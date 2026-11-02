Yurt genelinde hava sıcaklığında bir değişim olmayacağını bildiren Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sağanak yağış için uyardı. Son rapora göre yağışların Kıyı Ege’de öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması beklenirken İzmir, Antalya ve Muğla için alarm verildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kış soğuğunun kendini tam anlamıyla hissettirmeye başladığı Ekim ayı geride kalırken, gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni uyarılara çevrildi. Yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi.

SICAKLIK DEĞİŞMEYECEK

Bugünkü rapora göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

YENİ HAFTADA YENİ UYARI

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

23 İLDE ŞEMSİYELERİ AÇIN!

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı 23 il şöyle;

Bölge İller Marmara Bölgesi Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli Ege Bölgesi Denizli, İzmir, Manisa, Muğla Akdeniz Bölgesi Antalya, Burdur İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Eskişehir Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak Doğu Anadolu Bölgesi Malatya, Van Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta boyunca buutlu havanın etkili olduğu İstanbul’da ise bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın ise 19 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Gece saatlerinde sağanak yağışlı 19 İstanbul Aralıklı sağanak 19 İzmir Aralıklı sağanak 21 Bursa Aralıklı sağanak 20 Adana Parçalı ve çok bulutlu 24 Antalya Aralıklı sağanak 23 Samsun Parçalı ve çok bulutlu 20 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu 19 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 13 Diyarbakır Öğle saatlerinde sağanak 19

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala