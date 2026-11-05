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10 Kasım resmi tatiller arasında mı?

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10 Kasım resmi tatiller arasında mı?
Başlık Resmi10 Kasım resmi tatiller arasında mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin (vefatının) yıl dönümü olan 10 Kasım öncesinde resmi tatil soruları gündeme geldi. Türkiye tarihinin dönüm noktaları olan bazı tarihler resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatiller arasında mı?

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|
Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938 yılında hayatını kaybettiği gün olması dolayısıyla her yıl ulusal anma günü olarak kabul edilen özel bir gün. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatiller arasında mı?
Başlık Resmi10 Kasım resmi tatiller arasında mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım tarihi resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu tarih 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatiller arasında yer almaz.

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak
Ramazan Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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