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Sıcaklıklar sert düşecek! Soğuk ve kar geliyor

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Sıcaklıklar sert düşecek! Soğuk ve kar geliyor
Başlık ResmiSıcaklıklar sert düşecek! Soğuk ve kar geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren 8 dereceye kadar düşecek. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar beklenirken, İstanbul'da sıcaklık 12-14 dereceye gerileyecek.

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Yurt genelini etkisi altına alan yağışlı hava dalgası çarşamba gününden itibaren yerini soğuk havaya bırakacak. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla yağışlar azalacak, sıcaklık 8 derece birden düşecek.

Meteoroloji uzmanları, İzlanda üzerinden Rusya’ya, Rusya’dan da Türkiye’ye giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte perşembeden itibaren hafta başına kadar kar soğuğu görüleceği uyarısında bulundular.

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Perşembe günü özellikle Karadeniz hattında rakımın 1.500’ün üzerinde olduğu yerlere kar yağacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da da Erzurum tarafında kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul’da Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de 20 derecelerle bahar değerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba itibarıyla azalarak 12-14 derecelere düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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