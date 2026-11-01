Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi bir darbe daha: Genç yıldızdan kötü haber
Göztepe karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Oppong'un sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir iddia gündeme geldi. 22 yaşındaki stoperin Liverpool karşılaşmasında forma giymesinin beklenmediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Liverpool maçı öncesinde bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin genç savunmacısı Kojo Oppong'un yaşadığı sakatlığın ciddi olabileceği öne sürüldü.
Nathan Ake'nin yokluğunda Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki Ganalı stoper, mücadelenin 84. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Oppong'un yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.
KUYT SAKATLIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından genç futbolcunun neden oyundan çıktığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oppong'un bir ağrı hissettiğini belirten Kuyt, "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı." ifadelerini kullandı.
OPPONG'UN SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR
Göztepe maçının ardından stadyumdan sekerek ayrıldığı belirtilen Kojo Oppong'un sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. HT Spor'un haberine göre, genç savunmacının sakatlığının ciddi olduğu öne sürüldü.
LIVERPOOL MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği kritik karşılaşma öncesinde yaşanan bu gelişme, teknik heyetin savunma planlarını da etkileyebilir. Oppong'un İngiliz ekibine karşı oynanacak mücadelede forma giymesinin beklenmediği belirtildi.