TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ) personel alımı ilanı paylaştı! Yayımlanan ilana göre, TÜRKŞEKER, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı yapacak.

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü (Türkşeker), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı yapacak. Kuruluşun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre alım kapsamındaki giriş sınavları için başvurular, 9-15 Kasım döneminde yapılacak. ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirlenen puan türlerinden taban puanı alanlar müracaatta bulunabilecek.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU SÜRECİ

Başvuru işlemlerinin e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden yapılması gerekiyor.

Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 10 Aralık'ta Ankara'da olacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Türkşeker'in internet sitesinden (www.turkseker.gov.tr) ilan edilecek. Sözlü sınavın yeri, tarihleri de bu siteden takip edilebilecek.

TÜRKŞEKER personel alımı ilanı paylaştı! (Başvuru tarihleri ve şartları)

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında puan türleri başlığı altında belirlenen puan türünden taban puanı almış olmak. Duyuruda belirtilen atama yapılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar aday (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “yazılı sınava” katılacak.

Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Ziraat Mühendisi pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN!



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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