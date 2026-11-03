Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa açıklaması: "Aziz Yıldırım'a sunduk"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına takdirine sunduğunu ifade etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.
"İSTİFA ETTİĞİME İLİŞKİN HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR!"
Göktürk açıklamasında, "İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.
Barış Göktürk'ün açıklamasıyla birlikte, şahsına yönelik istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.