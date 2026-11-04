Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri ''Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?'' sorusu oldu.

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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmi açıklamayla duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbol adamıyla 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Kulübün açıklamasında Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasını taşıdığı, şimdi ise teknik direktör olarak sarı-lacivertli ekibe hizmet edeceği vurgulandı. Böylece Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sona ererken, yeni dönemin ilk sınavı Liverpool karşılaşması oldu. Peki, Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?

Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?

EMRE BELÖZOĞLU LİVERPOOL MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşmasında takımın başında yer alacak. İlk etapta resmi prosedürlerin yetişip yetişmeyeceği konusunda belirsizlik yaşanırken, son bilgilere göre gerekli evrak işlemleri tamamlandı. UEFA kuralları kapsamında teknik direktörlük kaydının da sonuçlandırılmasıyla Belözoğlu'nun kulübede görev yapmasının önünde engel kalmadı.

Emre Belözoğlu Liverpool maçında takımın başında olacak mı?

Erhan Alveroğlu'nun aktardığı bilgilere göre Emre Belözoğlu, Liverpool maçı öncesinde Samandıra'da futbolcularla bir araya gelerek takımla tanışacak. Hazırlanan oyun planları üzerinde çalışacak olan teknik adam, Dirk Kuyt'ın da desteğiyle ilk maçına Fenerbahçe kulübesinde çıkacak.

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