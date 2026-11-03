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Kar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

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Kar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Başlık ResmiNe zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Kar alarmı kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 Kasım Çarşamba günü için Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı havaya karşı peş peşe uyarılar yayımladı. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak beklenirken bazı illerde yağış miktarının yer yer şiddetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Gaziantep ve Batı Karadeniz'deki bazı iller için dikkat çeken uyarılar yapılırken, sıcaklıkların batıdan başlayarak düşeceği bildirildi. Vatandaşlar ise şimdi ''Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son değerlendirmelere göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. İlk olarak batı kesimlerde hissedilecek yağışların zamanla Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in bazı bölgelerine yayılması bekleniyor. Özellikle kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Akdeniz çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği belirtiliyor. Peki, ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Kar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Başlık ResmiKar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre 5 Kasım Perşembe günü yurdun doğusundaki yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yağmurun kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının başlamasında kuzeyden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Sıcaklıkların 4 Kasım akşamından itibaren batıdan başlayarak düşmesi bekleniyor. Cuma gününden sonra yağışlı sistemin doğu bölgelerine çekileceği belirtiliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışların etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Başlık ResmiKar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR, İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Kar yağışının 5 Kasım Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra kuzey yönlerden kuvvetlenecek rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde esebileceği tahmin ediliyor.

Kar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Başlık ResmiKar alarmı verildi! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

HANGİ İLLERDE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ?

Yarın için Adana, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Sinop, Zonguldak, Yalova, Düzce, Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Bartın'a sarı kodlu uyarı verildi. Hatay ve Osmaniye için ise sarı kodun yanı sıra turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında kuvvetli sağanak beklediğini de aktardı. Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güneyinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildiriliyor.

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