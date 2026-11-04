Ankara elektrik kesintisi 5-6 Kasım (Çankaya, Keçiören, Ayaş, Çubuk, Gölbaşı, Beypazarı, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Kahramankazan, Polatlı)
Ankara elektrik kesintisi 5-6 Kasım programı Başkent Elektrik resmi kanalları üzerinden vatandaşlar ile paylaşıldı. Çankaya, Keçiören, Ayaş, Çubuk, Gölbaşı, Beypazarı, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Akyurt, Yenimahalle, Bala, Çamlıdere, Mamak, Güdül, Haymana, Elmadağ, Nallıhan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ilçelerinde meydana gelecek planlı kesinti ve bakım çalışmaları duyuruldu. Ankara'da elektrikler saat kaçta gelecek merak edilirken gözler Ankara elektrik kesintisi listesine çevrildi.
Ankara elektrik kesintisi 5-6 Kasım listesi vatandaşların gündeminde. Planlı kesinti ve bakım çalışmaları kapsamında Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Ayaş, Çubuk, Gölbaşı, Beypazarı, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Akyurt, Yenimahalle, Bala, Çamlıdere, Mamak, Güdül, Haymana, Elmadağ, Nallıhan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ilçelerinde bazı bölgelere enerji verilemeyecek. Peki, Ankara'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Başkent Elektrik planlı kesinti programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6 KASIM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1779/3, KÖY İÇİ, AHMETADİL
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KARAGÖL, AĞILCIK
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA ÖZBEK, ENVER PAŞA, EVREN BÜĞDÜZ, 307, 304, 320., 312, 301, 310, 319, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 308, 300, 305, 309, BÜĞDÜZ, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AŞAĞI ÇAVUNDUR
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1386, 1316, 1314, HACI BAYRAM VELİ, 1399/9, 162, 1399/6, 1399/1, 1399/2, 1389
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1363, YILDIZ, 1355., 1372, 1372/2, 1384/3-, 1384/2, 1372/4, 1371/1, 1371/2, 1355, 1372/1, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1315, 1347, 1342, 1376, 1383, 1365, 1361/1, 1367, 1368, 1371, 1366, 1384, 1369, 880
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1344/3, 1353, 1331, 1357, 1357/1, 1361/1, 1361, 1346, 1352, 1351, 1350, 1328/1, 1322/1-, 1335, 1344/4, 1344/2, 1347, 1367, 1342, 1363, 1355, 1343, 1359/1, 1336, 1349, 1328, 1315, 1358, 1344, 1355., 1356, 1329
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 879/2, ÖMER KARAOSMANOĞLU, YILDIZ, ECE, 1369, 1322/1-, 1371/1, 1371, ASALET, 1368, 1370
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1983, 1980/1, 1955/1, 1982, 2044, ŞEHİT OSMAN TAŞTAN, 2000, 1998
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1966, 1967, 1980/1, 1983/3-, 1964, 1966/4-, 1967/1, 1969, 1963, 1962, 1955/1, 1959, 2015, 1951, 1973, 1979, 1958, 1981, 1972, 1965/1, 1978, 1976, 1955, 1961, 1977, 1983, ŞEHİT OSMAN TAŞTAN, 2022
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1702/1, 1913/1, 1905, ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA, 1900, 1907, 1909, 1908, 1906, 1890, 1892, 1910
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, 2091, ÖĞRETMENLER, 2313, 2318, 2312, ŞEHİT HİKMET ÖZER, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, ALPARSLAN TÜRKEŞ., TÜZÜN, ÜLKÜ YOLU, 2087, GÜZELYURT, ŞEHİT MURAT YÜCELER
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞBEREKET, ORTABEREKET
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY PINARYAKA, LADİN, AYAŞ ANKARA, ORTABEREKET
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTABEREKET
