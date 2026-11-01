Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11'ler ve eksikler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadelede bordo-mavililer, ligde yakaladığı galibiyet serisini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını geride bırakıp zorlu deplasmandan sonuç almayı hedefliyor. ''Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman?'' merak edilirken muhtemel ilk 11'ler ve eksikler de gündemde.

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Bordo-mavililer, ligdeki 14 maçta dokuz galibiyet ve beş beraberlik elde ederken Gaziantep FK bu mücadelelerde galibiyet alamadı. Trabzonspor söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 29 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman?

Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11ler ve eksikler

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11ler ve eksikler

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11ler ve eksikler

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de ise Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayacak. Ayrıca Myenty Abena, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11ler ve eksikler

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11

TRABZONSPOR: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Melih, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu

GAZİANTEP FK: Ataberk, Kerim, Sylla, Efe, Perez, Bacuna, Kozlowski, Camara, Maxim, Sorescu, Halil

Trabzonspor-Gaziantep FK canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11ler ve eksikler

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesini Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşmada Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

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