine göre Esenyurt Akçaburgaz, Güngören Sanayi, Kadıköy Bostancı ve Şile Meşrutiyet mahallelerinde 100 milimetre çaplı şebeke hattında meydana gelen arızalar nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürerken tahmini bitiş saatleri de ayrı ayrı açıklandı.

8 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Esenyurt su kesintisi:

Akçaburgaz Mahallesi

Başlangıç: 13.51

Tahmini bitiş: 18.00

Kesinti nedeni: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Güngören su kesintisi:

Sanayi Mahallesi

Başlangıç: 12.39

Tahmini bitiş: 17.00

Kesinti nedeni: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

İSKİ su kesintisi sorgulama! 8 Ekim İstanbul (Güngören, Esenyurt, Kadıköy) su kesintisi

Kadıköy su kesintisi:

Bostancı Mahallesi

Başlangıç: 14.05

Tahmini bitiş: 19.00

Kesinti nedeni: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Şile su kesintisi:

Meşrutiyet Mahallesi

Başlangıç: 15.49

Tahmini bitiş: 20.00

Kesinti nedeni: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

İSKİ SU KESİNTİSİ NEREDEN SORGULANIR?

İstanbul’daki güncel su kesintileri İSKİ’nin resmi arıza ve kesinti sorgulama ekranından takip edilebiliyor. Kullanıcılar ilçe ve mahalle bilgilerini kontrol ederek kesintinin başlangıç saatini, arıza nedenini ve tahmini bitiş zamanını görebiliyor. İSKİ’nin arıza kayıtlarında devam eden çalışmalar ayrı olarak gösteriliyor.

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