Göztepe yenilgisinin ardından Fenerbahçe'yi sert sözlerle eleştiren İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını kaybettiğini öne sürdü. Tecrübeli yorumcu, İsmail Kartal üzerinden de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olması, sarı-lacivertli camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli yorumcu, sarı-lacivertlilerin sezonun henüz 10. haftasında şampiyonluk yarışına veda ettiğini öne sürdü.

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı: İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için olay sözler

FUTBOLCULARA SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçeli futbolcuların performansını eleştiren İlker Yağcıoğlu, yaşanan başarısızlığın sorumluluğunun yalnızca teknik direktörde aranmasına karşı çıktı. Yağcıoğlu, “Kabahat İsmail Kartal'da değilmiş demek ki takımın kapasitesi buymuş. İsmail Kartal'a boş yere o kadar tepki gösterilmiş galiba. Bu oyunculardan birçoğu Fenerbahçe formasını ancak mağazalarda görür. Oradan gidip alıp sırtına giyecek oyuncular Fenerbahçe formasını giyerse böyle olur.” ifadelerini kullandı.

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı: İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için olay sözler

'31 EKİM İTİBARIYLA HAVLU ATTI'

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansına ilişkin de oldukça iddialı konuşan tecrübeli yorumcu “Bence bitti. 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı. Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor. Hepsini bırak, 9 puan da kapanır 19 puanda kapanır vardı ya Fatih Hoca'nın... Daha 10. haftadasın, önünde 24 maçlık serüven var da bu görüntüyle mi, bu oyunla mı kapanacak?” sözleriyle görüşünü ortaya koydu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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