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYI BOYLARI, AYAŞ, ORTABEREKET
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTABEREKET
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZLAR, SÖĞÜT, ULUYOL, SELÇUKLU, AYAŞ, İNCE, PEHLİVAN, ANKARA
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, ALTAY, PEHLİVAN, İNCE, LALE, AYAŞ, SELÇUKLU, IHLAMUR, CUMHURİYET, ANKARA, İSTİKLAL., HUN, OĞUZLAR
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 667, LEBLEBİCİ, DEMİREL, 673, BAŞBEREKET, 653, BAŞAYAŞ, 655, AYAŞ ANKARA
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, KARAHASANLI
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÜCELLER, ATATÜRK.., YAYLALIÖZÜ, SOFULAR, 203, 207, 212, 220, 219, 222, ABAZLI, SANAYİ, ATATÜRK., 204, 217, BAHÇELİ, ZİYA GÖKALP AFŞAR, YAYLA AFŞAR, BEŞEVLER, CAMİ, AVNİ AKYOL, TORUNOĞLU, 201, ABDİ İPEKÇİ, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 5, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, CUMHURİYET KÜME, ÇİĞDEMLİ, CUMHURİYET AFŞAR, DADALOĞLU, ADNAN KAHVECİ, YENİKÖY, 19 MAYIS AFŞAR, KOÇYAYLA
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
05.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞANÇALI, TAŞÖREN, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, ŞEHİT HALİL KOÇAK, HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER, CENGİZHAN, ACISU, OĞUZ
Bakım Çalışması
05.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, GAZEL, HOŞEBE, OLUKBAŞI, NASUHPAŞA, ANK.-İST. DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANAYİCİLER MESKEN 1, TABAKLAR, SANAYİCİLER MESKEN 2
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NERDÜBENDEDE, CUMHURİYET, İSTİKLAL, İŞÖNÜ, TEPEDELEN, ÇINAR, NERDÜBENDEDE KÜME
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10.SOKAK, KURUÇAY MEVKİİ, 5, 6.SOKAK, 8
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞIRSAK DERE MEVKII, KUZUCU3, ÇAVUŞKÖY KÜME, BOZTEPE DİNARBEY KOOP, MEHMET CENGİZ ÖZALP, AYVAŞIK, AYVAŞI KÜME, BOZTEPE KUYULAR MEVKİİ, BOZTEPE KÜME EVLER, DİNARBEY, BOZTEPE
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBECİK
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEDEM ÇAYIRI
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, KARGALAR, SOFU DERESİ, YUKARIDERE
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2733, 2731, 2728, 2741, 2721 YEŞİL ALTINKENT, 2727, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 2729
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1591, 1550/1
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI, İLK FLORA KONUT YAPI KOOP., 3381/1, DURU IRMAK K.YAPI KOOP., 5024
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3359, ALACAATLI MAHALLESİ, ALACAATLI ELMALI MEVKİ, 3356, 3362, 5034, 5036
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT EREN BÜLBÜL, 3381/1
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, KARAHASANLI
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1424, 1435, 1438, UFUK ÜNİVERSİTESİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKAŞ, 1424, ÖĞRETMENLER
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3346/1, 4817, 3316, 3346, 3307
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3346/2, KOZA EVLER K.Y.K, 3346
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 2785
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DR.NEFİ ERARSLAN, KAHYA KADİR, 314, ÇAVDARLI(KUZULUK SİTESİ), ÇAVDARLI, ŞABAN ÜSTÜN, CEHENNEM AĞZI MAĞARALARI, 1 NOLU İSTASYON, HASAN CANVER, 1 NOLU KAHYA KADİR, MERKEZ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2301, ANKARA ŞEHİR YOLU, TULUMTAŞ, AHİBOZ, 3559_1, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3555, 3523, 3515, 3514, S.S.PET K.Y.K. -, 3556, 3516, ÇELİKERLER, S.S PETROL KYK, 3509, 3538, 3540, BİLGİSAYARCILAR 92, S.S.KARÇAMI, 3512, 3558., 3508, 3607, 3524, 3547, ŞEHİTALİ, 3503, 3527, 3507_1, 3520, 3550, 3563, 3536
