İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı
İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim GDZ planlı kesinti programı kapsamında Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar, Menemen başta olmak üzere çok sayıda ilçede çalışma yapılacak. Şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı ile ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda saatler süren elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ elektrik kesintisi programında elektriklerin ne zaman geleceği, elektrik kesintisi bitiş saati de paylaşıldı.
GDZ Elektrik’in 11, 12 ve 13 Ekim 2026 tarihli planlı kesinti programına göre İzmir’in Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar, Menemen, Aliağa, Çeşme, Foça, Ödemiş, Tire, Urla, Menderes, Kemalpaşa, Dikili, Bayındır, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve etkilenecek mahalleler çalışma türüne göre değişirken bazı bölgelerde enerji kesintisinin 8 saate kadar sürmesi bekleniyor.
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
08:30 - 13:42
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Çınar, Kazımdirik
Çınar: 5001. Sk., 5003. Sk., 5007/1. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5028. Sk.
Kazımdirik: 302. Sk., 5003. Sk.
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Gürpınar, Kemalpaşa
Gürpınar: 7033. Sk.
Kemalpaşa: 7033. Sk., 7086/10. Sk., 7086. Sk., 7086/1. Sk., 7086/3. Sk., 7086/4. Sk., 7086/5. Sk., 7086/6. Sk., 7405. Sk., 7405/2. Sk., Kemalpaşa Cd.
12 EKİM 2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölge: Mevlana
Mevlana: 1700. Sk., 1701/1. Sk., 1701/2. Sk., 1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/7. Sk., 1701/8. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707/1. Sk., 1707/2. Sk., 1707/9. Sk., 1709. Sk., 1710/5. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1712/5. Sk., 1715. Sk., 1732. Sk., 1734. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/14. Sk.
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni: AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı
Etkilenen Bölge: Mevlana
13 EKİM 2026
08:30 - 12:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölge: Mevlana
Mevlana: 1702. Sk., 1744. Sk., 1746/1. Sk., 1746/2. Sk., 1749. Sk., 1750. Sk., 1750/2. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., 1754. Sk., 1754/1. Sk., 1754/2. Sk., 1754/3. Sk., 1759. Sk., 1759/1. Sk., 1759/2. Sk., 1759/3. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk., 1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., Park İçi Yolu.
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Çamiçi, Eğridere
Eğridere: 8750. Sk.
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölge: Gökdere
Gökdere: Akgül Sk., Ceylan Sk., Çiğdem Sk., Erdem Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., İnci Sk., Kale Sk., Nehir Sk.
13:00 - 15:30
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Erzene, Mevlana
Erzene: 1776. Sk.
Mevlana: 1727. Sk., 1736. Sk., 1738. Sk., 1739. Sk., 1741. Sk., 1742. Sk., 1743. Sk., 1743/1. Sk., 1765. Sk., 1765/1. Sk., 1767. Sk., 1768. Sk., 1768/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., 1776. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Cd.
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu, Siteler
Samurlu: 24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Samurlu, Siteler
Samurlu: Aliağa Cd.
13 EKİM 2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: B. Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Samurlu
Samurlu: 24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Hacıömerli, Kalabak
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet, Yeşilova
Yeşilova: Canlı İstasyon Cd., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Mektep, Necati Uza
Çırpı Cami: Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Nizamoğlu Sk.
İbrahimçavuş: Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.
Necati Uza: 1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölge: Germiyan
Germiyan: 27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27045. Sk., 27052. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk.
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 16 Eylül, Dalyan, Sakarya
16 Eylül: 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3040. Sk., 3059. Sk., 3060. Sk., 3061. Sk., 3063. Sk., 3065. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3272. Sk., 3301. Sk., 3301/1. Sk., 3302. Sk., 3303. Sk., 3394/4. Sk.
Dalyan: 3011. Sk., 4001. Sk., 4005. Sk.
Sakarya: 3011. Sk., 3071. Sk., 3072. Sk., 3073. Sk., 3073/1. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3080. Sk., 3118. Sk., 3145. Sk., 3156. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., 3168. Sk., 3169. Sk., 3170. Sk., 3170/1. Sk., 3171. Sk.
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni: Manevra
Etkilenen Bölge: Kabakum
Kabakum: 584. Sk., 585. Sk., 587. Sk., Bankacılar 27. Sk., Bankacılar 29. Sk., Bankacılar 30. Sk., Bankacılar 43. Sk., Bankacılar 44. Sk., Bankacılar 46. Sk., Sahil Yolu Cd., Siteler 10. Sk., Siteler 2. Sk., Siteler 4. Sk., Siteler 6. Sk., Siteler 7. Sk., Siteler 8. Sk., Siteler 9. Sk., Siteler Sk.
