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Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

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Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?
Başlık ResmiFenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki kritik mücadelede İngiliz temsilcisi Liverpool'u kendi sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11 merak edilirken gözler ''Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorularına da çevrildi.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç karşılaşmada toplam 2 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, son olarak sahasında Slavia Prag ile karşılaşmış ve 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Takım, Süper Lig'de de üst üste iki mağlubiyet yaşadı. Şimdi ise gözler Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler de... Peki, maçta kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?
Başlık ResmiFenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Liverpool karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki futbolcunun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağı bildirildi. Nathan Ake ve Marco Asensio'nun İngiliz ekibine karşı forma giymesi beklenmiyor. Göztepe maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi ve durumu takip edilen Kojo Oppong'un Liverpool karşısında görev alıp alamayacağı henüz netleşmedi.

Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?
Başlık ResmiFenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.,

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.

Fenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?
Başlık ResmiFenerbahçe-Liverpool maç kadrosu muhtemel ilk 11! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe-Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev yapacak.

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