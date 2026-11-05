Adana elektrik kesintisi 6-7 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam, Pozantı, Çukurova, Karaisalı) Toroslar Elektrik
Adana elektrik kesintisi 6-7 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı. Adana'nın Seyhan, Kozan, Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam, Pozantı, Çukurova, Karaisalı, Aladağ, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde bakım çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Vatandaşlar ise ''Adana'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Adana planlı kesinti listesi...
Adana elektrik kesintisi 6-7 Kasım programına göre birçok bölgede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından paylaşılan kesinti programına göre Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerinde bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6-7 KASIM
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5801, 5802, 5803, 5804, 5807, 5810, 5812, ERENLER
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEHİR MEVKİİ, YILANKALE
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 543, ŞEHİT HALİL ALTUNBAŞAK, ŞIH AZİZ MAMIK, TAÇMAHAL
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4014, 4017, 4034, 4035, 4036, D 400 KARAYOLU, HASAN TURAN, İBRAHİM ALGAN (HÜRRİYET), RIFATİYE, ÜLKÜ (HÜRRİYET)
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3405, 3406, 3409, 3423, 3424, 3425, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3479
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PRF.DR.KEMAL DAL
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜCECEÖREN
Bakım Çalışması
07.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 166, 167, 168, 169, 170, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, SAFAHAT, SEMERKAND, ŞAKİR ÖZDEN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, YUSUF YILDIRIM, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 189, DR.KAZIM MUTLU, DR.MEHMET DOĞAN, DR.MUSTAFA ALTAN, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, NURİ AYRANCI, ÖMER ÖZGE, TAHİR ATASOY
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 239, 240, 241, AHMET YESEVİ, AKINCILAR, ALTAY, CEVHER DUDAYEV, DUMLUPINAR, EROL GÜNGÖR, FEVZİ ÇAKMAK, İBRAHİM METE, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, TİMUÇİN, TUĞRA, YASİN MANGA, YUNUS EMRE, 211_1, 242, 256, KINIK, OKTAR CİRİT, YÜREĞİR, 175, ÇEÇENİSTAN, PAPAKLI, YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET YESEVİ, EROL GÜNGÖR, İBRAHİM METE, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, YASİN MANGA, ZEKİ KORKMAZ, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 230, 282, A.NİHAT ASYA, AHMET KABAKLI, BERENDİ, GÖKTÜRK, HALİDE EDİP ADIVAR, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, KARANFİL_1, ÖNKUZU, SÜLEYMAN YILMAZ
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
06.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 78005, 78003, MESUT MERTCAN, 78004, 78008, MAVİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82091, 82136, 82131, 82132, ADNAN MENDERES, 82130, 82002, 82138
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82029, 82027, 82061, 82031, SÜLEYMAN DEMİREL, 82023, 82017, 82025
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 129202, 90050, ARİF NİHAT ASYA, 90041, 90051, 90053, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DENİZLER, KARAOSMANLAR, ÇAVUŞA, ARSLANLI MERKEZ, ARSLANLI TOPALLAR, GÖKÇEYOL, ALİAĞALAR, HAMAM MERKEZ, TILAN, TORUNLAR
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERHATLI MERKEZ, FERHATTEPESİ, KÜTÜKLER
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, DURALUŞAĞI MERKEZ, HACIMİRZALI, KAHVELİ, KEMERKÖY, KÖSELİ, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, GÖĞCELER, İŞLETME/1, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR, ÇAYÜSTÜ, ISPAHALI, PÜRENLİK, TAŞLIGEDİK, TEPE
