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Mübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?

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Mübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?
Başlık ResmiMübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar için artık sayılı gün kaldı. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Üç aylar veya mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.

Mübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?
Başlık ResmiMübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2026 yılında 10 Aralık Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. 2026-2027 dini günler takvimine göre 1 Recep 1448 tarihi 10 Aralık 2026’ya denk geliyor. Aynı tarih üç ayların başlangıcı olarak takvimde yer alıyor.

10 Aralık 2026 aynı zamanda Regaip Kandili olarak da idrak edilecek. Böylece üç ayların ilk günü ile Regaip Kandili bu yıl aynı tarihe denk geliyor.

Mübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?
Başlık ResmiMübarek 3 aylar için sayılı gün kaldı! Üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Üç aylar, kulun kendini muhasebeye çektiği, kalbini yenilediği, ibadet disiplinini güçlendirdiği bir hazırlık mevsimi olarak görülür. 'Allah'ın ayı' olarak nitelendirilen Recep, başlangıcı temsil eder. Şaban, manevi yoğunlaşmayı artıran bir eşik niteliğindedir. Ramazan ise bu yolculuğun zirvesi ve semeresi olan arınma, Kur'an'la bütünleşme ve takva eğitimidir. Bu yönüyle üç aylar, Müslüman'a yıl içerisinde en sistemli kulluk programını inşa edebileceği ve manevi olgunlaşma fırsatlarını yakalayabileceği bir imkan sunar.

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