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Manevra
Etkilenen Bölge: Çandarlı
Çandarlı: Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Konunç 41. Sk.
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni: TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Salimbey
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
Fatih: Beyaz Sk., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa
Atatürk: 1. Sk., 100. Sk., 100/2. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 154. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 17. Sk., 170. Sk., 170/1. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 21. Sk., 4. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 61. Sk., 67. Sk., 7. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77/7. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Akasya Cd., Ardıç Sk., Barış Cd., Çandede Cd., Cemil Midilli Cd., Değirmenlik Cd., Ferit Oğuzbayır Cd., Gürgen Sk., İmbat Cd., Mustafa Konuk Cd., Orkide Sk., Poyraz Cd., Selçuk Dirim Cd., Sevgi Cd., Zakkum Sk., Zeytin Sk.
Fevzipaşa: 102. Sk., 108. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 189. Sk., 193. Sk., 199. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 222. Sk., 228. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 264. Sk., 99. Sk., Barış Cd., Boztepe Mevkii Küme Evleri, Değirmenlik Cd., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd., Şehit Ali Yarba Sk.
İsmetpaşa: 161. Sk., 163. Sk., 167. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 193. Sk., 200. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 237. Sk., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd.
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Atatürk, Fevzipaşa
Atatürk: 1. Sk., 2. Sk., 5. Sk., 7. Sk., 90. Sk., 95. Sk., 97. Sk., 100. Sk., 100/2. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 140. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 160. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 170. Sk., 170/1. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 19. Sk., 46. Sk., 50. Sk., 61. Sk., 67. Sk., 80. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Akasya Cd., Ardıç Sk., Barış Cd., Çandede Cd., Değirmenlik Cd., Ferit Oğuzbayır Cd., Gürgen Sk., İmbat Cd., Mustafa Konuk Cd., Orkide Sk., Selçuk Dirim Cd., Sevgi Cd., Zakkum Sk., Zeytin Sk.
Fevzipaşa: 102. Sk., 108. Sk., 213. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 99. Sk., Boztepe Mevkii Küme Evleri, Değirmenlik Cd., Mersinaki Cd., Şehit Ali Yarba Sk.
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Küçükbahçe, Salman, Yayla
Küçükbahçe: Küçükbahçe Küme Evleri
Yayla: Yayla Küme Evleri
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 EKİM 2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Atakent, Yalı
Atakent: Caher Dudayev Blv.
Yalı: 6319. Sk., 6320. Sk., 6321. Sk., 6322. Sk., 6323. Sk., 6323/1. Sk., 6326. Sk., 6328. Sk., 6329/3. Sk., 6329/5. Sk., 6330. Sk., 6417/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6437. Sk., 6439. Sk., 6439/1. Sk., 6439/2. Sk., 6440. Sk., 6440/1. Sk., 6440/2. Sk., 6440/3. Sk., 6440/4. Sk., 6440/5. Sk., 6440/6. Sk., 6440/7. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6446/3. Sk., 6449. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6488. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd., Okan Yüksel Cd.
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Sancaklı, Yamanlar
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bağyurdu Yeni, Halilbeyli
Halilbeyli: Halilbeyli Küme Evleri
12 EKİM 2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Bağyurdu Yeni
Bağyurdu Yeni: Behçet Atay Sk., Çamlı Bağlar Küme Evleri
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Arpaseki, Taştepe
12 EKİM 2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Taştepe
Taştepe: Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Haliller, Kaleköy
Haliller: Haliller Küme Evleri, Kaleköy Yolu, Kırhüseyinler Küme Evleri, Makuflar Küme Evleri
Kaleköy: Kaleköy Küme Evleri
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Aydoğdu, Çömlekçi, Suludere
Aydoğdu: Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri
Çömlekçi: Aydoğdu Köyü İç Yolu
Suludere: Kocaçınarlar Küme Evleri
13 EKİM 2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Taşlıyatak, Tumbullar
Taşlıyatak: Dervişler Küme Evleri
Tumbullar: Tumbullar Küme Evleri
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: AG Box Arızası
Etkilenen Bölge: Uğur Mumcu
Uğur Mumcu: 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1273. Sk., 1286/2. Sk., 1293. Sk., 1295. Sk., 1297/1. Sk., 1298. Sk., 1298/1. Sk., 1298/2. Sk., 1304. Sk., 1310. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
Etkilenen Bölgeler: 29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus
Cumhuriyet: 100. Sk., 136. Sk., 7527. Sk., 7609/1. Sk., 98/1. Sk., 98/2. Sk., Hade Fide Seralar İçi Yolu, Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd., Ziraat Fakültesi Lojmanları Küme Evleri
Gazi: 107/1. Sk., 107/2. Sk., 107/3. Sk., 107/5. Sk., 107/7. Sk., 7505. Sk., 7505/1. Sk., 7521. Sk., 7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd.
