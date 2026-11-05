3 uzman da Perşembe demişti, beklenen kar yağışı 4 ilde başladı! Zirveler bembeyaz

HANGİ UZMAN NE DEMİŞTİ?

İlk karın görülmesinin çok yakın olduğu belirten Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Kuzey Marmara dahil olmak üzere kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini söylemişti.

Bu düşüşle birlikte Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışının geleceği ifade eden Şen,"Perşembe gününden sonra hafta sonuna doğru; Kars, Erzurum'un Palandöken, Ilgaz gibi yüksek dağları ile Karadeniz iç kesimlerindeki Şavşat gibi 1500 metrenin üzerindeki yükseltilere kar yağışı ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemişti.