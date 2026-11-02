Sağanak yağış Ege'yi vurdu! Muğla'da evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 46 kilogram yağış düşen ilçede 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su basarken bir otomobil sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Son günlerde Muğla, Antalya ve Mersin'de su baskınları yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir, Aydın ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu batı illeri için yeni sağanak uyarısı yaptı.

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Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Kasım Pazar akşamı başlayan ve gece boyunca şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde etkisini gösteren sağanak, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

BODRUM'DA 20 NOKTAYI SU BASTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bodrum'da etkili olan yağışta metrekareye 46 kilogram yağmur düştü.

Sağanak nedeniyle ilçenin 9 mahallesinde 17 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 20 noktada su baskını meydana geldi.

Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ulaşımı olumsuz etkilerken bazı güzergâhlarda trafik durma noktasına geldi.

İhbarlar üzerine harekete geçen belediye ve itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Yollarda biriken suların tahliye edilmesinin ardından bazı güzergâhlar yeniden ulaşıma açıldı.

Sağanak yağış Egeyi vurdu! Muğlada evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

SEL SULARINA KAPILAN OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ

Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri olan Mazı Mahallesi'nde Hurma Deresi'nin debisi yükseldi.

Dere yatağındaki su seviyesinin artmasıyla birlikte bir otomobil sel sularına kapılarak denize sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Denize sürüklenen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Sağanak yağış Egeyi vurdu! Muğlada evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

YALIKAVAK'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Şiddetli sağanak, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde de hasara neden oldu.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kazaları yaşanırken Deveci Salih Caddesi'nde bir otomobil devrildi.

Yağışın etkisiyle bölgedeki bir istinat duvarı da çöktü. Ekipler, tehlike oluşturan alanlarda güvenlik önlemleri alarak su tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Sağanak yağış Egeyi vurdu! Muğlada evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

MUĞLA'DA GEÇEN HAFTA DA SEL VE SU BASKINLARI YAŞANDI

Bodrum'daki son sağanak, Muğla'da son günlerde yaşanan ilk olumsuz hava olayı olmadı.

28 Ekim'de Bodrum, Marmaris ve Dalaman ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle çok sayıda yol suyla kaplandı.

Marmaris'te metrekareye 47 kilogram yağış düşerken Marmaris-Datça ve Marmaris-Menteşe kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları sürüklendi.

Dalaman ilçesinde ise Tersakan Deresi'nin taşması sonucunda bazı evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunun bazı bölümleri geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sağanak yağış Egeyi vurdu! Muğlada evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

ANTALYA VE MERSİN'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar yalnızca Muğla ile sınırlı kalmadı.

29 Ekim'de Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1450 dönüm sera alanı ile 26 evde hasar oluştuğu bildirildi.

Mersin'de ise sağanak nedeniyle merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Katlı Kavşağı'nın alt geçidi su basması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda biriken sular tahliye edilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları da su altında kalırken Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sağanak yağış Egeyi vurdu! Muğlada evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

METEOROLOJİDEN 8 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Kasım Pazartesi günü yayımladığı son değerlendirmesinde Türkiye'nin batı kesimleri için yeni sağanak yağış uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre İzmir, Aydın ve Balıkesir'in batı kesimlerinde gün boyunca yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Antalya'da ise öğleden sonra batı ilçelerinden başlaması beklenen yağışların zamanla il merkezi ve doğu kesimlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 3 Kasım Salı günü de birçok kentte kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Salı günü kuvvetli yağış beklenen iller şöyle:

İzmir

Aydın

Muğla

Çanakkale

Edirne

Manisa'nın batısı

Balıkesir'in batısı

Antalya için yapılan ayrı uyarıyla birlikte, 2-3 Kasım döneminde toplam 8 ilde yerel kuvvetli yağış riski öne çıkıyor.

Sağanak yağış Egeyi vurdu! Muğlada evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi: 8 il için uyarı

SEL, SU BASKINI VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr görülebileceği belirtildi.

Özellikle kıyı kesimlerde hortum oluşma riskine dikkat çekilirken ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dere yatakları ve su birikintilerinin oluştuğu alanlarda dikkatli olmalarını, sürücülerin ise güncel yol ve hava durumu uyarılarını takip etmelerini öneriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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