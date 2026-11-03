Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması: "Aziz Yıldırım'a sunduk"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması: "Aziz Yıldırım'a sunduk"
Başlık ResmiFenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması: "Aziz Yıldırım'a sunduk"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına takdirine sunduğunu ifade etti.

Kaydet
|

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

"İSTİFA ETTİĞİME İLİŞKİN HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR!"

Göktürk açıklamasında, "İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

Barış Göktürk'ün açıklamasıyla birlikte, şahsına yönelik istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe
SPOR

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu: "Gönülden başarı dilerim"
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.