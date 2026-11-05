Petrol 2 ayın dibine geriledi, benzine büyük indirim geliyor! Tabela bu gece değişecek
Petrol fiyatlarının 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle akaryakıta bu kez büyük bir indirim göründü. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında ciddi bir düşüş olacak. İşte detaylar...
Kasım ayı akaryakıt fiyatları için hareketli geçmeye devam ediyor. Eşel mobilden kademeli çıkış kapsamında ÖTV tutarlarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiledi.
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PEŞ PEŞE ZAMLARA İNDİRİM MOLASI!
1 Kasım tarihinde ÖTV kaynaklı benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam gelmişti. Böylece benzin 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aşmıştı. 3 Kasım tarihinde ise fiyatı 9 lira birden artan otogazın litresi 50 lirayı aşmıştı. Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta şimdi de büyük bir indirim göründü.
BENZİNE 6 LİRA İNDİRİM!
Brent petrolün varil fiyatı 94 doların altını test etti ve son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme bu gece benzine indirim olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine 6 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.
1 DEPODA 304 TL'LİK FARK
İndirimin ardından benzinin litresi şehirlere göre 74-76 lira bandına gerileyecek. Bu düşüş araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini de ciddi şekilde düşürecek. 40 litrelik bir deponun dolum maliyeti 243 lira, 50 litrelik bir deponun ise 304 lira azalacak.
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5 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|80.50
|100.50
|50.70
|İstanbul Anadolu
|80.30
|100.30
|50.10
|Ankara
|81.50
|101.60
|50.79
|İzmir
|81.70
|101.90
|50.70