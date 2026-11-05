Samsun elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım YEDAŞ (Tekkeköy, Bafra, Canik, Vezirköprü, Çarşamba, İlkadım, Terme, Atakum, Alaçam)
Samsun elektrik kesintisi 5-6-7 programı YEDAŞ tarafından duyuruldu. Dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, onarım, yenileme ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle kent genelinde bazı mahallelerde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Tekkeköy, Bafra, Canik, Vezirköprü, Çarşamba, İlkadım, Terme, Atakum, Alaçam, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Ladik, Kavak, Havza, Asarcık, Ayvacık ilçelerinde farklı zaman aralıklarında kesinti uygulanacak.
Samsun elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım YEDAŞ planlı kesinti programı paylaşıldı. Bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra şebeke yenileme, yeni abone bağlantısı, aydınlatma sistemlerinin düzenlenmesi ve tesis projeleri kapsamında bazı bölgelerde planlı elektrik kesintilerine gidilecek. Samsun'da Tekkeköy, Bafra, Canik, Vezirköprü, Çarşamba, İlkadım, Terme, Atakum, Alaçam, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Ladik, Kavak, Havza, Asarcık, Ayvacık ilçelerinde kesintiler yaşanacağı bildirildi. İşte, YEDAŞ planlı kesinti listesi...
SAMSUN ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM
ALAÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. KAHRAMAN 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. KAHRAMAN 2 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. KAHRAMAN 4 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. ZAFER 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM KARŞIYAKA MH. ÇAY 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM KARŞIYAKA MH. DEĞİRMEN 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM KARŞIYAKA MH. HASTANE 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM KARŞIYAKA MH. SELANİK 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. EMNİYET 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. HUZUR 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. İSİMSİZ 198 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. İSTİKBAL 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. LİSE3 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. ZAFER 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. ZİNCİRLİKUYU 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. ZÜMRÜT 07.11.2026 11:30 07.11.2026 17:00
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ALAÇAM GÜLKAYA MH. FİĞLİK 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM GÜLKAYA MH. GÜLKAYA MH. - 1 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM GÜLKAYA MH. ORTAGERİŞ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM TERSKIRIK MH. KUZDAĞ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM YUKARIISIRGANLI MH. ATMACA 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM YUKARIISIRGANLI MH. AŞAĞI 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM YUKARIISIRGANLI MH. FİĞLİK 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM YUKARIISIRGANLI MH. HACIKIRIĞI 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM YUKARIISIRGANLI MH. MERKEZ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ALAÇAM YUKARIISIRGANLI MH. YUKARIISIRGANLI MH. - 1 07.11.2026 09:30 07.11.2026 11:30
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ALAÇAM YAKACIK MH. YAKACIK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. GEYİKKOŞAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. GÖÇKÜN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. OKUL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. PINAR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. PINAR 2 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. SAHİL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. TEKEL İŞÇİ EVLERİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. YAKAKENT 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
SAMSUN ALAÇAM YUKARISOĞUKÇAM MH. TEPEKÖY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; İLAVE TRAFO ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ MH. GECEKLİ 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ MH. GÖKÇEBOĞAZ MH. - 1 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM GÖKÇEBOĞAZ MH. KARGALI 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. BEKDEŞ DERESİ 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. KAYACIK 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. MERKEZ 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. YOLBOYU 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM TOPLU MH. CAMİ 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM TOPLU MH. GÖKÇEBOĞAZ MH. - 1 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM TOPLU MH. TOPLU MH. - 1 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN ALAÇAM TOPLU MH. ŞABANOĞLU 06.11.2026 13:00 06.11.2026 16:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; İLAVE TRAFO ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. KAYACIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. YENİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ALAÇAM KARLI MH. YOLBOYU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ALAÇAM TOPLU MH. TOPLU MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ALAÇAM ZEYTİN MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ALAÇAM ALPARSLAN MH. SANAYİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. KAHRAMAN 6 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. OKUL 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM FATİH MH. YAKAKENT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM YAKACIK MH. GÖÇKÜN MH. - 18 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM YAKACIK MH. KÜÇÜK SANAYİ SİT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM YAKACIK MH. SAMSUN-SİNOP 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM YAKACIK MH. YAKACIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ALAÇAM YAKACIK MH. YAKAKENT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
ASARCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. ABDİOĞLU 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. AKYAZI MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. KOZLUCA 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. İMAMOĞLU 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK DÜZARDIÇ MH. DÜZARDIÇ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. AŞAĞIALAN 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. BOZARMUT 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. GÖDEKLİ MAHALLESİ MERKEZ_4 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. GÖDEKLİ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. HACI KÖSE 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. KEPELLER 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. KIRANYAYLA 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. KOCA OSMANLAR MH. 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. MERKEZ_4 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. TAŞKESİĞİ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. AŞAĞI 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. KÖROĞLU KÜME EVLER 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. MERKEZ_11 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. TAHMAZLAR 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. ULUÇAYIR MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK YEŞİLPINAR MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK YEŞİLPINAR MH. YEŞİLPINAR 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK YEŞİLPINAR MH. ZİLKOYUN MEVKİİ - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ASARCIK YAYLAKÖY MH. MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
ATAKUM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM GÜZELYURT MH. 7210 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM GÜZELYURT MH. CANİKLİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM GÜZELYURT MH. GÜLPINAR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM GÜZELYURT MH. GÜZELYURT 4.KÜME 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM YEŞİLYURT MH. 2. KÜME EVLER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM YEŞİLYURT MH. KÖÇEKLİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM YEŞİLYURT MH. METEHAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM YEŞİLYURT MH. ÇATALÇAM 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. 4001 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. 4022 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. 4027 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. 4054 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. 4056 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. AYŞENİN YERİ MEVKİİ - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. KAMALI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. KAMALI MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. KIBRIS 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ATAKUM KAMALI MH. KÜÇÜK OLUK MEVKİİ - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ 1474 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1461 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1462 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1463 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1468 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1474 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. ELBİSTAN 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. ÇOBANÖZÜ KÜME EVLERİ 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1263 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1274 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1275 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1279 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1344 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1345 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1346 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1347 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1348 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1352 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1467 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ELBİSTAN 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. MEVLANA 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM ASLANDAMI MH. ASLANDAMI MH. - 1 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ASLANDAMI MH. DAM 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ASLANDAMI MH. KARATEPE MEVKİİ 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ASLANDAMI MH. MERKEZ 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ASLANDAMI MH. YENİ 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ERİKLİ MH. CAMİİ 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ERİKLİ MH. ERİKLİ 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ERİKLİ MH. YENİ 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
SAMSUN ATAKUM ÇATMAOLUK MH. ÇATMAOLUK MH. - 1 06.11.2026 09:15 06.11.2026 17:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. ABANOZ MH.-1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. GÖKÇE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. KÖYALTI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. YALI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS DEREKÖY MH. YUSUFOĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM KESİLİ MH. KESİLİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. 10001 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. 10007 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. 10014 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. ADA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. ANKARA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. KULACADAĞ MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. KULACADAĞ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
AYVACIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN AYVACIK TERİCE MH. YIKILGAN 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN AYVACIK TERİCE MH. YIKILGAN 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN AYVACIK YENİKÖY MH. DEREKÖY MEVKİİ 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN AYVACIK YENİKÖY MH. DEREKÖY MEVKİİ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
BAFRA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. GAZİ MU. ER TEKİN SİVRİ 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. GENÇ OSMAN 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. GÖKTUĞ 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. GÖKTUĞ 1 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. GÖKTUĞ 2 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. GÖKTUĞ 3 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. HIZIR 1 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. HIZIR 5 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. ORUÇ REİS 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. PİRİ REİS 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. TURGUT REİS 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
SAMSUN BAFRA İSHAKLI MH. İRFANİYE 08.11.2026 09:00 08.11.2026 10:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. BAKIRPINAR 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. MUHTAR KADİR ŞAHİN 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. SEÇMEN 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YEŞİM 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YEŞİM 1 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. KAHRAMANLAR 3 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. KAHRAMANLAR 6 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. MEDİNE 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. MİRALAY 07.11.2026 14:00 07.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. ÇAYIRYÜZÜ 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. GAZİ ÜNSAL ERTEKİN 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. ŞEHİT HÜSEYİN VAR 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. ZİYAETTİN 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. BEDİR 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. CEYLAN 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. EVLİYA ÇELEBİ 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. GAZİ P.KOMD.ÇVŞ.HAKAN UNCU 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. KEKLİK 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. LİSE 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. SÜLEYMANİYE 2 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
