Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler de netlik kazanmaya başladı.

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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya geri sayım başladı. Peki, Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta?

Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11ler!

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Amedspor-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS aboneliğinin bulunması gerekiyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.

Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11ler!

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Eyüpspor maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11ler!

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

AMEDSPOR: Lafont, Umut, Bates, Mehmet, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Mohamed, Saba, Ballet, Orban

EYÜPSPOR: Emre, Arda, Jules, El Yamiq, Talha, Sabiri, Massanga, Costa, Michalah, Boutobba, Yusuf

Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11ler!

AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Amedspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılık görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı üstlenecek.

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