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, BADEMLİK, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, YAZIR KÜME, AĞILCIK
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KARAGÖL, AĞILCIK
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUNA, ELİF 2, ADNAN MENDERES, AYIK, AKTAR, ALTAY, CEYLAN, KÜBRA, AYYILDIZ, NEBİ, CESARET, BOSNA HERSEK, AYASOFYA, KAFKASYA, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, FERAH 2, DİYAR, EMEK., ÜNLÜ, ELİF, ÇİLEK, MİMAR SİNAN., ALİM, BAKARA, FELAH
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UFUK, CEYLAN, FELAH, KAFKASYA, MİMAR SİNAN., HİCRET, ÇİLEK, OBA, KÜBRA, ACIBADEM, DİYAR, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, AYIK
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOKİ, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI ÇAVUNDUR YOLU, TOPRAK, KIYMETOĞLU-CAD, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
06.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÇAVUNDUR, TOKİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKAMIŞLI, ILICA, ŞAHİNLER MEVKİİ, YUKARIKAMIŞLI
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 150, 1806, AĞRI, ALAN, AŞIKPAŞA, AĞAÇKAKAN, ANAMUR, AVŞAR
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1543
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1942, 1845, 1834, 1849, 1903, 1852, 1856, 1851, AHİ MESUD, 1848, ATİLLA EŞER, 1837, 1857, 1835, 1836, 1858, 1879, 1847, 1841, 1838
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2068, 2115, 2138, 2137, 2136
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, 2091, ÖĞRETMENLER, 2313, 2318, 2312, ŞEHİT HİKMET ÖZER, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, ALPARSLAN TÜRKEŞ., TÜZÜN, ÜLKÜ YOLU, 2087, GÜZELYURT, ŞEHİT MURAT YÜCELER
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 2785
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2301, ANKARA ŞEHİR YOLU, TULUMTAŞ, AHİBOZ, 3559_1, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3555, 3523, 3515, 3514, S.S.PET K.Y.K. -, 3556, 3516, ÇELİKERLER, S.S PETROL KYK, 3509, 3538, 3540, BİLGİSAYARCILAR 92, S.S.KARÇAMI, 3512, 3558., 3508, 3607, 3524, 3547, ŞEHİTALİ, 3503, 3527, 3507_1, 3520, 3550, 3563, 3536
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2932, 1221, 1233, 1220, 1225
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3651, ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., 3841, 3874, 3867, 3849, MANZARA EVLERİ SİTESİ, 270, 3852, 3772, 3866, 3881, ANDEZIT KESME TAŞ FAB, 3846, 3780, 3847, 3786, ÖRENCİK, 3882, 3777, 264, 265, 3650, 3880, 3818, YURTBEYİ, 3834, 3853, 3844, AĞAPINARI MEVKİ, 267, 3654, 259, 3855, 263
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2058, 2085, 2061, 2076, 1099., 1293, 2052, 2007, 492, 1349/1, 1338, 1383, 1578, TULUNTAŞ YOLU, 1341, 1294, 2028, 1302, 1345, 1313, 2050, 2021, 1312, 1362, 1580, 1306, 1295, 1566/1, HACILAR, 1349, 2031, 1542, 1366, 2018, 2069, 1576, 2024, 2086, 1541, 1573, 1297, 1378, 2066, 2013, 1572, 1552, 1571, 1304, 2017, 2049, 1547, 1575, 1352, 2022, 1568, 2088, 1291, 2012, 1336, 1357, 1543, 2038, 2020, 1551, HACILAR KÜME, 1570, 1354, 1545, 2051, 1579, 2082, 1548, 1550, 1358, 1327, 2067, 1584, 1346, 1292, 1334, 1317, 1355, 1281
