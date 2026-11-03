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Spor

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sevindiren gelişme

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Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sevindiren gelişme
Başlık ResmiFenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sevindiren gelişme

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de takıma çalışmalara başlayan Ganalı savunmacı Kojo Oppong, şans verilmesi durumunda oynayabilecek.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

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Sarı-lacivertlilerde Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong, idmanda yer aldı. Ganalı stoperin yarın Liverpool ile oynanacak karşılaşmada forma giymesine engel teşkil edecek herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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