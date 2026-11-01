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İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?

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İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?
Başlık ResmiBaşakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı İstanbul Başakşehir ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. İki ekip, 1 Kasım 2026 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir merak edilirken ilk 11'ler de belli oldu.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım 2026 Pazar günü Başakşehir Samsunspor maçı ekranlara gelecek. Mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yönetimini hakem Ozan Ergün üstlenecek. Peki, Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?

İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?
Başlık Resmiİlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI NEREDE İZLENİR?

İstanbul Başakşehir-Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.

İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?
Başlık Resmiİlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR İLK 11

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Kharebashvili, Ba, Emin, Karbownik, Kemen, Kaluzinski, Brnic, Olsen, Shomurodov, Selke.

SAMSUNSPOR: Bilal, Tomasson, Igor, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt, Sekongo, Celil, Coulibaly, Bayo.

İlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?
Başlık Resmiİlk 11 maç kadrosu! Başakşehir Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir?

SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK

Samsunspor, İstanbul deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Emre Kılınç ve Fatih Kaya'nın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağı belirtilirken Afonso Sousa da kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Nenad Bjelica da son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip edecek.

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