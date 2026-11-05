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TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları başladı!

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TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları başladı!
Başlık ResmiTÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları başladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısının başvuruya açıldığını bildirdi. Program ile sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik etmek amaçlanıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda programa ilişkin bilgi verdi.Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısını açtık. Üniversitelerimizin bilgi birikimi ile sanayimizin üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetini bir araya getirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve sanayide nitelikli araştırmacı istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, araştıran, geliştiren ve üreten Türkiye için üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye, yüksek katma değerli üretimi destekleyecek insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz."

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları başladı!
Başlık ResmiTÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları başladı!

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen programla, sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmek amaçlanıyor.

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısı kapsamında, doktora öğrencilerine burs desteğinin yanı sıra mezuniyet sonrasında sanayi kuruluşlarında istihdam desteği de sağlanacak.

Programa başvurular, 22 Aralık 2026'ya kadar TÜBİTAK'ın internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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