Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı
Yurt genelinde hava sıcaklığında bir değişim olmayacağını bildiren Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sağanak yağış için uyardı. Son rapora göre yağışların Kıyı Ege’de öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması beklenirken İzmir, Antalya ve Muğla için alarm verildi.
Kış soğuğunun kendini tam anlamıyla hissettirmeye başladığı Ekim ayı geride kalırken, gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni uyarılara çevrildi. Yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi.
SICAKLIK DEĞİŞMEYECEK
Bugünkü rapora göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YENİ HAFTADA YENİ UYARI
Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
23 İLDE ŞEMSİYELERİ AÇIN!
Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı 23 il şöyle;
|Bölge
|İller
|Marmara Bölgesi
|Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli
|Ege Bölgesi
|Denizli, İzmir, Manisa, Muğla
|Akdeniz Bölgesi
|Antalya, Burdur
|İç Anadolu Bölgesi
|Ankara, Çankırı, Eskişehir
|Karadeniz Bölgesi
|Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Malatya, Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa
İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
Hafta boyunca buutlu havanın etkili olduğu İstanbul’da ise bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın ise 19 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Gece saatlerinde sağanak yağışlı
|19
|İstanbul
|Aralıklı sağanak
|19
|İzmir
|Aralıklı sağanak
|21
|Bursa
|Aralıklı sağanak
|20
|Adana
|Parçalı ve çok bulutlu
|24
|Antalya
|Aralıklı sağanak
|23
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu
|20
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu
|19
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu
|13
|Diyarbakır
|Öğle saatlerinde sağanak
|19