ABD'nin önde gelen hava kuvvetleri gücü olan F-35 savaş uçağı ile B-2 bombardıman uçağında kullanılan görünmezlik özelliklerini geliştiren Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, yerli savunma sanayiyi değerlendirdi. Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisinin mucidi olan Kırlıkovalı, milli muharip uçak KAAN'ın üst düzey yeteneklerine vurgu yaparak, F-22'de olmayan özelliklerin KAAN'da olduğunu belirtti. Uzman isim, "Bugün F-22’lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi" şeklinde konuştu.

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F-35 ve B-2 uçaklarının görünmezliğini sağlayan polimer kaplamanın mucidi Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6’ya çok rahatlıkla grebileceğini söyledi.

Geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisi ile F-35 ile B-2 hayalet uçaklarında, görünmezlik saplayan polimeri icat eden Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından "Geleceği inşaa et" isimli kariyer programına katıldı.

F-35'leri görünmez yapmıştı! Polimer kaplamanın mucidinden "KAAN'ın o özelliği F-22'de yok" sözleri

Kırlıkovalı, lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Mucit isim, öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konusunda bilgiler verdi. Kırlıkovalı, programın ardından İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

F-35'leri görünmez yapmıştı! Polimer kaplamanın mucidinden "KAAN'ın o özelliği F-22'de yok" sözleri

"GELİŞMELERDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ettiğini ifade eden polimer bilimcisi ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, "Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı çok yetkin insanlar" dedi.

F-35'leri görünmez yapmıştı! Polimer kaplamanın mucidinden "KAAN'ın o özelliği F-22'de yok" sözleri

"EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN KAAN"

F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN’da olduğuna dikkat çeken Ergün Kırlıkovalı, "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. Değil 6. Nesle doğru ilerliyor. Beni de bu durum çok etkiledi. Bugün F-22’lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi. Türk Savunma Sanayi bu hızını devam ettirdiği taktirde dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6’ya çok rahatlıkla girer" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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