SAMSUN BAFRA KEMALPAŞA MH. TURNA 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA ALTINKAYA MH. DUMLUPINAR 07.11.2026 11:30 07.11.2026 12:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA ÇAMALTI MH. ÇAMALTI MH. - 1 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA ÇAMALTI MH. KÜÇÜK YERALTI 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA ÇAMALTI MH. UZUNTARLA MEVKİ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. KAHRAMAN MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. KOCAİMAM 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. MERKEZ 38 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA FATİH MH. 310. 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. 311 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ALİ KUŞÇU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ALİKALE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ÇEÇEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. KALE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. KARDELEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. MEHMETÇİK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. MEYVELİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ÖZBEK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ÖZBEK 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. SEDDE YOLU 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. SERA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ŞHT. MUHAMMET ÖNDER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. ŞHT. MUHAMMET ÖNDER 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. TURİSTİK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. YAPRAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. YILDIRIM 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. YILDIRIM 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. YONCA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
SAMSUN BAFRA FATİH MH. YONCA 1. GEÇİDİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 10:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA BAKIRPINARI MH. BAKIRPINAR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA BAKIRPINARI MH. BAKIRPINARI MH. - 1 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA BAKIRPINARI MH. COŞKU 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA BAKIRPINARI MH. GALİP 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA BAKIRPINARI MH. İKİNCİ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA BAKIRPINARI MH. YUKARI BAKIRPINAR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. 18 MART 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. 400 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. 401 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. 402 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. 403 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. 877 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. AKARSU 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. AKŞEMSETTİN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ALTINYURT 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ALTINYURT 1 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. AYTÜNÜR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. BAKIRPINAR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. CANSU 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. CENGİZHAN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. COŞKUN GEÇİDİ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. DÜZENLİ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. EMİR GAZİ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ESER 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ESİN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ESİN GEÇİDİ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 1 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 2. 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 3 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 4 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 5 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. FIRTINA 6. 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. GALİP 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. GAZİ P. UZM.ÇVŞ.DURAN AYBAR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. GÜVERCİN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. HİTİT 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ILGAZ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. İRŞADİYE 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. KANARYA 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. KOYUNCU 5 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. MEVLANA 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. MEVLANA 1 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. MEVLANA 2 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. MUHTAR KADİR ŞAHİN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. PINAR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. POYRAZ 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. POYRAZ 1 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. RÜZGARLI 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. SAKA 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. SARIKÖYYOLU 5 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. SEMİH 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ŞAHİN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ŞEHİT ONBAŞI 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ŞEHİT P.UZM.ÇVŞ. BEKİR ANIL ERDAL 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. ŞİŞİKLER 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. TEPE 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YAKA 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YALI 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YEŞEREN 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YEŞEREN 1 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YEŞİM 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA MEVLANA MH. YUKARI BAKIRPINAR 06.11.2026 15:00 06.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA BÜYÜKCAMİ MH. BELALANLI 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA BÜYÜKCAMİ MH. CAMİKEBİR 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA BÜYÜKCAMİ MH. MÜFTÜ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA BÜYÜKCAMİ MH. PARK 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA BÜYÜKCAMİ MH. İSHAKOĞLU 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA FATİH MH. FABRİKA 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA FATİH MH. FATİH 1. GEÇİDİ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA FATİH MH. PARK 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. BAHÇELER 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. BAKKAL 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. CELALAĞA 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. CELALAĞA GEÇİDİ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. GAZİPAŞA 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. HAL 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. HAL 1 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. HAL 2 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. HELVACI 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. LİMAN 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. MEKTEP 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. MÜFTÜ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. MÜLAZIM ŞÜKRÜ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. MÜLAZİM ŞÜKRÜ GEÇİDİ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. OVA 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. PARK 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. ÇİLEK 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ TOLGA PEHLİVAN 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
SAMSUN BAFRA GAZİPAŞA MH. ŞHT. ADEM YILDIZ 06.11.2026 11:30 06.11.2026 14:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. KAHRAMAN MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. KOCAİMAM 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN BAFRA KAHRAMAN MH. MERKEZ 38 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
CANİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. ABDİOĞLU 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. AKYAZI MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. KOZLUCA 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN ASARCIK AKYAZI MH. İMAMOĞLU 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK DÜZARDIÇ MH. DÜZARDIÇ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. AŞAĞIALAN 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. BOZARMUT 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. GÖDEKLİ MAHALLESİ MERKEZ_4 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. GÖDEKLİ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. HACI KÖSE 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. KEPELLER 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. KIRANYAYLA 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. KOCA OSMANLAR MH. 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. MERKEZ_4 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK GÖDEKLİ MH. TAŞKESİĞİ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. AŞAĞI 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. KÖROĞLU KÜME EVLER 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. MERKEZ_11 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. TAHMAZLAR 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK ULUÇAYIR MH. ULUÇAYIR MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK YEŞİLPINAR MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK YEŞİLPINAR MH. YEŞİLPINAR 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN CANİK YEŞİLPINAR MH. ZİLKOYUN MEVKİİ - 1 07.11.2026 11:00 07.11.2026 14:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. TOYGAR MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK TUZAKLI MH. HÜKMENLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK TUZAKLI MH. KARAPINAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK TUZAKLI MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK TUZAKLI MH. MERKEZ 7 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK TUZAKLI MH. SİVASLI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK ÜÇPINAR MH. PAMUKLUK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN CANİK ÜÇPINAR MH. ÜÇPINAR MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. ADATEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. ADATEPE MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. ADATEPE MH. - 5 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. YILANLIDERE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. ALİBEYLİ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. AŞAĞI TAŞBİLEK 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. KIRKAMBAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. MERKEZ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. YENİDOĞAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. YUKARI TAŞDİBEK 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK AVLUCA MH. ELMABAHÇE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK BAŞALAN MH. BAŞALAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK BAŞALAN MH. YESİFLER 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK DEVGERİŞ MH. DEVGERİŞ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK DÜZARDIÇ MH. DÜZARDIÇ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. BALİGAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. BALİGAR MH. 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. BAĞYERİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. DADAMLAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. DEVEYATAĞI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. GÖKÇEPINAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. GÜNEŞTEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. KAŞIKÇILAR MEVKİİ. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. KUYULAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. MERKEZ_19 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. YESİFLER 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. 1400. 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. 1419 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. 841 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. GÜRGENYATAK MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. HANYERİ MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. MERKEZ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. MERKEZ_18 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. YENİDOĞAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. YERLİCE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK HASKÖY MH. GÜRGENYATAK MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KAŞYAYLA MH. KAŞYAYLA MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. AŞAĞI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. BÜYÜKTAŞ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. DADAMLARI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. KAŞIKÇILAR MEVKİİ. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. KESTANEPINAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. KÜÇÜK KÖY 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. MERKEZ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. MERKEZ_5 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. PİRELİBEL 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. YALÇINKAYA MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. ADATEPE MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. MERKEZ_18 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. MURATLI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. MURATLI MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. TOYGAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK SARIBIYIK MH. ADATEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK SARIBIYIK MH. ADATEPE MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. KOCAALAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. MERKEZ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. MERKEZ_6 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. PERÇEMLER MEVKİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. TEKKİRAZ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. 