Lamborghini, hibrit süper spor otomobili Temerario’nun siyah tavanlı Tettonero Capsule serisini tanıttı. Beş farklı gövde rengiyle sunulan özel versiyon, 10 bin devire çıkan çift turbolu V8’i ve 907 HP’lik hibrit sistemi koruyor.

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Lamborghini, 2026 Milano Tasarım Haftası’nda Urus SE ile tanıttığı Tettonero konseptini bu kez Huracan’ın halefi Temerario’ya taşıdı. Markanın tasarım merkezi Centro Stile tarafından hazırlanan sınırlı seri, çift renkli gövdesi ve kabine özel işleme detaylarıyla standart Temerario’dan ayrılıyor.

İtalyancada “siyah tavan” anlamına gelen Tettonero adı da doğrudan bu renk düzenine gönderme yapıyor.

SİYAH TAVANA BEŞ FARKLI GÖVDE RENGİ

Tavan ve kaputta Nero Noctis siyahı kullanılıyor. Lamborghini, tanıtım aracında bu rengi Giallo Inti sarısıyla eşleştirdi. Alıcılar sarının yanı sıra Arancio Xanto turuncusu, Blu Cepheus mavisi, Verde Scandal yeşili ve Viola Pasifae moru arasından seçim yapabiliyor. Ön ve arka tamponlarda, ayna kapaklarında ve jantlarda ise parlak siyah kaplama yer alıyor.

Lamborghini Temerario’ya özel üretim: Tettonero Capsule tanıtıldı

KARBON PLAKETTE 499 ADET İPUCU

Kabin, Nero Ade siyah döşeme ve kontrast dikişlerle geliyor. Altıgen desenli koltukların dikişleri isteğe bağlı olarak gövde rengiyle eşleştirilebiliyor. Başlıklara Lamborghini logosu, kapı panellerine Tettonero yazısı işlenirken koltukların arkasındaki panelde otomobilin arka silüeti yer alıyor.

Sürücü tarafındaki mat karbon plaketin tanıtım görselinde “1 di 499” ibaresi görülüyor. Üretim 499 adetle sınırlandırılması bekleniyor. Lamborghini’nin yazılı duyurusunda ise üretim adedi ve fiyat bilgisi yer almıyor.

Lamborghini Temerario’ya özel üretim: Tettonero Capsule tanıtıldı

ÇİFT TURBOLU V8 10 BİN DEVİRE ÇIKIYOR

Tettonero, standart Temerario’nun 4,0 litrelik çift turbolu V8 motorunu, üç elektrik motorunu ve 3,8 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasını kullanıyor. Tek başına 789 HP ve 730 Nm üreten V8, dakikada 10 bin devire çıkabiliyor. Hibrit sistemin toplam gücü 907 HP’ye ulaşıyor. Lamborghini’nin verilerine göre otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2,7 saniyede çıkıyor ve 343 km/s azami hıza ulaşıyor.

Lamborghini Temerario’ya özel üretim: Tettonero Capsule tanıtıldı

| Kaynak: GÖZDE NUR BAYAR Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: GÖZDE NUR BAYAR

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