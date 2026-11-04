Sultan II. Abdülhamid’in talebiyle yazılmaya başlanan ancak Muallim Nâcî’nin vefatıyla yarım kalan Osmanlı tarihi, 133 yıl sonra ilk kez Latin harfleriyle yayımlandı. Ertuğrul Gazi’den Sultan I. Murad’a uzanan el yazması eser, gün yüzüne çıkarıldı.

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Sultan II. Abdülhamid’in isteğiyle kaleme alınmaya başlanan ancak yazarının vefatı yüzünden 133 yıl boyunca gün yüzüne çıkmayan Osmanlı tarihi eseri, ilk defa Latin harflerine çevrilerek yayımlandı.

Devrin en tanınmış şair ve yazarlarından biri olan Muallim Nâcî, 1890’da Ertuğrul Gazi hakkında bir piyes kaleme alarak Sultan II. Abdülhamid’e arz etti.

Sultan Abdülhamid’in talimatıyla yazılmıştı: Muallim Nâcî’nin yarım kalan eseri yayımlandı

Hükümdar bunun üzerine Muallim Naci’yi “Târîh-nüvîs-i selâtîn-i âl-i Osmân” memurluğuna tayin edildi. Bu görevle birlikte Osmanlı tarihini derleyip kaleme almaya başlayan Muallim Nâcî; sırasıyla Ertuğrul Gazi, Sultan Osman, Sultan Orhan ve Sultan I. Murad dönemlerini kaleme aldı.

Sultan Abdülhamid’in talimatıyla yazılmıştı: Muallim Nâcî’nin yarım kalan eseri yayımlandı

Ancak yazarın 1893’te henüz 44 yaşındayken vefat etmesi sebebiyle eser yarım kaldı. 133 yıldır arşivlerde duran söz konusu metinler ise Prof. Dr. Âdem Ceyhan tarafından incelenip Latin harflerine aktarıldı.

Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan el yazması orijinal nüshaları esas alınarak hazırlanan eser; Ertuğrul Gazi’den başlayarak ilk üç Osmanlı sultanının hayatını, devletin kuruluş dönemindeki kritik süreçleri ve dönemin ruhunu gözler önüne seriyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MURAT ÖZTEKİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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