İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim GDZ planlı kesinti programı kapsamında Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar, Menemen başta olmak üzere çok sayıda ilçede çalışma yapılacak. Şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı ile ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda saatler süren elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ elektrik kesintisi programında elektriklerin ne zaman geleceği, elektrik kesintisi bitiş saati de paylaşıldı.

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GDZ Elektrik’in 11, 12 ve 13 Ekim 2026 tarihli planlı kesinti programına göre İzmir’in Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar, Menemen, Aliağa, Çeşme, Foça, Ödemiş, Tire, Urla, Menderes, Kemalpaşa, Dikili, Bayındır, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve etkilenecek mahalleler çalışma türüne göre değişirken bazı bölgelerde enerji kesintisinin 8 saate kadar sürmesi bekleniyor.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

08:30 - 13:42

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Çınar, Kazımdirik

Çınar: 5001. Sk., 5003. Sk., 5007/1. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5028. Sk.

Kazımdirik: 302. Sk., 5003. Sk.

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Gürpınar, Kemalpaşa

Gürpınar: 7033. Sk.

Kemalpaşa: 7033. Sk., 7086/10. Sk., 7086. Sk., 7086/1. Sk., 7086/3. Sk., 7086/4. Sk., 7086/5. Sk., 7086/6. Sk., 7405. Sk., 7405/2. Sk., Kemalpaşa Cd.

12 EKİM 2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölge: Mevlana

Mevlana: 1700. Sk., 1701/1. Sk., 1701/2. Sk., 1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/7. Sk., 1701/8. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707/1. Sk., 1707/2. Sk., 1707/9. Sk., 1709. Sk., 1710/5. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1712/5. Sk., 1715. Sk., 1732. Sk., 1734. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/14. Sk.

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni: AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

Etkilenen Bölge: Mevlana

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

13 EKİM 2026

08:30 - 12:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölge: Mevlana

Mevlana: 1702. Sk., 1744. Sk., 1746/1. Sk., 1746/2. Sk., 1749. Sk., 1750. Sk., 1750/2. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., 1754. Sk., 1754/1. Sk., 1754/2. Sk., 1754/3. Sk., 1759. Sk., 1759/1. Sk., 1759/2. Sk., 1759/3. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk., 1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., Park İçi Yolu.

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Çamiçi, Eğridere

Eğridere: 8750. Sk.

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölge: Gökdere

Gökdere: Akgül Sk., Ceylan Sk., Çiğdem Sk., Erdem Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., İnci Sk., Kale Sk., Nehir Sk.

13:00 - 15:30

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Erzene, Mevlana

Erzene: 1776. Sk.

Mevlana: 1727. Sk., 1736. Sk., 1738. Sk., 1739. Sk., 1741. Sk., 1742. Sk., 1743. Sk., 1743/1. Sk., 1765. Sk., 1765/1. Sk., 1767. Sk., 1768. Sk., 1768/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., 1776. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Cd.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu, Siteler

Samurlu: 24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Samurlu, Siteler

Samurlu: Aliağa Cd.

13 EKİM 2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: B. Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Samurlu

Samurlu: 24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Hacıömerli, Kalabak

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet, Yeşilova

Yeşilova: Canlı İstasyon Cd., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Mektep, Necati Uza

Çırpı Cami: Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Nizamoğlu Sk.

İbrahimçavuş: Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.

Necati Uza: 1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölge: Germiyan

Germiyan: 27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27045. Sk., 27052. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk.

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 16 Eylül, Dalyan, Sakarya

16 Eylül: 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3040. Sk., 3059. Sk., 3060. Sk., 3061. Sk., 3063. Sk., 3065. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3272. Sk., 3301. Sk., 3301/1. Sk., 3302. Sk., 3303. Sk., 3394/4. Sk.

Dalyan: 3011. Sk., 4001. Sk., 4005. Sk.

Sakarya: 3011. Sk., 3071. Sk., 3072. Sk., 3073. Sk., 3073/1. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3080. Sk., 3118. Sk., 3145. Sk., 3156. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., 3168. Sk., 3169. Sk., 3170. Sk., 3170/1. Sk., 3171. Sk.

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni: Manevra

Etkilenen Bölge: Kabakum

Kabakum: 584. Sk., 585. Sk., 587. Sk., Bankacılar 27. Sk., Bankacılar 29. Sk., Bankacılar 30. Sk., Bankacılar 43. Sk., Bankacılar 44. Sk., Bankacılar 46. Sk., Sahil Yolu Cd., Siteler 10. Sk., Siteler 2. Sk., Siteler 4. Sk., Siteler 6. Sk., Siteler 7. Sk., Siteler 8. Sk., Siteler 9. Sk., Siteler Sk.

