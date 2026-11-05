3 uzman da Perşembe demişti, beklenen kar yağışı 4 ilde başladı! Zirveler bembeyaz
3 uzman ismin Perşembe günü için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars’ta beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Sağanak yağışın yerini kara bıraktığı yerlerde yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken araba camları da buz tuttu.
3 UZMAN DA ‘PERŞEMBE’ DEMİŞTİ
Türkiye’de kar yağışının ne zaman etkili olacağına ilişkin değerlendirmede bulunan 3 uzman isim Perşembe gününü işaret etmişti.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kendini gösterecek olan yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceğini belirtmişti.
Uzman isimlerinin yaptığı kar uyarısının ardından bugün kar yağışı Erzurum ve Ardahan’da etkisini gösterdi.
ERZURUM, ARDAHAN, KARS, AĞRI
Erzurum'da kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü Dağın yüksek noktalarında yer yer sis de etkili oldu.
SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI
Erzurum’un ardından Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı. Yağışla birlikte Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ağrı'nın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu. İlçede iki gündür etkili olan ve gece aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarını kazıyarak temizledi.
“ARTIK KIŞA HAZIRLIK BAŞLADI”
Havaların soğuduğunu belirten Süleyman Koç, "Gece yağan yağmurun ardından yüksek kesimlere, kayak tesislerimize kar yağdı. Kar yağması bekleniyor, artık kışa hazırlık başladı." dedi.
HANGİ UZMAN NE DEMİŞTİ?
İlk karın görülmesinin çok yakın olduğu belirten Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Kuzey Marmara dahil olmak üzere kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini söylemişti.
Bu düşüşle birlikte Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışının geleceği ifade eden Şen,"Perşembe gününden sonra hafta sonuna doğru; Kars, Erzurum'un Palandöken, Ilgaz gibi yüksek dağları ile Karadeniz iç kesimlerindeki Şavşat gibi 1500 metrenin üzerindeki yükseltilere kar yağışı ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemişti.
3 uzman ismin Perşembe günü için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars’ta beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Sağanak yağışın yerini kara bıraktığı yerlerde yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken araba camları da buz tuttu.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise “Perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışlarını konuşuyor olacağız. Çünkü kuzeyden gelecek olan serin ve yağışlı hava, bu bölgelerdeki yüksek rakımlı yerlerde yağışları kar yağışına dönüştürecek” diye konuşmuştu.