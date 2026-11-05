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Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya gelecek. Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanacak mücadelede siyah-beyazlıların hedefi üç puan alarak üst sıralardaki yerini korumak. Karşılaşma öncesi ''Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' merak edilirken gözler Celtic-Beşiktaş maç kadrosu muhtemel ilk 11'lere çevrildi...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Karşılaşma öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkacağı kadrolara çevrildi. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün yeniden kadroya dahil edilmesi teknik heyeti sevindirirken, maçın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. Peki, Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler
Başlık ResmiCeltic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması öncesinde kaptan Orkun Kökçü yeniden takıma döndü. Sakatlığı nedeniyle son dört maçta forma giyemeyen milli futbolcu, Celtic maçı için hazırlanan kafileye dahil edildi. Orkun Kökçü'nün karşılaşmada ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi görev alacağı henüz netleşmedi.

Siyah-beyazlılarda Kökçü dışında durumu belirsiz, cezalı veya sakat oyuncu ise yer almıyor.

Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler
Başlık ResmiCeltic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Nygren, Hassan, Duran, Hogh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeongyu Oh.

Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11ler
Başlık ResmiCeltic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11ler

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü Celtic deplasmanına çıkacak. İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Celtic Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Maçta Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

Celtic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler
Başlık ResmiCeltic-Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

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