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEZMİ TÜRK, FEKE, GAZİ BAHÇELİ, HAYAL, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ, HACIMİRZALI, ACAR, AKAR, BİLGE, DEVELİ, ESEN, GÜRBÜZ/2, HUZUR/1, ŞEHİT SONER YILMAZ, TURGUT ÖZAL, ZAFER/1, İRFAN, KANDİL, NARLICA, NUR, ZİRVE
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12096, FEKE, ARAP İSA, AYVALI KOYAK, ÇANAKLI BİLİNMEYEN 12, DERVİŞLER, DERVİŞLER1, ŞEHİT ŞEFİK UÇAK, DURMUŞLU, DURMUŞLU MERKEZ, HACIMİRZALI, 11173, SERİN EVLER, CEZMİ TÜRK, EMEK, İLBEY, İTİMAT, KANDİL, KOSOVA, NARLICA, NİSA, ÖZDOĞAN, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ METİN CAN, YEŞİL OVA, ZİRVE
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12024, 12033, 12042, 12047, 12048, 12049, 12053, 12057, 12062, 12065, 12071, 12073, 12074, 12076, 12078, 12082, 12083, 12085, 12103, 12104, 12113, 12120, 12181, 12182, 12184, 12185, 12188, 12193, 12204, 12205, 12206, 12207, 12209, 12210, 12215, 12217, 12220, 12222, 12224, 12225, 12226, 12233, 12244, 12268, 12298, AĞLI1, AĞLIBOĞAZ KÜME EVLERİ, ALTAN, ALTUN, AŞİYAN, BESTAMİ, CEZMİ TÜRK, DAĞ, DOST, DÖNMEZ, DÜZEN, ESENTÜRK, EVREN, FEKE, FEYZA, GAZİ BAHÇELİ, GAZİ KEREM BEYATLI, GAZİ SÜLEYMAN DIRAĞAN, GÜLSÜM HATUN, HAFIZ, HAYAL, İLAYDA, KAMELYA, KANDİL, KARACA, KARADUMAN, KARBEYAZ, KARÇİÇEĞİ, KARDEŞ, KARLI, KIRAÇ, KOZA, KÖPRÜBAŞI, KUVVET, KUZEY, LEYLA, MÜCAHİT, NADİR, NAZAR, NURSER, OLCAY, ÖZBEKİSTAN, ÖZGÜ, PETEK, RAMAZANOĞLU, SAYGICAK, SİPAHİ, ŞAZİMET, ŞEHİT BİNALİ YILDIRIMCI, ŞEHİT DURMUŞ ALİ ÖZASLAN, ŞEHİT ER FİKRET YÜKSELER, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ, ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, YEŞİL, HACIMİRZALI, 13010, 13084, 13086, ALEYNA, ALPER, BERNA, BİROL, EMEK, FUL, GÖÇER, GÖKKIZ, GÜR, GÜVERCİN, IŞIK, İHLAS, İLBEY, İRFAN, KALEM, KARAGÖZ, KEKLİK, KURŞUN, MELİS, MERMER, MERVE, NARİN, NARLICA, NEVİN, NEVRUZ, NEZAKET, NUR, ÖZDOĞAN, SARAY, SEMA, SONAY, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT KENAN TOKLU, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ METİN CAN, ŞERİF, ŞİMŞEK, TURNA, YAMAN, YEŞİL OVA, YEŞİM/1, YOSUN
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, KURTOĞLU, KARAMANLI, ÇOLAK HASAN, IŞIKLI MERKEZ, KALE ARKASI, TOKLULAR, YENİKÖY, AŞAĞI KAYHAN, YASSIÇALI MERKEZ
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞDİBİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HANCILAR, ŞAHİNTEPE
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, HANCILAR, HAYVALI, ŞEHİT ZAFER SABANCI
Bakım Çalışması
06.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASAR, ESENTEPE, GÜZEL ARDIÇ, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YEŞİLBAĞLAR
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HANCILAR, ŞEHİT ZAFER SABANCI, DEĞİRMEN YANI, HAMİDİYE MERKEZ, BAHÇELİEVLER, YAZICAK MERKEZ
SAİMBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPINARI, YENİKÖY MERKEZ
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1119, 1141, 1142, 1145, 1148, 1151, 1152, 1152/1, 1155, 1156, 1157, 1171, 1172, 1197, 1198, ERGUVAN, 1509, 856, 862, 863, 881, 884
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 854, 1532, 1508, 1834, 1830, 1513, 1530, 1509, 848
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5900, 5901, 5935, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4784, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4832, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4893, 4894, 4895, 4896, 4898, 4908, 4911, AYTAÇ DURAK, M.KEMALPAŞA, MOLLA OMAR, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5202, 5214, 5216, 5220, 5221, 5228, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5266, 5269, 5278, 5280, 5281, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5306, 5308, 5309, MUSTAFA KEMAL PAŞA, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5515, 5516, 5520, 5522, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5593, 5594, 5598, 5602, 5613, 5618, 5625, 5626, 5627, 5896, D-400 KARAYOLU, ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1338, 1339, 1359, 1360, 1367, 1368, 1376, 1382, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1402, 1403, 1406, 1407, 1411, 1419, SİNAN TEKELİOĞLU
