Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli otomobili Luce için 2027’de satışa ayrılan araçlar şimdiden alıcı buldu. Ferrari CEO’su Benedetto Vigna’ya göre yeni siparişlerde teslimat süresi yaklaşık 1 yılı buluyor.

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Ferrari, Mayıs ayında Roma’da tanıttığı Luce’nin ilk örneklerini 2026 sonuna kadar müşterilere teslim etmeyi planlıyor. İtalya’da 550 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulan modelin üretimi, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan CEO Benedetto Vigna’ya göre planlandığı şekilde ilerliyor.

YENİ SİPARİŞLERDE TESLİMAT SÜRESİ YAKLAŞIK 1 YIL

Vigna, yatırımcı toplantısında Ferrari’nin 2027’de satmayı planladığı Luce’lerin tamamına yakınının müşterilere ayrıldığını söyledi. Şirket, bu kontenjanın kaç otomobile karşılık geldiğini ve siparişlerin pazarlara göre nasıl dağıldığını açıklamadı.

550 bin euroluk Ferrari Luce’de kontenjan doldu: Teslimatlar 1 yıl sonra

Ferrari, 2027’nin ilk çeyreğinde önce uluslararası basın için test sürüşleri düzenleyecek, ardından müşterilere direksiyon başına geçme fırsatı sunacak. Vigna, otomobili yakından görmenin ve kullanmanın müşterilerin Luce’ye bakışını değiştirdiğini, test sürüşlerinin talebi artırabileceğini belirtti.

JONY IVE İMZALI BEŞ KİŞİLİK FERRARI

Luce, Ferrari’nin ilk beş koltuklu ve elektrikli modeli. Dört kapılı otomobilin iç ve dış tasarımında, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile endüstriyel tasarımcı Marc Newson’ın yer aldığı LoveFrom ekibi görev aldı.

550 bin euroluk Ferrari Luce’de kontenjan doldu: Teslimatlar 1 yıl sonra

Geniş cam yüzeyleri ve alışılmış Ferrari çizgisinden ayrılan gövdesiyle tanıtımında tartışmaya neden olan model, kabinde fiziksel düğmeleri ve döner kumandaları koruyor. Modelin bagaj hacmi ise 600 litre.

DÖRT MOTOR VE 530 KİLOMETRE MENZİL

Her tekerleğe bir elektrik motoru düşen Luce, Boost modunda 772 kW (yaklaşık 1.035 beygir) güç üretiyor. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede, 200 km/s hıza ise 6,8 saniyede ulaşıyor. Azami hızı 310 km/s’nin üzerinde.

550 bin euroluk Ferrari Luce’de kontenjan doldu: Teslimatlar 1 yıl sonra

800 voltluk elektrik mimarisine sahip Luce’nin bataryası 122 kWh brüt kapasiteye sahip. Açıklanan menzil 530 kilometre, DC hızlı şarj gücü ise 350 kW’a kadar çıkıyor.



Luce’nin “Chassis 0” adı verilen ilk örneği, Ağustos ayında yapılan açık artırmada 40 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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