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Manevra

Etkilenen Bölge: Çandarlı

Çandarlı: Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Konunç 41. Sk.

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni: TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Salimbey

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

Fatih: Beyaz Sk., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa

Atatürk: 1. Sk., 100. Sk., 100/2. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 154. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 17. Sk., 170. Sk., 170/1. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 21. Sk., 4. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 61. Sk., 67. Sk., 7. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77/7. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Akasya Cd., Ardıç Sk., Barış Cd., Çandede Cd., Cemil Midilli Cd., Değirmenlik Cd., Ferit Oğuzbayır Cd., Gürgen Sk., İmbat Cd., Mustafa Konuk Cd., Orkide Sk., Poyraz Cd., Selçuk Dirim Cd., Sevgi Cd., Zakkum Sk., Zeytin Sk.

Fevzipaşa: 102. Sk., 108. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 189. Sk., 193. Sk., 199. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 222. Sk., 228. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 264. Sk., 99. Sk., Barış Cd., Boztepe Mevkii Küme Evleri, Değirmenlik Cd., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd., Şehit Ali Yarba Sk.

İsmetpaşa: 161. Sk., 163. Sk., 167. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 193. Sk., 200. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 237. Sk., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd.

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Atatürk, Fevzipaşa

Atatürk: 1. Sk., 2. Sk., 5. Sk., 7. Sk., 90. Sk., 95. Sk., 97. Sk., 100. Sk., 100/2. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 140. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 160. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 170. Sk., 170/1. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 19. Sk., 46. Sk., 50. Sk., 61. Sk., 67. Sk., 80. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Akasya Cd., Ardıç Sk., Barış Cd., Çandede Cd., Değirmenlik Cd., Ferit Oğuzbayır Cd., Gürgen Sk., İmbat Cd., Mustafa Konuk Cd., Orkide Sk., Selçuk Dirim Cd., Sevgi Cd., Zakkum Sk., Zeytin Sk.

Fevzipaşa: 102. Sk., 108. Sk., 213. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 99. Sk., Boztepe Mevkii Küme Evleri, Değirmenlik Cd., Mersinaki Cd., Şehit Ali Yarba Sk.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Küçükbahçe, Salman, Yayla

Küçükbahçe: Küçükbahçe Küme Evleri

Yayla: Yayla Küme Evleri

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 EKİM 2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Atakent, Yalı

Atakent: Caher Dudayev Blv.

Yalı: 6319. Sk., 6320. Sk., 6321. Sk., 6322. Sk., 6323. Sk., 6323/1. Sk., 6326. Sk., 6328. Sk., 6329/3. Sk., 6329/5. Sk., 6330. Sk., 6417/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6437. Sk., 6439. Sk., 6439/1. Sk., 6439/2. Sk., 6440. Sk., 6440/1. Sk., 6440/2. Sk., 6440/3. Sk., 6440/4. Sk., 6440/5. Sk., 6440/6. Sk., 6440/7. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6446/3. Sk., 6449. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6488. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd., Okan Yüksel Cd.

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Sancaklı, Yamanlar

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bağyurdu Yeni, Halilbeyli

Halilbeyli: Halilbeyli Küme Evleri

12 EKİM 2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Bağyurdu Yeni

Bağyurdu Yeni: Behçet Atay Sk., Çamlı Bağlar Küme Evleri

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Arpaseki, Taştepe

12 EKİM 2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Taştepe

Taştepe: Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Haliller, Kaleköy

Haliller: Haliller Küme Evleri, Kaleköy Yolu, Kırhüseyinler Küme Evleri, Makuflar Küme Evleri

Kaleköy: Kaleköy Küme Evleri

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Aydoğdu, Çömlekçi, Suludere

Aydoğdu: Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri

Çömlekçi: Aydoğdu Köyü İç Yolu

Suludere: Kocaçınarlar Küme Evleri

13 EKİM 2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Taşlıyatak, Tumbullar

Taşlıyatak: Dervişler Küme Evleri

Tumbullar: Tumbullar Küme Evleri

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni: AG Box Arızası

Etkilenen Bölge: Uğur Mumcu

Uğur Mumcu: 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1273. Sk., 1286/2. Sk., 1293. Sk., 1295. Sk., 1297/1. Sk., 1298. Sk., 1298/1. Sk., 1298/2. Sk., 1304. Sk., 1310. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

Etkilenen Bölgeler: 29 Ekim, Ahıhıdır, Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus

Cumhuriyet: 100. Sk., 136. Sk., 7527. Sk., 7609/1. Sk., 98/1. Sk., 98/2. Sk., Hade Fide Seralar İçi Yolu, Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd., Ziraat Fakültesi Lojmanları Küme Evleri

Gazi: 107/1. Sk., 107/2. Sk., 107/3. Sk., 107/5. Sk., 107/7. Sk., 7505. Sk., 7505/1. Sk., 7521. Sk., 7700. Sk., 7701. Sk., 7702. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yenilik Cd.

