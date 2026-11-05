Öğretmenlerin kasım dönemi seminerleri için takvim belli oldu. Tarihlerin duyurulmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de seminerlerin yapılış şekli oldu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? Seminerler online mı yapılacak?

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2026-2027 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin başlamasına kısa bir süre kala öğretmenlerin seminer takvimi de netleşti. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerini kapsayacak. Bu süreçte öğretmenler mesleki çalışmalarını tamamlayabilecek.

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak olan kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde eğitimini tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Öğretmenlerin kasım seminerleri için takvim belli oldu! Seminerler online mı yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 2026 kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapabilecek. Öğretmenler, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışmalarını ÖBA platformunda yayına alınacak uzaktan eğitim içeriklerine katılarak tamamlayacak.

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