609 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. ALTINTEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. HANYERİ MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. YENİ MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. MERKEZ_13 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. TAŞDİBEK MEVKİİ - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. TOYGAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY ALTINKAYA MH. 526 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY ALTINKAYA MH. DEFNE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY BAŞKÖY MH. BAYCANLAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY BAŞKÖY MH. YENİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. ASARCIK 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. ÇALTI MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. KUM 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. KUM MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. KUMTEPE MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. MAĞAZABAŞI 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. MERKEZ 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. ORTA 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. SAHİL MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. AY 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. ÇALTI 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. ÇİÇEK 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. HÜRRİYET 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. HÜRRİYET (MERKEZ) 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. HÜSEYİN ÇAVUŞ 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. İMZALIYAZI MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. KANALSIRTI 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. KARYAĞIŞ 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. KAVAKLIK (SİVASLILAR) 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. ÖZDEMİR 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. SAHİL 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. SEÇKİNLER 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. TEYYAR 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. YILDIZ 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA İSTİKLAL MH. YUNUS EMRE 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. BÖLMEÇAYIRI MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. ÇERKEZLER 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. ÇERKEZLER MH. 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. ÇULLUKLAR 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. HACI SÜLEYMAN 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. HACI SÜLEYMAN MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. MANAMUT 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. MERKEZ MH. - 2 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA BÖLMEÇAYIRI MH. TÜLEZ MEVKİİ - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. KOSKOSLAR 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. KOSKOSLAR MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. ORTA 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. YENİKÖSELİ MH. - 1 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 557 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 562 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 562. 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 580 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. İSİMSİZ 211 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. KUŞGÖLÜ 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ŞENYURT MH. ŞENYURT 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ŞENYURT MH. ŞENYURT - 2 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ŞENYURT MH. ŞENYURT MH. - 1 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ŞENYURT MH. şenyurt sok 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA SEFALI MH. KUŞGÖLÜ 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA SEFALI MH. SEFALI MH. - 1 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇAYVAR MH. ORTA 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇAYVAR MH. ÜÇKÖPRÜ MH. - 1 07.11.2026 11:15 07.11.2026 13:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAKAYA MH. MERKEZ 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAKAYA MH. MERKEZ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAKAYA MH. TAHNALLIK 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAKAYA MH. TAHNALLIK 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. ASAR 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. ÇATAK MH. - 1 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. GÖKSU 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. KILCANLI 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. KUMPARA 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. MANOS BOĞAZI 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. MERKEZ 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇATAK MH. TEPE 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. AKGÜNEY 1 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. AKGÜNEY 2 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. AVCIOĞLU 1 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. AVCIOĞLU 2 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. DEREÇAT 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. GAVGALI 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. KARAKUŞLAR 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. KESTANEPINARI MH. - 1 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. SAUKLAR 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA KESTANEPINARI MH. TATUNOĞULLARI 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. DAVUTOĞLU 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. ORDUBAŞI MH. - 1 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. SINDEL 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. TAŞKESİK 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. UZUNEV 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. UZUNEVLER 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. UZUNSERGİZ 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
SAMSUN ÇARŞAMBA ORDUBAŞI MH. YAHNİCİLER MH. - 1 07.11.2026 09:15 07.11.2026 17:15
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA ATAKÖY MH. 554 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ATAKÖY MH. KUŞHANE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ATAKÖY MH. MACİTLER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ATAKÖY MH. MUTLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KUŞHANE MH. KARAAĞAÇ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KUŞHANE MH. KARAAĞAÇLIK MEVKİİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KUŞHANE MH. KIŞLA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KUŞHANE MH. KUŞHANE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 13 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 551 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 552 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 553 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. 555 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. HASANLI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ÜÇ KÖPRÜ MH. ÜÇKÖPRÜ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 11:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA ARIMKÖSELİ MH. ARIMKÖSELİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ARIMKÖSELİ MH. MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ARIMKÖSELİ MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA ARIMKÖSELİ MH. ORTA MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAAĞAÇ MH. KARAAĞAÇ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAAĞAÇ MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAAĞAÇ MH. RAHİMOĞULLARI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ÇARŞAMBA KARAAĞAÇ MH. SAMSUN - ORDU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA DAMLATAŞ MH. ARAPLI 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA DAMLATAŞ MH. DAMLATAŞ 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA DAMLATAŞ MH. GÖBLENLİ 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA DAMLATAŞ MH. GÖBLENLİ MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA TURGUTLU MH. MENTEŞLER 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA TURGUTLU MH. MERKEZ 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA TURGUTLU MH. ORTA 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA TURGUTLU MH. TURGUTLU MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞITURGUTLU MH. AŞAĞITURGUTLU 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞITURGUTLU MH. DEĞİRMENBAŞI 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞITURGUTLU MH. DEĞİRMENBAŞI MEVKİİ - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞITURGUTLU MH. ORTA 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞITURGUTLU MH. TURGUTLU 07.11.2026 08:30 07.11.2026 11:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞIDİKENCİK MH. AŞAĞIDİKENCİK MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞIDİKENCİK MH. CİVELEK 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞIDİKENCİK MH. MERKEZ 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞIDİKENCİK MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA AŞAĞIDİKENCİK MH. MOTORCULAR 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. ÇALTI MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. KUMTEPE MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA ÇALTI MH. MERKEZ MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA HACILIÇAY MH. HACILIÇAY 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA HACILIÇAY MH. HACILIÇAY MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA HACILIÇAY MH. HORTUMAN MEVKİ 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA HACILIÇAY MH. KÖKLÜK MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA HACILIÇAY MH. MERKEZ 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. KOSKOSLAR 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. KÖSELER 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. ORTA 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. ORTA MH. - 2 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. SARAÇLAR MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. SUNGURLU 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKÖSELİ MH. YENİKÖSELİ MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA KİRAZBUCAĞI MH. 298 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA KİRAZBUCAĞI MH. HORTUMAN 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA KİRAZBUCAĞI MH. KİRAZBUCAĞI MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YUKARIDİKENCİK MH. HAKU 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YUKARIDİKENCİK MH. KÖKLÜK MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YUKARIDİKENCİK MH. YUKARI 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN ÇARŞAMBA YUKARIDİKENCİK MH. YUKARIDİKENCİK MH. - 1 07.11.2026 08:30 07.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; DİREK DEĞİŞİM ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ÇARŞAMBA AHUBABA MH. AHUBABA MH. - 1 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA AHUBABA MH. BAĞIRSAK 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA AHUBABA MH. BAĞIRSAK MH. - 1 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA AHUBABA MH. HEKİMOĞLU 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA AHUBABA MH. ORTA 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKARACALI MH. KELEŞLER 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKARACALI MH. YENİ KARACALI MH. - 1 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
SAMSUN ÇARŞAMBA YENİKARACALI MH. YENİKARACALI MH. - 1 06.11.2026 09:30 06.11.2026 12:00
HAVZA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (EMNİYET MESAFESİ) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN HAVZA ÇAMYATAĞI MH. ÇAMYATAĞI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. 25 MAYIS 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. J.ER ZEKERİYA YÜKSEL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. JAN.YRB.MESUT KURU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. PALANDÖKEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. Ş.J.ER MAHMUT KÖKSAL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. Ş.J.KOM.YRB. MESUT KURU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS MH. ŞHT.JAN.YRB.MESUT KURU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (EMNİYET MESAFESİ) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN HAVZA ÇAMYATAĞI MH. ÇAMYATAĞI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN HAVZA CELİL MH. 1 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA CELİL MH. 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA CELİL MH. CELİL 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN HAVZA CELİL MH. CELİL 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
İLAKDIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1547 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1551 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1554 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1555 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1556 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1558 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1559 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1560 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
