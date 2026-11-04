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İsmail Kartal'dan Marco Asensio sürprizi: Fenerbahçe'ye veda sonrası ilk kare

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İsmail Kartal'dan Marco Asensio sürprizi: Fenerbahçe'ye veda sonrası ilk kare
Başlık Resmiİsmail Kartal'dan Marco Asensio sürprizi: Fenerbahçe'ye veda sonrası ilk kare

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan İsmail Kartal, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyareti sırasında Marco Asensio formasıyla poz verdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon İspanyol yıldız ile sorun yaşadığı haberleriyle sıkça futbol gündemine gelmişti.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Teknik direktör İsmail Kartal, 27 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla Fenerbahçe'deki 4'üncü teknik direktörlük dönemi sona erdikten sonra ilk fotoğrafını verdi.

Bu sezon 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak beklentilerin altınd kalan 65 yaşındaki çalıştırıcı, makamında ziyarette bulunduğu Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e Marco Asensio forması hediye etti.

Fatih Ürkmezer - İsmail Kartal
Başlık ResmiFatih Ürkmezer - İsmail Kartal

Kartal ile Asensio arasında sorun yaşandığı haberleri sıkça konuşulmuş; kulüp tarafından yapılan açıklamada, İspanyol futbolcunun sakatlık sebebiyle forma giymediği açıklanmıştı.

21 Ekim'de ameliyat olan Marco Aseniso'nun, 3 ay sahaladan uzak kalacağı duyurulmuştu.
Başlık Resmi21 Ekim'de ameliyat olan Marco Aseniso'nun, 3 ay sahaladan uzak kalacağı duyurulmuştu.
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