Kemal Atatürk: 29 Ekim Cd., 7526/1. Sk., 7528/2. Sk., 7534. Sk., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd.

Ulus: 100/2. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 136. Sk., 7501. Sk., 7501/1. Sk., 7501/2. Sk., 7501/4. Sk., 7503. Sk., 7503/1. Sk., 7518. Sk., 7526. Sk., 7526/3. Sk., 7530. Sk., 7530/1. Sk., 7530/2. Sk., 7530/3. Sk., 7530/4. Sk., 7532. Sk., 7532/1. Sk., 7532/2. Sk., 7532/3. Sk., 7550. Sk., 7550/4. Sk., 7552. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nene Hatun Cd.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bademli, Ovakent

Bademli: Suluirim Küme Evleri

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Büyükavulcuk, Hürriyet, Küçükavulcuk, Ocaklı, Yolüstü, Zafer

Büyükavulcuk: Büyükavulcuk Küme Evleri

Hürriyet: 1697. Sk., 1700. Sk., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd., Kıramık-Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri

Ocaklı: 1700. Sk., Büyükavulcuk Yolu, Kiraz Yolu Cd., Ocaklı Küme Evleri, Ödemiş Yolu

Yolüstü: Büyükavulcuk Küme Evleri, Kıramık-Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri

Zafer: 1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Birgi Yolu Cd.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Alaşarlı, Çaylı, Kızılcaavlu, Yeşilköy

Alaşarlı: Alaşarlı Küme Evleri, isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri

Kızılcaavlu: Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Kızılcaavlu Küme Evleri

Yeşilköy: Yeşilköy Küme Evleri

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı, Oğuzlar

Bayırlı: Bayırlı Küme Evleri

Çağlayan: 30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri

Dolaylar: Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri

Gölcük: 1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.

Mursallı: Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri

Oğuzlar: Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Kaymakçı

Kaymakçı: Ali Galip Sk., Ali Gonca Sk., Alim Sk., Altıntaş Sk., Bilim Sk., Büyükcami Sk., Çam Sk., Çetiner Sk., Çöp Sk., Dal Sk., Dibekçi Sk., Dönmez Sk., Fırat Sk., Genç Sk., Hüseyin Avni Turan Sk., Jandarma Sk., Kadalı Sk., Kadı Sk., Keklik Sk., Kocakuyu Sk., Mete Sk., Murat Gök Sk., Nehir Sk., Özlü Sk., Sanat Sk., Sedef Sk., Uslu Sk., Uzun Sk., Yaşar Sk., Yiğiter Sk., Yurttaş Sk.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Adnan Menderes

Adnan Menderes: Kazantepe Civarı Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: İhsaniye

İhsaniye: Çayırarası Küme Evleri

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

13 EKİM 2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 4 Eylül, Fatih, İbni Melek

4 Eylül: Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.

Fatih: 19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Buhar Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hurşit Seni Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Millet Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Turgut Özal Blv., Ulus Cd., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.

İbni Melek: Burak Bey Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Büyükkömürcü, Küçükkömürcü

Büyükkömürcü: Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri

Küçükkömürcü: 2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Kırtepe, Yeğenli

Yeğenli: Aktay Sk., Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sk., İsmail Yağcıoğlu Sk., Kayalı Sk., Kocaalan Sk., Kocakır Küme Evleri, Minare Sk., Önder Sk., Tarım Küme Evleri, Temsil Sk., Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sk., Yılmaz Sk.

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Fatih, İbni Melek, Kaplan, Turan

Fatih: Mollaarap Cd.

İbni Melek: 1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Mustafa Kemal Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Zübeyde Hanım Cd.

Turan: Altıntepe Sk., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Bülbül Sk., Doğuş Sk., Hakime Sk., Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Camiatik, Naipli

Camiatik: Ahmet Besim Uyal Cd., Akik Sk., Çakmak Sk., Defne Sk., Erguvan Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Sedir Sk., Yeşim Sk.

Naipli: Ahmet Besim Uyal Cd., Dolu Sk., İlke Sk., İris Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Portakal Sk., Yıldırım Sk.