SAMSUN İLKADIM TEPECİK MH. 1824 08.11.2026 03:00 08.11.2026 07:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1159 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1172 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1288 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1172 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1203 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1205 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1272 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1284 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1287 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1288 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1292 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ANADOLU 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 1. KÜME EVLERİ 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1159 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1159 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1172 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1172 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1288 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1288 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1166 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1166 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1168 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1168 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1172 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1172 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1187 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1187 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1197 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1197 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1198 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1198 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1203 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1203 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1205 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1205 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1207 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1207 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1248 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1248 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1272 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1272 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1284 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1284 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1287 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1287 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1288 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1288 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1292 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1292 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1777 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1777 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ANADOLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ANADOLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 1. KÜME EVLERİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 1. KÜME EVLERİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM ÇİVRİL MH. 1776 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN İLKADIM ÇİVRİL MH. 1776 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN İLKADIM KADIKÖY MH. OSMANİYE 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM KADIKÖY MH. OSMANİYE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. BAHRİYELİ 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. BAHRİYELİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. ILGAZ 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. ILGAZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. KATİP ÇELEBİ 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. KATİP ÇELEBİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. KİLİTBAHİR 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. KİLİTBAHİR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. OSMANİYE 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. OSMANİYE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. OĞUZ 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. OĞUZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. SEL 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. SEL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. TOPRAK 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. TOPRAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. YAY 05.11.2026 09:00 05.11.2026 17:00
SAMSUN İLKADIM REŞADİYE MH. YAY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ 1474 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1461 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1462 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1463 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1468 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. 1474 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. ELBİSTAN 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN ATAKUM ÇOBANÖZÜ MH. ÇOBANÖZÜ KÜME EVLERİ 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1263 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1274 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1275 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1279 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1344 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1345 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1346 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1347 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1348 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1352 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1467 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ELBİSTAN 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. MEVLANA 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 06.11.2026 13:00 06.11.2026 14:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1166 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1168 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1172 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1248 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1777 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ANADOLU 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN İLKADIM ÇİVRİL MH. 1776 06.11.2026 10:00 06.11.2026 11:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1167 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN 1170 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1166 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1171 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. 1809 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. ELBİSTAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
SAMSUN İLKADIM TOYBELEN MH. TOYBELEN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 10:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM KESİLİ MH. KESİLİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. 10001 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. 10007 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. 10014 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. ADA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. ANKARA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. KULACADAĞ MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. KULACADAĞ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM KULACADAĞ MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM SARIIŞIK MH. ANADOLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM SARIIŞIK MH. DEĞİRMEN DÜZÜ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM SARIIŞIK MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM SARIIŞIK MH. SARIIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM SARIIŞIK MH. ÇİFTLİK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ATAKUM SARIIŞIK MH. ÇİFTLİK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN İLKADIM KAPAKLI MH. 1842 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN İLKADIM KAPAKLI MH. KAPAKLI MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN İLKADIM KAPAKLI MH. KAPAKLI MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
KAVAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN KAVAK KÖSELİ MH. MARSULLU 07.11.2026 13:30 07.11.2026 14:30
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN KAVAK AŞAĞIÇİRİŞLİ MH. AŞAĞIÇİRİŞLİ 07.11.2026 10:00 07.11.2026 11:30
SAMSUN KAVAK AŞAĞIÇİRİŞLİ MH. YUKARIÇİRİŞLİ 07.11.2026 10:00 07.11.2026 11:30
SAMSUN KAVAK ÇARIKLIBAŞI MH. ÇARIKLIBAŞI 07.11.2026 10:00 07.11.2026 11:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (EMNİYET MESAFESİ) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN KAVAK KARLI MH. MERKEZ 17 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN KAVAK BÜKCEĞİZ MH. BÜKCEĞİZ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN KAVAK KARLI MH. KAVALLI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN KAVAK KARLI MH. BÜKCEĞİZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN KAVAK BÜKCEĞİZ MH. MERKEZ_17 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN KAVAK KOZANSIKI MH. KOZANSIKI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN KAVAK KOZANSIKI MH. KOZANSIKI MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN KAVAK KARAASLAN MH. MERKEZ_31 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN KAVAK BÜKCEĞİZ MH. BÜKCEĞİZ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN KAVAK DEREKÖY MH. DEREKÖY 05.11.2026 14:00 05.11.2026 15:00
LADİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (EMNİYET MESAFESİ) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN LADİK DELİAHMETOĞLU MH. DELİAHMETOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK DELİAHMETOĞLU MH. DELİAHMETOĞLU 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK DELİAHMETOĞLU MH. DELİAHMETOĞLU 14 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK DELİAHMETOĞLU MH. DELİAHMETOĞLU 3 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK DELİAHMETOĞLU MH. DELİAHMETOĞLU MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK GÜNKORU MH. GÜNKORU MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK GÜVENLİ MH. GÜVENLİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK GÜVENLİ MH. GÜVENLİ 2 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK GÜVENLİ MH. GÜVENLİ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KIRANBOĞAZ MH. KIRANBOĞAZ 5 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KIRANBOĞAZ MH. KIRANBOĞAZ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK SARIKSIZOĞLU MH. SARIKSIZOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK İSASOFTA MH. İSASOFA 10 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK İSASOFTA MH. İSASOFTA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK İSASOFTA MH. İSASOFTA 7 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
AMASYA TAŞOVA KARAMUK KY. KARAMUK KÜME EVLERİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK AKTAŞ MH. AKTAŞ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK CÜCE MH. AKPINAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK CÜCE MH. CÜCE MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK CÜCE MH. CÜCE MERKEZ 14 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK CÜCE MH. CÜCE MERKEZ 19 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK CÜCE MH. CÜCE MERKEZ 4 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK CÜCE MH. CÜCE MERKEZ 5 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KABACAGÖZ MH. AKTAŞ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KABACAGÖZ MH. KABACAGÖZ MERKEZ 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KABACAGÖZ MH. KABACAGÖZ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KABACAGÖZ MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KÜPECİK MH. KÜPECİK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KÜPECİK MH. KÜPECİK 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KÜPECİK MH. KÜPECİK 3 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KÜPECİK MH. KÜPECİK 4 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KÜPECİK MH. KÜPECİK 8 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK KÜPECİK MH. KÜPECİK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK SOĞANLI MH. SOĞANLI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN LADİK SOĞANLI MH. SOĞANLI 6 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
ONDOKUZMAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ENGİZ MH. ADALET 07.11.2026 09:00 07.11.2026 12:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ENGİZ MH. ÇALIKUŞU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 12:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ENGİZ MH. DOĞUŞ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 12:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ORMANCIK MH. ACIKLIK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ORMANCIK MH. CAYMAZLAR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ORMANCIK MH. ÇİFTLİK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ORMANCIK MH. ÇİFTLİK_1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ORMANCIK MH. GAZİ İSMET ABACI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ORMANCIK MH. MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇAMLICA MH. ATATÜRK 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇAMLICA MH. EMBİYALİ 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇAMLICA MH. MEHMETCİK 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇAMLICA MH. RÜZGAR 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇAMLICA MH. ŞAHİN 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇAMLICA MH. ŞHT. VURAL AKDENİZ 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. 1465 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. 1492. 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. DAĞGÜLÜ 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. KENT 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. MARTI_1 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. MEŞALE 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. ÖZEN 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. SARMAŞIK 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. SERÇE 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. SÜMER 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. ŞEMSETTİN KÖKSAL 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. TOPDAĞI 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. YAYLA_1 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS YÜKSELİŞ MH. YURTSEVER 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS BAHÇELİEVLER MH. 402 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS BAHÇELİEVLER MH. EMBİYALİ 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS BAHÇELİEVLER MH. YILDIZLAR 06.11.2026 15:30 06.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ENGİZ MH. CEMRE 06.11.2026 13:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ENGİZ MH. KULE 06.11.2026 13:00 06.11.2026 15:00
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ONDOKUZMAYIS CUMHURİYET MH. 23 NİSAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS CUMHURİYET MH. 615 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS CUMHURİYET MH. BARBAROS 3 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS CUMHURİYET MH. DEMİRCİLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS CUMHURİYET MH. SEÇİL 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS CUMHURİYET MH. ŞENERLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 11:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. ABANOZ MH.-1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. GÖKÇE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. KÖYALTI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ATAKUM KURUGÖKÇE MH. YALI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN ONDOKUZMAYIS DEREKÖY MH. YUSUFOĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇEPİNLER MH. BULVAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN ONDOKUZMAYIS ÇEPİNLER MH. MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA DARBOĞAZ MH. OKÇULAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA DİKENCİK MH. DİKENCİK MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. ÇALKÖY MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. ÇALKÖY MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. ÇALKÖY MH.- 2 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. ÇİFTLİK 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. MERKEZ MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. SARIÇAM MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. SARIÇAM MH. - 2 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ÇALKÖY MH. SARIÇAM MH. - 4 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ELİFLİ MH. ERİKLİ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ELİFLİ MH. GÜLTEPE 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ELİFLİ MH. MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ELİFLİ MH. MERKEZ 23 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI MH. DOĞANYUVASI 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI MH. EVRENUŞAĞI 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI MH. KARAKÜTÜK 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA LENGERLİ MH. ALAÇAMLILAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA LENGERLİ MH. DEBRELİ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA LENGERLİ MH. MERKEZ 21 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA LENGERLİ MH. MERKEZ MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. BEYDİRLİ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. BOYACI 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. ÇAY_1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. HORTOVA 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. MERKEZ_25 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. YUKARI 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA KÖSELİ MH. YUKARI_3 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. CORUKLAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. ESKİ CAMİ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. HACILAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. KARAKAYA MEVKİİ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. KAVAKTEPE 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. MADEN 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. SÜRMELİ MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA SÜRMELİ MH. YENİ CAMİ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. ARNAVUTLAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. CAMİ MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. ÇİFTLİK 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. ÇİFTLİK 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. KARAPINAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. KARAPINAR MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. KARAPINAR_1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. KELDİBEK 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. TOPKALAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA ULUAĞAÇ MH. ULUAĞAÇ MH. - 1 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA YEŞİLKÖY MH. KAYALAR 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA YEŞİLKÖY MH. MERKEZ 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA YEŞİLKÖY MH. MERKEZ 5 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA YEŞİLKÖY MH. NEBİYAN 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SAMSUN BAFRA YEŞİLKÖY MH. YEŞİLKÖY 05.11.2026 13:30 05.11.2026 16:30
SALIPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN SALIPAZARI DİKENCİK MH. DİKENCİK MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN SALIPAZARI DİKENCİK MH. ORTA MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN SALIPAZARI DİKENCİK MH. YENİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN SALIPAZARI AVUT MH. AVUT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. DÜZKIRIK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. KARAAĞAÇ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. KARAMAN KÜME EVLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. KARAMAN MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. KARAMAN MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. MERKEZ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARAMAN MH. ORTA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. ÇAĞLAYAN MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. ÇAĞLAYAN MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. DEREAĞZI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. GEYİKBOYNU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. HAMZALAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. KABATAŞ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. KALBAN MEVKİİ - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. KAPLAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇAĞLAYAN MH. KİRAZGEÇİDİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇİÇEKLİ MH. ÇİÇEKLİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇİÇEKLİ MH. ÇİÇEKLİ MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇİÇEKLİ MH. ESENTEPE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇİÇEKLİ MH. KAYAKÖPRÜ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ÇİÇEKLİ MH. SULTANSIRTI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARACAÖREN MH. AZTEPE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARACAÖREN MH. ÇİFTLİK MEVKİİ - 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARACAÖREN MH. KARACAÖREN ÇİFTLİK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KARACAÖREN MH. KARACAÖREN MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI CEVİZLİ MH. CEVİZLİ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KIRGIL MH. KARŞI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI KIRGIL MH. KIRGIL MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI ORTA MH. ALAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. AZAPLAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. BAŞÇATAK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. KARAYATAK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. KOVANKAYA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. SOĞANKIRIĞI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. TAŞTEPE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN SALIPAZARI YAYLA MH. YAYLA MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
TEKKEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
3. Şahıs Çalışmaları
3. Şahıs Çalışmaları kapsamında; FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TEKKEKÖY KIŞLA MH. KIŞLA 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 12 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 13 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 14 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1558 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1575 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1577 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1906 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1924 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1930 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1938 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1970 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1974 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1988 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 4 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 5 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 541 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 542 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 543 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 544 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 545 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 546 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 547 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 548 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 549 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 550 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 551 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 552 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 553 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 554 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 6 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 614 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 618 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 637 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 9 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ATATÜRK 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. BÜYÜKLÜ 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. GÖRMEZ 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. GÜLER 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. KORELİ 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. MESLEK LİSESİ 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. SAGİMAD 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. TEKKEKÖY 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. TEYFİK ÖZTÜRK 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞAFAK CAMİ 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞEHİT ASTSUBAY EMRE ALTIOK 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞEHİT MESUT ÜSTÜN 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞHT. MESUT ÜSTÜN 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞİRİN 07.11.2026 10:30 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; İLAVE FAZ ÇEKİM ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ZAFER1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. AKSOY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. ATATÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. CEMAL YEŞİLYURT 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. ORHANGAZİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. ÇIRAKMAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KUTLUKENT MH. KUTLUKENT KÜMEEVLER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY KUTLUKENT MH. ÇIRAKMAN MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. 4019 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. 531 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. 532 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. MECLİS 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. MİLLET 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ULU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ULUS 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. VATAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ZAFER1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ÇIRAKMAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ÇIRAKMAN MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ŞHT. DZ.P.SÖZ.ER TAYFUN ÖZKÖSE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. ŞHT. ONB.HAYRİ ALKAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ŞABANOĞLU MH. 1844 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ŞABANOĞLU MH. 23 NİSAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ŞABANOĞLU MH. ATATÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ŞABANOĞLU MH. KIZILIRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ŞABANOĞLU MH. ORHANGAZİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; İLAVE TRAFO ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 3103 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 3104 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 3107 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 555 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 602 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 603 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 604 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 605 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 606 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 619 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 620 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 621 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 623 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 625 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 628 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 629 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 630 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 631 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 632 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 634 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 637 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 639 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 640 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 641 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 642 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 643 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 644 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 655 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 659 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 660 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 661 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 662 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 663 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 664 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 665 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 668 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 669 