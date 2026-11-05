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Petrol 2 ayın dibine geriledi, benzine büyük indirim geliyor! Tabela bu gece değişecek

Petrol fiyatlarının 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle akaryakıta bu kez büyük bir indirim göründü. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında ciddi bir düşüş olacak. İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Kasım ayı akaryakıt fiyatları için hareketli geçmeye devam ediyor. Eşel mobilden kademeli çıkış kapsamında ÖTV tutarlarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiledi.

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PEŞ PEŞE ZAMLARA İNDİRİM MOLASI!

1 Kasım tarihinde ÖTV kaynaklı benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam gelmişti. Böylece benzin 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aşmıştı. 3 Kasım tarihinde ise fiyatı 9 lira birden artan otogazın litresi 50 lirayı aşmıştı. Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta şimdi de büyük bir indirim göründü.

Petrol 2 ayın dibine geriledi, benzine büyük indirim geliyor! Tabela bu gece değişecek
Başlık ResmiPetrol 2 ayın dibine geriledi, benzine büyük indirim geliyor! Tabela bu gece değişecek

BENZİNE 6 LİRA İNDİRİM!

Brent petrolün varil fiyatı 94 doların altını test etti ve son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme bu gece benzine indirim olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine 6 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.

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1 DEPODA 304 TL'LİK FARK

İndirimin ardından benzinin litresi şehirlere göre 74-76 lira bandına gerileyecek. Bu düşüş araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini de ciddi şekilde düşürecek. 40 litrelik bir deponun dolum maliyeti 243 lira, 50 litrelik bir deponun ise 304 lira azalacak.

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5 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa80.50100.5050.70
İstanbul Anadolu80.30100.3050.10
Ankara81.50101.6050.79
İzmir81.70101.9050.70
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