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69051, 69053, ALTIN, İBO OSMAN, NURSULTAN NAZARBAYEV, 70154
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69014, 69016, 69018, 69020, 69030, 69034, 69038, 69040, 69042, 69046, 69188, İBO OSMAN, KUZEY KIYIBOYU, 70426, 70428
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70400, 70402, 70404, 70426, 70460, İBO OSMAN, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70412, 70414, 70416, 70418, 70422, 70424, 70426, 70462, 70464, 70466, 70468, 70472, 70478, 70480, 70482, 70484, 70486, 70488, 70490, 70492, 70494, 70496, 70498, 70500, 70502, 70504, 70506, 70508, 70510, 70512, 70514, 70520, ABDİ İPEKÇİ, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
06.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70002, 70006, 70008, 70010, 70012, 70014, 70022, 70024, 70530, 70532, 70534, ABDİ İPEKÇİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ
Bakım Çalışması
06.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70440, 70408, 70406, 70412, 70430, 70442, 70462, 70466, 70460, 70426, 70464
Bakım Çalışması
06.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70440, 70458, 70454, 70470, 70472, 70476, 70480, 70478, 70456
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70148, 70328, 70362, 70364, 70366, 70368, 70370, 70372, 70374, 70376, 70378, 70440, 70448, 70450, 70452, ABDİ İPEKÇİ, İBO OSMAN
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73003, 73005, 73007, 73009, 73011, 73013, 73015, 73017, 73019, 73021, 73023, 73025, 73027, 73029, 73051, 73109, 73207, 73209, 73211, KUZEY KIYIBOYU, MÜCAHİTLER
Bakım Çalışması
06.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70514, 70516, 70518, 70520, 70522, 70524, 70526, 70528, 70530, 70532, 70536, 70560, ABDİ İPEKÇİ, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
06.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70406, 70408, 70410, 70412, 70414, 70416, 70418, 70422, 70424, 70426, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14014, 14019, 14021, 14022, 14023, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034, 14035, 14037, 14039, 14042, 14044, 14045, 14049, 14051, 14053, 14055, 14057, 14059, 14061, 14069, 14224, 14228, AHMET CEVDET YAĞ, OBALAR, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 38022, 38032, 38034, 38038, 38040, 38042, 38044, 38074, GÜLPINAR, 37020, 37021, 37038, 37040, 37041, 37042, 37044, 37045, 37046, 37047, 37048, 37049, 37050, 37051, 37052, 37053, 37054, 37055, 37058, 37060, 37062, 37063, 37064, 37065, 37066, 37067, 37068, 37072, 37073, 37074, 37075, 37076, 37077, 37079, 37081, MEYDAN, 39018
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73004, 73006, 73008, 73010, 73012, 73014, 73016, 73018, 73022, 73026, 73028, 73030, 73034, 73040, 73042, 73044, 73046, 73047, 73048, 73050, 73052, 73054, 73056, 73058, 73060, 73064, 73068, 73070, 73072, 73074, 73076, 73078, 73117, 73130, 73134, 73138, 73140, 73149, 73153, 73155, 73157, 73159, 73161, 73165, 73171, 73173, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14009, 14011, 14013, 14015, 14019, 14021, 14023, 14025, 14039, 14041, 14043, 14045, 14047, 14059, 14063, 14065, 14069, AHMET CEVDET YAĞ, GÜLBAHÇESİ, OBALAR, 38017, 38030, 38054, 38056, 38058, 38060, 38062, 38064, 38066, 38070, 38074, 38080, 38082, 38084, 38090, 38094, 38096, 38098, 38100, 38106, 38108, 38110, 38112, 38114, 38116, GÜLPINAR, 13001, 13003, 13005, 13007, 13009, 13011, 13017, 13063, 13065, 13069, 13071, 13073, 37001, 37002, 37003, 37004, 37006, 37008, 37009, 37010, 37011, 37021, 37022, 37024, 37025, 37026, 37028, 37029, 37030, 37031, 37032, 37033, 37034, 37035, 37036, 37037, 37038, 37039, 37041, 37043, 37044, 37045, 37068, 37069, 37070, 37071, 37076, 37079, 37080, DUMLUPINAR, MİRZAÇELEBİ, 31028, 31030, 31051