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÜCELLER, ATATÜRK.., YAYLALIÖZÜ, SOFULAR, 203, 207, 212, 220, 219, 222, ABAZLI, SANAYİ, ATATÜRK., 204, 217, BAHÇELİ, ZİYA GÖKALP AFŞAR, YAYLA AFŞAR, BEŞEVLER, CAMİ, AVNİ AKYOL, TORUNOĞLU, 201, ABDİ İPEKÇİ, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 5, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, CUMHURİYET KÜME, ÇİĞDEMLİ, CUMHURİYET AFŞAR, DADALOĞLU, ADNAN KAHVECİ, YENİKÖY, 19 MAYIS AFŞAR, KOÇYAYLA
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 59
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 60, 64, İĞDE, 59, 109, 62, 57, 35, 67/1, LADİN, 11
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 336, KARAOĞLAN, OĞULBEY
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, AHİBOZ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2301, ANKARA ŞEHİR YOLU, TULUMTAŞ, AHİBOZ, 3559_1, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3555, 3523, 3515, 3514, S.S.PET K.Y.K. -, 3556, 3516, ÇELİKERLER, S.S PETROL KYK, 3509, 3538, 3540, BİLGİSAYARCILAR 92, S.S.KARÇAMI, 3512, 3558., 3508, 3607, 3524, 3547, ŞEHİTALİ, 3503, 3527, 3507_1, 3520, 3550, 3563, 3536
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞANÇALI, TAŞÖREN, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 667, LEBLEBİCİ, DEMİREL, 673, BAŞBEREKET, 653, BAŞAYAŞ, 655, AYAŞ ANKARA
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK..., ESEN, SERİNYAYLA, AKBENLİ, ALTIPINAR, ÇELEBİ YAYLASI, HAYMANA ., ÇELTİK, YILDIRIM, SEFER, DURANDAĞI, SIĞIRCIK
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNANLI, YENİ, EMEK YÜZÜKBAŞI, BULDUK, YUKARI UZUNBEY, GAZİ YÜZÜKBAŞI, AŞAĞI UZUNBEY, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 29 MAYIS, İSTİKLAL, AVŞAR, İSTİKLAL 1
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARADERE, YUKARIKARAÖREN, YUKARI ÇEŞTEPE, YEŞİLÖZ, DUTÖZÜ, SERDAROĞLU, ESENLER, ÇEŞTEPE, İĞDİR
Bakım Çalışması
05.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SATIKADIN-, TÜRKMENİSTAN, FUNDA, FEVZİ ÇAKMAK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT ADNAN SATILMIŞ, GAZİ MUSTAFA KEMAL 1
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERDAROĞLU
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 614, 2038
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILBANT, 3002, 3001, ULUBATLI
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3001, YILBANT, 3008, 3101, FATİH SULTAN MEHMET, 500, 3002, 3006, 3004, TURGUT ÖZAL
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 150, 1806, AĞRI, ALAN, AŞIKPAŞA, AĞAÇKAKAN, ANAMUR, AVŞAR
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 347, 366, SAKIZAĞACI, GÜNDÜZ, GAZELLER, YILMAZ, BİLGİLİ, 365, TÜRKAY, KARTALTEPE, 346
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 351, 360, 357, 358, 352, KÖYCEĞİZ, KARTALTEPE, KAYGILI, SAKIZAĞACI, GÜN SAZAK, GAZELLER, 356
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 74, 395, TAŞLI, BOLLUK, 393, BAĞDAT, 19 MAYIS
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞYOLU, 236, ŞEHİT VELİ KARA
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, HASGÜL, GÜLER, AYDEMİR
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1766, MERKEZ, LAZLAR, KULOĞLU, OCAKÇIĞLU, MARANGELİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HATİPOĞLU, PINARBAŞI, KAZIM KARABEKİR, ORDU, ULUHARMAN, KAYI, SAKARYA, EĞİLMEZ, İNCİRLİ, RÜZGARLI, MEHMET KILIÇ ASLAN, ERENLER, HİLAL, FİLİSTİN, MEYVALI, MEDİNE, CUMHURİYET, ATATÜRK, MEHMET AKİF
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 280, 1469, 298, ŞEHİT LÜTFÜ DERELİ, 277, 275, 266, 297, 296, 281, 279, 282, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 276, 283, 270, 301, 299, 300, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 272, 274
