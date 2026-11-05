ALES 3 sınav tarihi ve sınav giriş yerlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılın son oturumuna katılacak adaylar, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Yüksek lisans, doktora ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, 2026 ALES/3 sınav takviminin yanı sıra sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını da takip ediyor.

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2026 ALES/3 sınavı için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav tarihi, başlangıç saati ve giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yılın üçüncü ALES oturumuna ilişkin tarihler bulunurken sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin ne zaman erişime açılacağı da araştırılıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sınava katılacakları yerleri öğrenmek için ÖSYM'den yapılacak duyuruya odaklandı.

ALES 3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Yılın son ALES oturumunda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Sınavda soruların cevaplanması için 150 dakika süre verilecek.

2026 ALES/3 başvuruları 7 Ekim Çarşamba günü başlayıp 15 Ekim Perşembe günü sona erdi. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için 21 Ekim Çarşamba günü geç başvurular alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınava katılacak adaylar hazırlıklarını sürdürürken ÖSYM takvimine göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.

ALES 3 ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2026 ALES/3 sınav tarihi

ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından adayların sınava katılacakları okul, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Önceki sınav dönemlerindeki uygulamalar dikkate alındığında belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

Sınav giriş yerleri açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelerine ulaşabilecek. ais.osym.gov.tr adresinden alınacak sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri bulunacak. Adayların sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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