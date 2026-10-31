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Spor

Cengiz Ünder: "Fenerbahçe maçı öncesi iyi oldu"

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Cengiz Ünder: "Fenerbahçe maçı öncesi iyi oldu"
Başlık ResmiCengiz Ünder: "Fenerbahçe maçı öncesi iyi oldu"

Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder, Süper Lig'de Erzurumspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi moral bulduklarını belirten 29 yaşındaki futbolcu, performansını daha da yukarı çekmek istediğini söyledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü'nde Cengiz Ünder, karşılaşmanın ardından konuştu.

"MORALLİ GİRECEĞİZ HAFTAYA"

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi kazanmanın moral olduğunu kaydeden Cengiz Ünder, "Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu hafta iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Çok çalıştık ve takım da çok iyi reaksiyon verdi. Bu hafta çok iyi karşılık verdik. Zor bir maç oldu ama Fenerbahçe maçından önce kazanmamız önemli oldu. Moralli gireceğiz haftaya. İyi oyun oynadık, takım arkadaşlarımı kutluyorum, herkesin ayağına sağlık." şeklinde konuştu.

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Cengiz Ünder (solda)
Başlık ResmiCengiz Ünder (solda)

"PERFORMANSIMI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Performansını yukarıya çekmek için elinden geleni yaptığını söyleyen yıldız kanat oyuncusu, "Burak Hoca benden ne istediğini biliyor, onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Performansımı yukarıya çekmeye çalışıyorum. Maç maç bakıyorum. Geriye dönüp çok da kafamı bulandırmak istemiyorum. Şu anda iyi giden bir performansım var, bunu daha da yukarıya çekmek istiyorum. Benim için şu an bu maç bitti. Önümüzdeki maç var. En iyi şekilde o hazırlanacağız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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