Kemal Atatürk: 29 Ekim Cd., 7526/1. Sk., 7528/2. Sk., 7534. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd.
Ulus: 100/2. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 136. Sk., 7501. Sk., 7501/1. Sk., 7501/2. Sk., 7501/4. Sk., 7503. Sk., 7503/1. Sk., 7518. Sk., 7526. Sk., 7526/3. Sk., 7530. Sk., 7530/1. Sk., 7530/2. Sk., 7530/3. Sk., 7530/4. Sk., 7532. Sk., 7532/1. Sk., 7532/2. Sk., 7532/3. Sk., 7550. Sk., 7550/4. Sk., 7552. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nene Hatun Cd.
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bademli, Ovakent
Bademli: Suluirim Küme Evleri
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Büyükavulcuk, Hürriyet, Küçükavulcuk, Ocaklı, Yolüstü, Zafer
Büyükavulcuk: Büyükavulcuk Küme Evleri
Hürriyet: 1697. Sk., 1700. Sk., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd., Kıramık-Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri
Ocaklı: 1700. Sk., Büyükavulcuk Yolu, Kiraz Yolu Cd., Ocaklı Küme Evleri, Ödemiş Yolu
Yolüstü: Büyükavulcuk Küme Evleri, Kıramık-Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri
Zafer: 1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Birgi Yolu Cd.
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Alaşarlı, Çaylı, Kızılcaavlu, Yeşilköy
Alaşarlı: Alaşarlı Küme Evleri, isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri
Kızılcaavlu: Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Kızılcaavlu Küme Evleri
Yeşilköy: Yeşilköy Küme Evleri
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı, Oğuzlar
Bayırlı: Bayırlı Küme Evleri
Çağlayan: 30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri
Dolaylar: Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri
Gölcük: 1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.
Mursallı: Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri
Oğuzlar: Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu
10:00 - 15:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Kaymakçı
Kaymakçı: Ali Galip Sk., Ali Gonca Sk., Alim Sk., Altıntaş Sk., Bilim Sk., Büyükcami Sk., Çam Sk., Çetiner Sk., Çöp Sk., Dal Sk., Dibekçi Sk., Dönmez Sk., Fırat Sk., Genç Sk., Hüseyin Avni Turan Sk., Jandarma Sk., Kadalı Sk., Kadı Sk., Keklik Sk., Kocakuyu Sk., Mete Sk., Murat Gök Sk., Nehir Sk., Özlü Sk., Sanat Sk., Sedef Sk., Uslu Sk., Uzun Sk., Yaşar Sk., Yiğiter Sk., Yurttaş Sk.
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Adnan Menderes
Adnan Menderes: Kazantepe Civarı Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: İhsaniye
İhsaniye: Çayırarası Küme Evleri
13 EKİM 2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 4 Eylül, Fatih, İbni Melek
4 Eylül: Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.
Fatih: 19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Buhar Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hurşit Seni Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Millet Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Turgut Özal Blv., Ulus Cd., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.
İbni Melek: Burak Bey Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Büyükkömürcü, Küçükkömürcü
Büyükkömürcü: Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri
Küçükkömürcü: 2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Kırtepe, Yeğenli
Yeğenli: Aktay Sk., Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sk., İsmail Yağcıoğlu Sk., Kayalı Sk., Kocaalan Sk., Kocakır Küme Evleri, Minare Sk., Önder Sk., Tarım Küme Evleri, Temsil Sk., Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sk., Yılmaz Sk.
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Fatih, İbni Melek, Kaplan, Turan
Fatih: Mollaarap Cd.
İbni Melek: 1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Mustafa Kemal Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Zübeyde Hanım Cd.
Turan: Altıntepe Sk., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Bülbül Sk., Doğuş Sk., Hakime Sk., Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Camiatik, Naipli
Camiatik: Ahmet Besim Uyal Cd., Akik Sk., Çakmak Sk., Defne Sk., Erguvan Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Sedir Sk., Yeşim Sk.
Naipli: Ahmet Besim Uyal Cd., Dolu Sk., İlke Sk., İris Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Portakal Sk., Yıldırım Sk.
13 EKİM 2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Balıklıova
Balıklıova: 13030. Sk., 13030/1. Sk., 13030/2. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13033/1. Sk., 13034. Sk., 13035. Sk., 13036. Sk., 13037. Sk., 13038. Sk., 13039. Sk., 13040. Sk., 13041. Sk., 13041/1. Sk., 13042. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13044. Sk., 13045. Sk., 13046. Sk., 13046/1. Sk., 13047. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk.
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölge: Seyhan
Seyhan: 623/1. Sk., 623/2. Sk., 626. Sk., 626/1. Sk., 626/3. Sk., 626/4. Sk., 627. Sk., 628. Sk., 628/1. Sk., 629. Sk., 629/2. Sk., 629/3. Sk., 629/4. Sk., 630/4. Sk., 641/1. Sk., 641/2. Sk., 641/4. Sk., 641/5. Sk., 645. Sk., 653/3. Sk., 657. Sk., 659. Sk., 659/1. Sk., 659/13. Sk., 659/15. Sk., 659/3. Sk., 659/5. Sk., 659/6. Sk., 659/8. Sk., 659/9. Sk., 660. Sk., 660/2. Sk., 661. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 667/4. Sk., 701. Sk., Aydın Hatboyu Cd.
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölge: Seyhan
Seyhan: 629/12. Sk., 629/9. Sk., 641. Sk., 641/1. Sk., 641/2. Sk., 641/3. Sk., 641/5. Sk., 661/5. Sk., 700. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 722/5. Sk.
13 EKİM 2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Ufuk
Ufuk: 2763. Sk., 905. Sk., 915. Sk.
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, İnkılap
Akıncılar: 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 570/1. Sk., Akdoğan Cd.
İnkılap: 502/2. Sk., 504. Sk., 504/1. Sk., 504/2. Sk., 537. Sk., 539. Sk., 539/1. Sk., 541. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 566/1. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 574. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 580. Sk., Akdoğan Cd., Cemil Şeboy Cd., Menderes Cd., Şirinyer Pazar Yeri
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölgeler: Efeler, Güven, Hürriyet, İnkılap, Yiğitler
Efeler: 325. Sk., 325/1. Sk., 327. Sk., 344. Sk., 348. Sk., 354. Sk., 356. Sk., Atilla Erarslan Sk., Koşuyolu Cd.
Güven: 341. Sk.
Hürriyet: Mehmet Akif Cd.
İnkılap: Cemil Şeboy Cd., Engelliler Parkı İçi Yolu, Koşuyolu Cd., 508. Sk., Mehmet Akif Cd.
Yiğitler: 331. Sk., 333. Sk., 341. Sk., 343. Sk., 366. Sk., Fevzi Çakmak Cd.
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
00:00 - 07:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Atilla
Atilla: 459. Sk., 460. Sk., 461. Sk., 466. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 486. Sk., 497. Sk.
01:00 - 01:15
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Çınarlı
Çınarlı: 1587. Sk., 1587/1. Sk.
04:00 - 12:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Alsancak
Alsancak: 1453. Sk., 1464. Sk., 1469. Sk., 1480. Sk., 1482. Sk., Atatürk Cd., Cumhuriyet Blv., Enver Dündar Başar Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd., Park İçi Yolu, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk.
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Çınarlı
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Kültür
Kültür: 1382. Sk., İtalya Sk., Meksika Sk., Plevne Blv., Şevket Özçelik Sk., Ümran Baradan Sk.
17:00 - 17:15
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Çınarlı
Çınarlı: 1587. Sk., 1587/1. Sk.
13 EKİM 2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Çankaya, Mithatpaşa
Çankaya: 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv.
Mithatpaşa: 117. Sk., 133. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 176. Sk., 208. Sk., Mithatpaşa Cd.
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENDERES / İZMİR
12 EKİM 2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölge: Orta
Orta: 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., 1020. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 29 Ekim Cd., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8018. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8034. Sk., 8036. Sk., 8038. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk.
13:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Etkilenen Bölge: Çukuraltı
Çukuraltı: 2185. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2193 Sk., 2195. Sk., 2197. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2225. Sk., 2227. Sk., 2236. Sk., 2236/1. Sk., 2238. Sk., 2240. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., 2244. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2251. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2256. Sk., 2258. Sk., 2262. Sk., 2264. Sk., 2270. Sk., 2272. Sk., 2274. Sk., 2276. Sk., 2276/1. Sk., 2276/2. Sk., 2278. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2286. Sk., Çetin Yetiştiren Cd., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site Yolu
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
12 EKİM 2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni: Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
Etkilenen Bölgeler: Esentepe, İzkent
Esentepe: 8836. Sk.
İzkent: 8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Etkilenen Bölge: Evka-5
Evka-5: 8925. Sk., 8926. Sk., 8927. Sk.
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 EKİM 2026
09:30 - 13:30
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Cengizhan
Cengizhan: 1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 EKİM 2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Etkilenen Bölge: Osman Aksüner
Osman Aksüner: 5900. Sk., 5903. Sk., 5904. Sk., Yeşillik Cd.