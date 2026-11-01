Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler de netlik kazanmaya başladı.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya geri sayım başladı. Peki, Amedspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nerede izlenir, saat kaçta?
AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI NEREDE İZLENİR?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Amedspor-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS aboneliğinin bulunması gerekiyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.
AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amedspor-Eyüpspor maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 13.30'da başlayacak.
AMEDSPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER
AMEDSPOR: Lafont, Umut, Bates, Mehmet, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Mohamed, Saba, Ballet, Orban
EYÜPSPOR: Emre, Arda, Jules, El Yamiq, Talha, Sabiri, Massanga, Costa, Michalah, Boutobba, Yusuf
AMEDSPOR-EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Amedspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılık görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı üstlenecek.