İstanbul Valiliği, meteoroloji radarından alınan verilere göre kent genelinde önümüzdeki 2 saat boyunca yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

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İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin Valilikten uyarı geldi.

İstanbul Valiliği, meteoroloji radarından alınan son verilere göre kent çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü belirtildi.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte sel ve su baskını yaşanabileceği, yağış sırasında kuvvetli rüzgârın etkili olabileceği ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği ifade edildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı! Önümüzdeki 2 saate dikkat

BEKLENEN SAĞANAK BAŞLADI

İstanbul'da beklenen sağanak aniden bastırdı. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağış, özellikle Eyüpsultan ve Küçükçekmece civarında hissedildi.

Eyüpsultan Meydanı göle dönerken araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarlar taştı, dereye dönen yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Yenibosna’da yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, duraklara sığındı.

Küçükçekmece’de ise yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sürüyor.

FİNANS MERKEZİ'NİN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Sağanakla birlikte gökyüzünde art arda şimşekler çaktı. Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü.

Yıldırımın binaya isabet ettiği anlar çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte gökyüzünün kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.

Kentte etkili olan yağış sırasında bazı bölgelerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise 14-19 derece aralığında seyredecek.

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