Rekabet Kurulu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda elektrikli araç şarj hizmeti sunmak isteyen şirketlere eşit koşullar sağlanmasını öngören taahhütleri kabul etti. Otoyol işletmecisi, yeni başvuruların değerlendirmesini en geç dört ay içinde tamamlayacak.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun (O-7) hizmet tesislerinde elektrikli araç şarjı, otoyol işletmecisiyle aynı ekonomik grupta yer alan iki markayla sınırlıydı. Rekabet Kurulu, rakip şarj şirketlerinin tesislerde faaliyet gösterme taleplerinin reddedildiğine yönelik ciddi şüpheler üzerine 10 Haziran 2026’da ön araştırma başlattı. Kurul, 15 Ekim’de otoyol işletmecisi Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ’nin (MAŞ) sunduğu taahhütleri bağlayıcı hale getirerek ön araştırmayı sonlandırdı.

Şarj seçenekleri genişliyor: Rekabet Kurulu, Kuzey Marmara Otoyolu için devreye girdi

ŞARJ ŞİRKETLERİNE EŞİT TİCARİ KOŞULLAR

MAŞ, otoyolu işlettiği süre boyunca herhangi bir şarj şirketine özel faaliyet hakkı tanıyan sözleşme imzalamayacak. Otoyol tesislerinde hâlihazırda hizmet veren şirketlerle yeni işletmecilere proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşımı ve ortak gider payı gibi kalemlerde eşit koşullar uygulanacak.

Şarj seçenekleri genişliyor: Rekabet Kurulu, Kuzey Marmara Otoyolu için devreye girdi

BAŞVURULAR İÇİN DÖRT AYLIK TAKVİM

Otoyol işletmecisi, Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde başvuru ve davet sürecinin hazırlıklarını bitirecek. Başvuruların değerlendirilmesi en geç dört ay içinde sonuçlanacak. Yeni istasyonların açılış tarihleri ise henüz açıklanmadı. MAŞ, taahhütlerin uygulanmasına ilişkin üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

Şarj seçenekleri genişliyor: Rekabet Kurulu, Kuzey Marmara Otoyolu için devreye girdi

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NDA SOKET SAYISI 750’YE ÇIKTI

Rekabet Kurumu, daha önce benzer bir kararın alındığı İstanbul-İzmir Otoyolu’ndaki değişimi de paylaştı. Haziran 2024’te güzergâhta altı markaya ait 90 şarj soketi bulunurken, Ekim 2026’da marka sayısı 16’ya, soket sayısı 750’ye ulaştı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da yeni işletmecilerin katılımıyla sürücülerin şarj seçeneklerinin artması hedefleniyor.

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