13 EKİM 2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Balıklıova

Balıklıova: 13030. Sk., 13030/1. Sk., 13030/2. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13033/1. Sk., 13034. Sk., 13035. Sk., 13036. Sk., 13037. Sk., 13038. Sk., 13039. Sk., 13040. Sk., 13041. Sk., 13041/1. Sk., 13042. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13044. Sk., 13045. Sk., 13046. Sk., 13046/1. Sk., 13047. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölge: Seyhan

Seyhan: 623/1. Sk., 623/2. Sk., 626. Sk., 626/1. Sk., 626/3. Sk., 626/4. Sk., 627. Sk., 628. Sk., 628/1. Sk., 629. Sk., 629/2. Sk., 629/3. Sk., 629/4. Sk., 630/4. Sk., 641/1. Sk., 641/2. Sk., 641/4. Sk., 641/5. Sk., 645. Sk., 653/3. Sk., 657. Sk., 659. Sk., 659/1. Sk., 659/13. Sk., 659/15. Sk., 659/3. Sk., 659/5. Sk., 659/6. Sk., 659/8. Sk., 659/9. Sk., 660. Sk., 660/2. Sk., 661. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 667/4. Sk., 701. Sk., Aydın Hatboyu Cd.

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölge: Seyhan

Seyhan: 629/12. Sk., 629/9. Sk., 641. Sk., 641/1. Sk., 641/2. Sk., 641/3. Sk., 641/5. Sk., 661/5. Sk., 700. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 722/5. Sk.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

13 EKİM 2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Ufuk

Ufuk: 2763. Sk., 905. Sk., 915. Sk.

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, İnkılap

Akıncılar: 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 570/1. Sk., Akdoğan Cd.

İnkılap: 502/2. Sk., 504. Sk., 504/1. Sk., 504/2. Sk., 537. Sk., 539. Sk., 539/1. Sk., 541. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 566/1. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 574. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 580. Sk., Akdoğan Cd., Cemil Şeboy Cd., Menderes Cd., Şirinyer Pazar Yeri

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölgeler: Efeler, Güven, Hürriyet, İnkılap, Yiğitler

Efeler: 325. Sk., 325/1. Sk., 327. Sk., 344. Sk., 348. Sk., 354. Sk., 356. Sk., Atilla Erarslan Sk., Koşuyolu Cd.

Güven: 341. Sk.

Hürriyet: Mehmet Akif Cd.

İnkılap: Cemil Şeboy Cd., Engelliler Parkı İçi Yolu, Koşuyolu Cd., 508. Sk., Mehmet Akif Cd.

Yiğitler: 331. Sk., 333. Sk., 341. Sk., 343. Sk., 366. Sk., Fevzi Çakmak Cd.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

00:00 - 07:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Atilla

Atilla: 459. Sk., 460. Sk., 461. Sk., 466. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 486. Sk., 497. Sk.

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Çınarlı

Çınarlı: 1587. Sk., 1587/1. Sk.

04:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Alsancak

Alsancak: 1453. Sk., 1464. Sk., 1469. Sk., 1480. Sk., 1482. Sk., Atatürk Cd., Cumhuriyet Blv., Enver Dündar Başar Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd., Park İçi Yolu, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk.

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Çınarlı

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Kültür

Kültür: 1382. Sk., İtalya Sk., Meksika Sk., Plevne Blv., Şevket Özçelik Sk., Ümran Baradan Sk.

17:00 - 17:15

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Çınarlı

Çınarlı: 1587. Sk., 1587/1. Sk.

13 EKİM 2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Çankaya, Mithatpaşa

Çankaya: 132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv.

Mithatpaşa: 117. Sk., 133. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 176. Sk., 208. Sk., Mithatpaşa Cd.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

MENDERES / İZMİR

12 EKİM 2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölge: Orta

Orta: 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., 1020. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 29 Ekim Cd., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8018. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8034. Sk., 8036. Sk., 8038. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk.

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi

Etkilenen Bölge: Çukuraltı

Çukuraltı: 2185. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2193 Sk., 2195. Sk., 2197. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2225. Sk., 2227. Sk., 2236. Sk., 2236/1. Sk., 2238. Sk., 2240. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., 2244. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2251. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2256. Sk., 2258. Sk., 2262. Sk., 2264. Sk., 2270. Sk., 2272. Sk., 2274. Sk., 2276. Sk., 2276/1. Sk., 2276/2. Sk., 2278. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2286. Sk., Çetin Yetiştiren Cd., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site Yolu

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 EKİM 2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni: Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

Etkilenen Bölgeler: Esentepe, İzkent

Esentepe: 8836. Sk.

İzkent: 8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

Etkilenen Bölge: Evka-5

Evka-5: 8925. Sk., 8926. Sk., 8927. Sk.

İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Ekim! GDZ planlı kesinti programı

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 EKİM 2026

09:30 - 13:30

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Cengizhan

Cengizhan: 1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 EKİM 2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması

Etkilenen Bölge: Osman Aksüner

Osman Aksüner: 5900. Sk., 5903. Sk., 5904. Sk., Yeşillik Cd.

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