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1960, 1939, İVEDİK., 1891, 1891/1, TAŞOCAĞI, 1668, 1959, KARAKEÇİLİ, 1951, 1956/1, 1958, 1957, 1950/2, 1961, 2106, ÇORUM, 1954, 1956, KARŞIYAKA MEZARLIĞI, 1953, 2088
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞYOLU, SÜMBÜLLÜ, ETLİK, MELİKE, MEŞELİ, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, MİMARLAR
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARAYCIK
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞURLU, ÜÇBAŞ, AKDOĞAN
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARADERE, YUKARIKARAÖREN, YUKARI ÇEŞTEPE, YEŞİLÖZ, DUTÖZÜ, SERDAROĞLU, ESENLER, ÇEŞTEPE, İĞDİR
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIMYAĞLICA, ÇAKAL, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, ÇAY, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, KARACAÖREN, AŞAĞIBAYIR, KIRKÖY, YILDIRIMHACILAR, ÜÇBAŞ, YILDIRIMÖREN, GÖKTAŞ
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMER, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMER
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 150, 1806, AĞRI, ALAN, AŞIKPAŞA, AĞAÇKAKAN, ANAMUR, AVŞAR
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 74, 395, TAŞLI, BOLLUK, 393, BAĞDAT, 19 MAYIS
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1779/3, KÖY İÇİ, AHMETADİL
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, GAZEL, HOŞEBE, OLUKBAŞI, NASUHPAŞA, ANK.-İST. DEVLET YOLU
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNANLI, YENİ, EMEK YÜZÜKBAŞI, BULDUK, YUKARI UZUNBEY, GAZİ YÜZÜKBAŞI, AŞAĞI UZUNBEY, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUNAK YOLU, EKİP, SAKARYA KÜME, SAKARYA 1., MEVLANA
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLPINAR, SELÇUK, KIRIKLAR, EMEK YÜZÜKBAŞI, MANDIRA, BULDUK, GİRİŞ, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, AŞAĞI UZUNBEY, YENİ, SİNANLI, ADATOPRAKPINAR, YUKARI HACIOSMANOĞLU, YUKARI UZUNBEY, TÜFEKÇİOĞLU
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞKÖPRÜ, AŞAĞI KOCAHACILI
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI
Bakım Çalışması
05.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞYAKA
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZLAR, ÇİFTLİKLER, YUKARI SARIOBA, AŞAĞI SARIOBA
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN_1, TAVAS, SEDEF., YILDIZ.., GÜRGEN, ESENLER, CENGİZ TOPEL, YÜKSELEN, GAZEL, CENGAVER, KAFİLE, YILDIZ, KESEN, BAHAR, SAĞLAM
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
05.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİ PEÇENEK
Bakım Çalışması
05.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LİSE, BUMİN KAĞAN, HAKAN, SEVEN, SERDAR, SERİN..
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞIRSAK DERE MEVKII, KUZUCU3, ÇAVUŞKÖY KÜME, BOZTEPE DİNARBEY KOOP, MEHMET CENGİZ ÖZALP, AYVAŞIK, AYVAŞI KÜME, BOZTEPE KUYULAR MEVKİİ, BOZTEPE KÜME EVLER, DİNARBEY, BOZTEPE
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1300, SERHAT
Bakım Çalışması
05.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3591, 3979, 3980, 3978, 3987, 3997, 3990, 4001, 3598/1, 3975, 3581, 3974, 3590, 3595, ÇINARLI, 3985, 3969, 3594, 3998, 3592, 4000, 3588, 3598, 3973, 4002, 3597, 3977, 3576, 3589, 3585, 3596, 3574
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZKÖY, KORDONBOYU, KARABÜK, NİŞANTAŞI, SUADİYE
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1960, 1939, İVEDİK., 1891, 1891/1, TAŞOCAĞI, 1668, 1959, KARAKEÇİLİ, 1951, 1956/1, 1958, 1957, 1950/2, 1961, 2106, ÇORUM, 1954, 1956, KARŞIYAKA MEZARLIĞI, 1953, 2088
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 667, LEBLEBİCİ, DEMİREL, 673, BAŞBEREKET, 653, BAŞAYAŞ, 655, AYAŞ ANKARA