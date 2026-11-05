THY, üçüncü çeyrekte 1,3 milyar dolar net kârla piyasa beklentilerini aşarken, ilk 9 aylık kârını 1,5 milyar dolara taşıdı. Bilanço sonrası 9 aracı kurumdan THYAO hissesi için 330 TL ile 490 TL arasında değişen hedef fiyat tahminleri geldi. Garanti BBVA Yatırım; önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının THYAO’fa operasyonel kârlılık ve hisse performansı açısından belirleyici olacağını öngördü.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türk Hava Yolları, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar dolar net kâr elde etti. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 gerilese de ortalama 1,1 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı. THY'nin ilk 9 aylık net kârı ise yaklaşık 1,5 milyar dolar oldu.

Şirketin yolcu trafiğindeki büyüme de devam etti. THY, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 73 milyon yolcu taşıdı. Bu dönemde doluluk oranı da 2,1 puan yükselerek yüzde 85'e ulaştı. Sadece üçüncü çeyrekte taşınan yolcu sayısı ise 28,5 milyon olarak gerçekleşti.

KARGO GELİRLERİ ÖNE ÇIKTI

THY'nin üçüncü çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 19 artarak 8,3 milyar dolara yükseldi. Yolcu gelirleri yüzde 15 artışla 6,8 milyar dolara ulaşırken, kargo gelirlerindeki yüzde 46'lık yükseliş dikkat çekti. Kargo gelirleri böylece 1,2 milyar doları aştı. İlk 9 aylık toplam hasılat ise yüzde 20 artışla 21,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

1,3 milyar dolar kâr açıkladı! 9 kurumdan Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi için hedef fiyat

YAKIT MALİYETLERİ BASKILADI

Bununla birlikte yükselen enerji maliyetleri şirketin operasyonel kârlılığını olumsuz etkiledi. Üçüncü çeyrekte yakıt giderleri yıllık bazda yüzde 59 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Bu gelişme operasyonel kârlılık marjında daralmaya yol açtı.

Garanti BBVA Yatırım'ın bilanço değerlendirmesinde, THY'nin üçüncü çeyrek net kârının piyasa beklentisinin yüzde 17 üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Kurum, net kârdaki artışta yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin önemli katkısı olduğuna dikkat çekti. Özellikle finansal yatırımlardan sağlanan faiz gelirleri, devlet teşvikleri ve menkul kıymet satış kârları net kârı destekledi. Vergi giderindeki gerileme de bu tabloya katkı sağladı.

PETROL BELİRLEYİCİ OLACAK

Buna karşılık Garanti BBVA Yatırım; üçüncü çeyrekte THYAO’da FAVÖK'ün yıllık yüzde 11 artmasına rağmen piyasa beklentisinin yüzde 16 altında kaldığını, FAVÖK marjının da 4,6 puan daralarak yüzde 17,5'e gerilediğini bildirdi. Yakıt giderlerinin yanı sıra personel ve bakım maliyetlerindeki artışın da kârlılık üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Kurum, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının operasyonel kârlılık ve hisse performansı açısından belirleyici olacağını öngördü.

1,3 milyar dolar kâr açıkladı! 9 kurumdan Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi için hedef fiyat

9 KURUMDAN HEDEF FİYAT

Bu arada bilançonun ardından, gelecek 12 aylık dönem için 9 kurumdan THYAO hissesi için hedef fiyat tahmini geldi. Bunlar şöyle sıralandı:

Kurum Hedef Fiyat Ak Yatırım 330,00 TL İnfo Yatırım 373,25 TL Tacirler Yatırım 414,00 TL Ahlatçı Yatırım 425,96 TL Şeker Yatırım 445,00 TL Vakıf Yatırım 450,00 TL Deniz Yatırım 461,00 TL Gedik Yatırım 483,00 TL Garanti BBVA Yatırım 490,00 TL

THYAO hissesi 4 Ekim işlemlerini 291,25 TL’den tamamladı.

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, aracı kurum raporları ve borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.