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 670 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 671 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 672 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 673 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 674 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 675 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 676 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 677 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 681 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 682 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 683 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 684 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 685 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 686 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 687 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 688 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 690 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 692 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 698 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ATATÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. DEVLET DEMİRYOLLARI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. DR. KENAN YILMAZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. DÜLGER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. GÖKTÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. H.EFENDİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. HACI ALİ EKİNCİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. HACI ARİF ŞİMŞEK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. HASAN EKİNCİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. KAHVECİOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. KAYA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. KEFELİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. LİSE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. MUSTAFA ÇETİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. OKAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ORUÇ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. SİNANOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. TEYFİK ÖZTÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. UMUT 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. İSMET EKİNCİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. İSTASYON 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ŞEHİT ASTSUBAY EMRE ALTIOK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ŞHT UZM ÇVŞ NEJAT YAMAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. 1531 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. 1538 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. BARBORAS 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. DELİKLİ KAYALAR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. GAYRETLİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. GÜR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. H.ALİ EKİNCİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. HÜRRİYET 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. YILDIRAY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. YILMAZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. YÜCEL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. ÖZEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY 23 NİSAN MH. ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. 1556 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. - 2 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. - 3 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. - 4 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. - 5 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ANTYERİ MH. ANTYERİ MH. - 6 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 2756 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 2768 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 2770 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 2775 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 530 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 537 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 756 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. 793 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. ARİF SAFİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. BAKİ ESEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. BERBER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. HALİLOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. YENİ CAMİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY CUMHURİYET MH. ŞAFAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. 1544 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. 1553 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. 1556 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. 1619 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. 1631 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. BAHAR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. BEYAZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. HÜRRİYET 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. KORKMAZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. PELİT 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. SERTAŞ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. ÖĞÜTEN ÇIKMAZI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY HÜRRİYET MH. ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. AKSOY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. AY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. GÜNEŞ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KERİMBEY MH. IŞIK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ KORKMAZ.1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 1541 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 2004 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 2008 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 556 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 557 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 773 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 783 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 785 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 786 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 787 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 788 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 789 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 790 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 791 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 793 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 795 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 800 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 801 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 802 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 806 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 809 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 813 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 816 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. 818 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. ATATÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. AYDIN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. BAKİ ESEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. BEYAZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. CEMAL YEŞİLYURT 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. DOĞAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. ESEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. GÜNEŞ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. H.EFENDİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. H.EKİNCİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. HACI OSMAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. KORKMAZ 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. OKUMUŞ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. POLAT 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. YAPICI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. YENİ CAMİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. ÇAKALOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. ÖNDER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY KURTULUŞ MH. ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY OVABAŞI MH. 600 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY OVABAŞI MH. OVABAŞI KÜME EVLERİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 1962 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 4501 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 4502 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 4506 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 4518 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 4538 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 669 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. 862 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. BARLAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. BÜYÜKLÜ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. HACI ALİ EKİNCİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. OVABAŞI KÜME EVLERİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. PINAR 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. TEYFİK ÖZTÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. VATAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. YILDIRIM 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. ÇAY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1558 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1902 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1903 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1906 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1939 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1947 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 1955 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 3104 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 614 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 618 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 637 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. 638 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ATATÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. BÜYÜKLÜ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. KORELİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. MESLEK LİSESİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. SİNANOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. TEYFİK ÖZTÜRK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. YILDIRIM 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞAFAK CAMİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞEHİT ASTSUBAY EMRE ALTIOK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY SELYERİ MH. ŞİRİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 598 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 885 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 886 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 887 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 888 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 891 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 941 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 944 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. 945 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. BÜYÜKLÜ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. KIRAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. SAMANCI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. SELANİK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. İNCE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. İSTİKLAL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY YAVUZLAR MH. ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2051 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2054 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2055 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2056 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2059 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2060 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 21 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 4101 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 600 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 819 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 827 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 828 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 829 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 837 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 843 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 844 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 848 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 862 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 877 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. BÜYÜKLÜ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. DEVLET DEMİRYOLLARI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. HÜDAİ MAHMUT EFENDİ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. KARA TOPRAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. KIRAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. OCAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. VATAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. ÇAY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. ÖZLEM 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. ÖZLEM ÇIKMAZI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. ŞEYH ZEYNETTİN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇINARALAN MH. AŞAĞI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇINARALAN MH. MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇINARALAN MH. ÇINARALAN MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇIRAKMAN MH. GÜNEŞ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇİNİK MH. 4101 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇİNİK MH. 4105 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇİNİK MH. BÜYÜKLÜ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇİNİK MH. VATAN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇİNİK MH. ÇİNİK MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; İLAVE FAZ ÇEKİM ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TEKKEKÖY BAKACAK MH. BAKACAK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY BAKACAK MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY BAKACAK MH. MERKEZ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY BAKACAK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 4 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. KEPÇELER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. KOCAKAVAK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. PARPUÇLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. PELİTOĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. SAMANCILAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 10 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 12 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 13 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 15 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 16 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 3 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 4 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 5 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 6 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 8 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY YUKARIÇİNİK MH. YUKARIÇİNİK MH. - 9 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAYLEYİK MH. 563 06.11.2026 09:00 06.11.2026 16:00
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. 2114 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. 2115 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. 2122 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. 2123 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. 962 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. ATATÜRK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. CEMAL YEŞİLYURT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. KÖROĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY İSTİKLAL MH. SAKARYA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN TEKKEKÖY ŞABANOĞLU MH. 1881 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 3103 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 3104 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 555 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 637 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 655 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 659 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 668 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 669 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 670 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 674 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 675 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 676 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 677 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 682 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 683 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 684 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 685 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 690 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 692 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. 698 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. DEVLET DEMİRYOLLARI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. DR. KENAN YILMAZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. GÖKTÜRK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. HASAN EKİNCİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. KAYA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. LİSE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. TEYFİK ÖZTÜRK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. İSMET EKİNCİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ŞEYH ZEYNETTİN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY 19 MAYIS MH. ŞHT UZM ÇVŞ NEJAT YAMAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY PINAR MH. TEYFİK ÖZTÜRK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2051 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2059 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 2060 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 600 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 819 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 828 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. 829 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. DEVLET DEMİRYOLLARI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. IRMAK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. KARA TOPRAK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. ÇAY 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇAY MH. ŞEYH ZEYNETTİN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
SAMSUN TEKKEKÖY ÇİNİK MH. ÇİNİK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 15:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; YG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. ADATEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. ADATEPE MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. ADATEPE MH. - 5 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ADATEPE MH. YILANLIDERE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. ALİBEYLİ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. AŞAĞI TAŞBİLEK 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. KIRKAMBAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. MERKEZ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. YENİDOĞAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK ALİBEYLİ MH. YUKARI TAŞDİBEK 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK AVLUCA MH. ELMABAHÇE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK BAŞALAN MH. BAŞALAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK BAŞALAN MH. YESİFLER 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK DEVGERİŞ MH. DEVGERİŞ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK DÜZARDIÇ MH. DÜZARDIÇ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. BALİGAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. BALİGAR MH. 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. BAĞYERİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. DADAMLAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. DEVEYATAĞI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. GÖKÇEPINAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. GÜNEŞTEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. KAŞIKÇILAR MEVKİİ. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. KUYULAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. MERKEZ_19 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÖKÇEPINAR MH. YESİFLER 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. 1400. 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. 1419 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. 841 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. GÜRGENYATAK MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. HANYERİ MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. MERKEZ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. MERKEZ_18 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. YENİDOĞAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK GÜRGENYATAK MH. YERLİCE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK HASKÖY MH. GÜRGENYATAK MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KAŞYAYLA MH. KAŞYAYLA MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. AŞAĞI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. BÜYÜKTAŞ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. DADAMLARI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. KAŞIKÇILAR MEVKİİ. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. KESTANEPINAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. KÜÇÜK KÖY 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. MERKEZ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. MERKEZ_5 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. PİRELİBEL 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK KESTANEPINAR MH. YALÇINKAYA MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. ADATEPE MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. MERKEZ_18 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. MURATLI 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. MURATLI MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK MURATLI MH. TOYGAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK SARIBIYIK MH. ADATEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK SARIBIYIK MH. ADATEPE MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. KOCAALAN 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. MERKEZ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. MERKEZ_6 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. PERÇEMLER MEVKİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKKİRAZ MH. TEKKİRAZ MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. 609 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. ALTINTEPE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. HANYERİ MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TEKNEPINAR MH. YENİ MEVKİİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. MERKEZ_13 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. TAŞDİBEK MEVKİİ - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN CANİK TOYGAR MH. TOYGAR MH. - 1 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY ALTINKAYA MH. 526 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY ALTINKAYA MH. DEFNE 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY BAŞKÖY MH. BAYCANLAR 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
SAMSUN TEKKEKÖY BAŞKÖY MH. YENİ 05.11.2026 12:00 05.11.2026 13:30
TERME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME KOZLUK MH. KOZLUK 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TERME KOZLUK MH. KOZLUK PINAR 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:00
SAMSUN TERME KOZLUK MH. SOĞUKSU 07.11.2026 13:00 07.11.2026 17:00
3. Şahıs Çalışmaları
3. Şahıs Çalışmaları kapsamında; 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME BAĞSARAY MH. BAĞSARAY 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN TERME BAĞSARAY MH. BAĞSARAY MERKEZ 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN TERME BAĞSARAY MH. BAĞSARAY MH. - 1 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN TERME BAĞSARAY MH. ÇORAK DAĞI 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN TERME BAĞSARAY MH. KARAKİRAZ 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
SAMSUN TERME BAĞSARAY MH. MERKEZ 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME ERENKÖY MH. ACERE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ERENKÖY MH. ERENKÖY MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ERENKÖY MH. KARAGÜNEY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ERENKÖY MH. TEVEKLİ BURUN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ERENKÖY MH. YAYLA MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. CANİKYOLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. KAZIMKARABEKİRPAŞA MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. KAZIMKARABEKİRPAŞA MERKEZ 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. MERKEZ 7 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KAZIMKARABEKİRPAŞA MH. ULUDERE DERE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KESİKKAYA MH. KESİKKAYA MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KESİKKAYA MH. KESİKKAYA TOPÇUOĞLU 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KESİKKAYA MH. KESİKKAYA TOPÇUOĞLU 3 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KESİKKAYA MH. KESİKKAYA ULUDERE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KESİKKAYA MH. ULUDERE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KESİKKAYA MH. ULUDERE DERE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. DEĞİRMEN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. ESENTEPE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. KOCAMAN IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. KOCAMAN TERME 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ULUDERE MH. DERE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ULUDERE MH. MERKEZ 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ULUDERE MH. TAHTALIK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ULUDERE MH. ULUDERE MH. - 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. BOSNA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. ERENKÖY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. KOCAMAN IRMAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. KOCAMAN TERME 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. OKUL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. TAŞOCAĞI 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
SAMSUN TERME ERENKÖY MH. KIZILYAMA 07.11.2026 09:00 07.11.2026 17:30
Aydınlatma Çalışmaları
Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME SARAYKÖY MH. SARAYKÖY MERKEZ 07.11.2026 09:00 07.11.2026 13:00
SAMSUN TERME SARAYKÖY MH. SARYKÖY MERKEZ 1 07.11.2026 09:00 07.11.2026 13:00
SAMSUN TERME YUNUS EMRE MH. KADER 07.11.2026 09:00 07.11.2026 13:00
SAMSUN TERME YUNUS EMRE MH. YAPRAK 07.11.2026 09:00 07.11.2026 13:00
SAMSUN TERME YENİ MH. SARAY 07.11.2026 09:00 07.11.2026 13:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME ETYEMEZLİ MH. ETYEMEZLİ 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME ETYEMEZLİ MH. ETYEMEZLİ 12 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME ETYEMEZLİ MH. ETYEMEZLİ 4 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME ETYEMEZLİ MH. ETYEMEZLİ 6 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME ETYEMEZLİ MH. MERKEZ 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. ALAŞAR 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. EMİRYUSUF MERKEZ 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. EMİRYUSUF MH. - 1 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. KARAMANLI 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. KIRKHARMAN 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. SÜLEYMANLI 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME EMİRYUSUF MH. ŞIHDOĞAN 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME KARACAKÖY MH. EMİRYUSUF 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME KARACAKÖY MH. KARACAKÖY MH. - 1 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME KARACAKÖY MH. KARACAKÖY YENİ 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
SAMSUN TERME KARACAKÖY MH. YAĞMURLU MH. - 1 06.11.2026 13:30 06.11.2026 16:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. HOCA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. HURRİYET 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. IRMAK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. KAYIKÇILAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. KOOPERATİF 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. MEVLANA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. MİMAR SİNAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. TERME 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME KOCAMAN MH. YUNUSEMRE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME BAZLAMAÇ MH. BAZLAMAÇ TERME MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
SAMSUN TERME BAZLAMAÇ MH. KOCAMAN YUNUS EMRE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; AG HAT BAKIMI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. AZAKLIOĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. BAFRACALI 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. BAFRACALI 4 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. BAFRACALI 6 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. BAFRACALI MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME BAFRACALI MH. ÖTEKÖY 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. 12 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. AKARYAZI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. ERİKLİYAZI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. GEÇMİŞ 16 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. GEÇMİŞ 19 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. GEÇMİŞ 4 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. GEÇMİŞ MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. GEÇMİŞ MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. GEÇMİŞ MH. - 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. KAYNARCA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. KIZILÇUBUK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. MEŞEYAZI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. MURATLI MERKEZ 3 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME GEÇMİŞ MH. SANCIOĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
SAMSUN TERME MEŞEYAZI MH. MEŞEYAZI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 12:00
VEZİRKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SOĞUCAK MH. SOĞUCAK 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SOĞUCAK MH. SOĞUCAK 09.11.2026 09:30 09.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ÖĞÜRLÜ MH. KÖKLÜ EŞME 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ÖĞÜRLÜ MH. KÖKLÜ EŞME 09.11.2026 09:30 09.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ÖĞÜRLÜ MH. ÖĞÜRLÜ MH. - 2 07.11.2026 09:30 07.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ÖĞÜRLÜ MH. ÖĞÜRLÜ MH. - 2 09.11.2026 09:30 09.11.2026 17:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; İLAVE TRAFO ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ YUKARINARLI MH. YUKARINARLI 07.11.2026 10:00 07.11.2026 14:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ADATEPE MH. 730 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ADATEPE MH. ADATEPE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ADATEPE MH. ÇAL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ADATEPE MH. İSTANBUL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ AKÖREN MH. ADATEPE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ AKÖREN MH. AKÖREN 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ KURUÇAY MH. İSTANBUL 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ÇELTEK MH. MERKEZ_8 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ ADATEPE MH. ADATEPE 07.11.2026 09:00 07.11.2026 15:00
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ HALKAHAVLI MH. HALKAHAVLI MH. - 1 06.11.2026 10:00 06.11.2026 18:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYLI MH. AY 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYLI MH. GENÇ 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYLI MH. OSMANLI 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYLI MH. SARAYLI MH. 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYLI MH. YILDIRIM 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYLI MH. YILMAZLAR 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
Tesis Proje Çalışmaları
Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ AHMETBABA MH. AHMETBABA 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ AHMETBABA MH. KARAPINAR 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ KABALI MH. AKÇAY 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SOĞUCAK MH. SOĞUCAK 06.11.2026 09:30 06.11.2026 17:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 800 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 823 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 824 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 900 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 901 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 902 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 903 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. 904 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. ORGENARAL FARUK CÖMERT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. SHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ABDULGANİ MH. ŞHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 603 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 605 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 607 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 608 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 609 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 610 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 612 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 616 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 618 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 620 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 621 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 622 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 623 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 624 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 625 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. 629 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. ABDULLAH DERİCİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. CEYLAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. FAZİLET 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. GENÇLİK 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. KEMAL ŞENGÜL 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. KÖPRÜLÜLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. YENİKENT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. ÇAMLICA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ATATÜRK MH. ŞHT. UZM JAN. ÇVŞ İBRAHİM AKYÜZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ BAŞALAN MH. BAŞALAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DEĞİRMENBAŞI MH. 1116 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DEĞİRMENBAŞI MH. ORGENARAL FARUK CÖMERT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DOYRAN MH. DOYRAN MH. - 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DOYRAN MH. GÜNEY 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DOYRAN MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ DOYRAN MH. MERKEZ MH. 2 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ESENTEPE MH. KÖPRÜLÜLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ESENTEPE MH. ÇAKIRTAŞ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ KARKUCAK MH. KARKUCAK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. 1010 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. 1015 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. 1018 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. 1019 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. 706 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. ORGENARAL FARUK CÖMERT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. SHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ MEHMET PAŞA MH. ŞHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 100.YIL 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 1106 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 1110 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 1111 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 1112 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 1116 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. 1121 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ ORTACAMİ MH. ORGENARAL FARUK CÖMERT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 0 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 704 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 706 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 709 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 710 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 711 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 712 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 713 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 714 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 715 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 716 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 718 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 719 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 720 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 721 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 723 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 724 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 725 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 726 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 729 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 730 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 731 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 732 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 733 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 734 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 735 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 737 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 738 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 739 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 742 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 743 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 744 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 745 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 748 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 749 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 750 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 751 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 752 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 754 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 756 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 760 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. ABDULLAH DERİCİ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. AKASYA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. BEKİR ÖZATA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. CEYLAN 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. FATİH 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. HİKMET ÖNCEL 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. KULEBAŞI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. KÖPRÜLÜLER 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. SHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. SHT. UZ. ÇVŞ. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. ÜNİVERSİTE 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. İSİMSİZ 332 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAŞKALE MH. ŞHT. HÜSEYİN YİRİK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 1301 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 800 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 801 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 802 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 803 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 804 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 805 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 806 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 807 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 808 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 809 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 810 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 811 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 812 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 814 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 815 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 817 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 819 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 823 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 825 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 827 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 828 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 830 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. BEKİR ÖZATA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. ORGENARAL FARUK CÖMERT 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. SHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. ŞEHİT JANDARMA ER EYÜP ÖKSÜZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. ŞEHİT UZM.ÇVŞ.ADNAN ULUIŞIK CD. 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TİKENLİ MH. ŞHT. ADNAN ULUIŞIK 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ TAŞKALE MH. 730 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ TİKENLİ MH. 815 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.
İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. AMBARAĞZI 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. EMİROĞLU 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. KARANAR 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. MERKEZ 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. MERKEZ_26 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. OBA 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00
SAMSUN VEZIRKÖPRÜ SARAYCIK MH. SARAYCIK MH. - 1 06.11.2026 09:00 06.11.2026 17:00