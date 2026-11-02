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Yaşam

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

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Yurt genelinde hava sıcaklığında bir değişim olmayacağını bildiren Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sağanak yağış için uyardı. Son rapora göre yağışların Kıyı Ege’de öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması beklenirken İzmir, Antalya ve Muğla için alarm verildi.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Kış soğuğunun kendini tam anlamıyla hissettirmeye başladığı Ekim ayı geride kalırken, gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni uyarılara çevrildi. Yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi.

SICAKLIK DEĞİŞMEYECEK

Bugünkü rapora göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı
Başlık ResmiŞimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

YENİ HAFTADA YENİ UYARI

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı
Başlık ResmiŞimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı
Başlık ResmiŞimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

23 İLDE ŞEMSİYELERİ AÇIN!

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı 23 il şöyle;

Bölgeİller
Marmara BölgesiBursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli
Ege BölgesiDenizli, İzmir, Manisa, Muğla
Akdeniz BölgesiAntalya, Burdur
İç Anadolu BölgesiAnkara, Çankırı, Eskişehir
Karadeniz BölgesiBolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak
Doğu Anadolu BölgesiMalatya, Van
Güneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa
Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı
Başlık ResmiŞimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta boyunca buutlu havanın etkili olduğu İstanbul’da ise bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın ise 19 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.

Şimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı
Başlık ResmiŞimşekler haritadan silinmiyor! Meteoroloji saat verdi, kuvvetli yağış yolda, 23 ile birden uyarı

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraGece saatlerinde sağanak yağışlı19
İstanbulAralıklı sağanak19
İzmirAralıklı sağanak21
BursaAralıklı sağanak20
AdanaParçalı ve çok bulutlu24
AntalyaAralıklı sağanak23
SamsunParçalı ve çok bulutlu20
TrabzonParçalı ve çok bulutlu19
ErzurumParçalı ve çok bulutlu13
DiyarbakırÖğle saatlerinde sağanak19
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