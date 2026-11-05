İsmail Kartal geri dönüyor: Sürpriz teklif aldı, resmi görüşmeler başladı

Deplasmanda 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası 27 Ekim'de Fenerbahçe ile yollarını ayrılan İsmail Kartal'ın sürpriz talibi çıktı. Deneyimli çalıştırıcının, aldığı resmi teklif sonrası görüşmelere başladığı belirtildi.

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Fenerbahçe'deki 4'üncü teknik direktörlük döneminde 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile beklentilerin altında kalan İsmail Kartal, sürpriz bir maceraya atılabilir.

TRACTOR FC'DEN TEKLİF

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; sarı-lacivertliler ile 27 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran 65 yaşındaki hocaya yeniden İran yolu göründü. İsmail Kartal'ın, Tractor FC'den resmi teklif aldığı öğrenildi.

İsmail Kartal, Süper Lig'de başarısız görüntü çizse de, Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi maçıan taşıdı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İran kulübü, sürpriz teklif sonrası Kartal ile görüşmelere başladı. 27 Ocak 2025 tarihinde Persepolis FC'ye imza atan ve sezon sonuna kadar takımda kalan tecrübeli teknik adamın, Tractor FC'ye vereceği cevap merak konusu oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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