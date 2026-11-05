İstanbul’da kar yağışı için bekleyiş sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5-11 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin haritası yayımlandı. Doğu Anadolu’da bazı illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı’da etkili olan soğuk hava, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Şimdi ise ''İstanbul’da kar bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak?'' soruları gündeme gelirken aynı zamanda ''Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?'' merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Kasım ayının ilk haftasında yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken yağışlar etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağmurun kara dönüşmesiyle birlikte sezonun ilk kar manzaraları ortaya çıktı. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yüksek rakımlı noktalar beyaz örtüyle kaplanırken gözler İstanbul ve çevresindeki hava koşullarına çevrildi. Peki, İstanbul’da kar bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İstanbul’da kar bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

İSTANBUL’DA KAR BEKLENİYOR MU?

İstanbul’da 5-10 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmininde kar yağışı öngörülmüyor. Kentte önümüzdeki günlerde yağmur, çok bulutlu ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Kasım ayının ilk haftasında sıcaklıkların düşmesi beklenirken yağışların kar yerine yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonu da yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı başlamış olsa da İstanbul için henüz kar yağışına ilişkin tarih verilmedi.

İstanbul’da kar bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre 5 Kasım Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelen soğuk hava yurdun birçok bölgesinde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde 6 ila 10 derece azalması bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı noktalarında yağışların kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

6 ve 7 Kasım tarihlerinde de yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 8 ve 9 Kasım'da Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı ihtimali sürerken, 10 Kasım'da kar yağışı görülmeyecek.



İstanbul’da kar bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

5 Kasım Perşembe günü Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Erzurum'da Palandöken Dağı'nın üst pistleri beyaza bürünürken Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgelerde de kar görüldü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Ağrı'nın yüksek noktalarında da yağışın kara dönüştüğü bildirildi.

İstanbul’da kar bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji tahminlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde kar ve karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor. 6-8 Kasım tarihlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek noktalarda da kar yağışı ihtimali devam ediyor. 9 Kasım'da ise özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala