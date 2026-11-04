Sabahattin Ali’nin kült romanı “Kürk Mantolu Madonna”, bu kez Alman ressam Robert Janitz’in ters portrelerine ilham verdi. Romandan yola çıkan eserler, 12 Kasım’da İstanbul’da açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak.

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Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” romanı son yıllarda Avrupa’da oldukça popüler. Kendall Jenner, Emma Roberts ve Dua Lipa gibi isimlerin de etkisiyle İngilizce tercümeleri yüz binlerce okura ulaşan eser, şimdi de Alman bir ressama ilham kaynağı oldu…

Ali’nin kitabından yola çıkan sanatçı Robert Janitz, farklı portre çalışmalarına imza attı. Bu eserler, 12 Kasım’da Sevil Dolmacı Gallery’de kapılarını açacak “Kürk Mantolu Madonna” adlı sergide bir araya gelecek.

Sabahattin Ali’nin romanından hareket eden Janitz’in, eserlerinde edebî anlatıyı doğrudan resimsel olarak yeniden üretmek yerine, romanın merkezindeki görme, bakış ve temsil meselelerini ele alıyor.

Popüler roman bu defa tuvallerde: ‘Kürk Mantolu Madonna’ Alman ressama ilham verdi

TERSTEN PORTRELER

Ali’nin romanında Raif Efendi’nin Berlin’de bir galeride karşılaştığı kadın portresi, karakter ile imge arasında giderek derinleşen bir ilişkinin başlangıcını oluşturuyor. Resimdeki kadının bakışı, anlatının duygusal merkezine yerleşirken Janitz, bu karşılaşmanın en belirleyici unsurlarından biri olan yüzü ve bakışı resimsel anlatının dışında bırakıyor.

Sanatçının süregelen “reverse portraits” (tersten portreler) serisinin devamı niteliğindeki çalışmalar, figür, çizgi ve yüzey arasındaki ilişkiyi edebiyat ve hafıza kavramlarıyla buluşturuyor. Galeriden yapılan açıklamada “Sergi, portrenin geleneksel sınırlarını sorgularken bakmak ile görülmek, yakınlık ile mesafe ve görünürlük ile gizlilik arasındaki ilişkilere odaklanıyor” ifadelerine yer veriliyor.

Popüler roman bu defa tuvallerde: ‘Kürk Mantolu Madonna’ Alman ressama ilham verdi

Sergi, 12 Kasım- 12 Aralık tarihleri arasında Sevil Dolmacı Gallery’nin İstanbul’daki tarihi mekânı Villa İpranosyan’da görülebilecek.

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