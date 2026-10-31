Çorum FK, 3 puanı 3 golle aldı: Erzurumspor, 4 maç sonra ilki yaşadı

Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Çorum FK, Venezuelalı forvet Jesus Ramirez'in 2 gol attığı Süper Lig 10'uncu hafta mücadelesini 3-1 kazandı. Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, 4 maç sonra mağlubiyet aldı.

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Çorum FK ile Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Burak Yılmaz - Serkan Özbalta

Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Çağlar Söyüncü ile 71 ve 79'uncu (penaltıdan) dakikalarda Jesus Ramirez kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 74'üncü dakikada Ibrahim Diabate'den geldi.

Çağlar Söyüncü

Bu sezon 6'ncı galibiyetini elde eden Çorum temsilcisi, 10 maç sonunda puanını 19'a yükseltti. Ligde 5'inci yenilgisini alan ev sahibi ise 14 puanda kaldı.

Maçın 34'üncü dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gökhan Sazdağı, gelecek hafta Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

ERZURUMSPOR FK: 1 - ÇORUM FK: 3

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Yakup Kırtay (Dk. 68 Mustafa Fettahoğlu), Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı (Dk. 78 Ebosele), Giorbelidze, Baiye, Owusu (Dk. 59 Kerk), Rodriguez (Dk. 78 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 68 Diabate), Eren Tozlu

Çorum FK: Felipe, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Karlsbakk), Borza, Ramadani, Cengiz Ünder, Mahmic (Dk. 75 Penetra), Diomande (Dk. 83 Ahmet Ildız), Kyziridis (Dk. 87 Göktan Gürpüz), Ramirez (Dk. 83 Moukoko)

Goller: Dk. 20 Çağlar Söyüncü, Dk. 71 ve 79 (Penaltıdan) Ramirez (Arca Çorum FK), Dk. 74 Diabate (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 65 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 33 Gökhan Sazdağı (Arca Çorum FK)

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