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12103, 12105, 12118, 12121, 12122, 12135, 12139, 12141, 12189, AKKAPI, ŞIH CEMİL, 11009, 11011, 11013, 11023, 11038, 11111, 11124, 11126, 11130, 11132, 11138, 11146, 11148, 11150, 11152, 11156, 11233, 11235, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ, ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI TURGAY ORHAN
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12001, 12003, 12005, 12007, 12009, 12011, 12013, 12015, 12017, 12019, 12021, 12025, 12027, 12029, 12269, BEY, ŞIH CEMİL, 16006, 16008, 16012, 16018, 16024, 16026, 16028, 16030, 16032, 16036, 16044, 16046, 16048, 16050, 16052, 16054, 16082, 14030, 14038, 14046, 14048, 14050, 14052, 14058, 14060, 14062, 14064, 14066, 14068, 14070, 14072, 14076, 14078, 14084, 14086, 14090, 14094, 14200, 14202, 14204, 14212, HAVUZLUBAHÇE, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 15052, 15054, 15056, 15060, 15066, 15068
Bakım Çalışması
07.11.2026 15:45 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 72190, 72193, 72194, ALPARSLAN TÜRKEŞ, MAVİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 11:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69006, 69008, 69010, 69012, 69174, 69176, 69182, 69184, 69186, 69196, KARAFATMA
Bakım Çalışması
07.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69014, 69016, 69018, 69020, 69030, 69034, 69038, 69040, 69042, 69046, 69188, İBO OSMAN, KUZEY KIYIBOYU, 70426, 70428
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:15 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69002, 69004, 69006, 69022, 69188, 69198, 69200, 69204, BARAJ, KARAFATMA, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
07.11.2026 12:15 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69006, 69022, 69024, 69026, 69028, 69030, 69032, 69034, 69036, 69038, KUZEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
07.11.2026 17:00 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69016, 69066, 69068, 69070, 69072, 69074, 69076, 69078, 69080, 69082, 69086, İBO OSMAN, 70138, 70436, 70438
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 72005, 72046, 72047, 72050, 72051, 72052, 72053, 72054, 72055, 72056, 72057, 72058, 72059, 72060, 72061, 72063, 72064, 72066, 72068, 72069, 72070, 72071, 72072, 72076, 72096, 72098, 72099, 72100, 72101, 72102, 72108, 72109, 72110, 72111, 72112, MÜCAHİTLER
TUFANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇEVLER, İĞDEBEL MERKEZ
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4705, 4707, 4709, 4711, 4714, 4715, 4717, 4719, 4722, 4723, 4761, AKDENİZ_1, GAFFURDEDE, KARATAŞ, KARDELEN, MİHMANDAR, 4704, 4708
Bakım Çalışması
06.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4683, DOĞU, 4684, 4681, 4686, 4685, ULUS, YAŞAR KEMAL, 4679, BARIŞ, 4682, LİMON ÇİÇEĞİ, 4680
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4714, 4715, 4718, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, AKDENİZ_1, GAFFURDEDE, KARDELEN, MİHMANDAR, 5521, 5528, 5557, 5558, 5559, 5560, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, İNÖNÜ, KARATAŞ, 109-, 123_1, 5574, 5576, 5577, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5599, KIYIBOYU, KIYIBOYU_1
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 161_2, 163_1, 5011, 5052, 5054, 5057, 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, TUZLA YOLU
Bakım Çalışması
06.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, ATATÜRK_4, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, KANAL_1, 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, KANAL 1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3613, 3747, 3752, 3753, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3551, 3552, 3553, 3554, 3557, 3565, 3566, 3567, 3571, 3572, 3573, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3589, 3590, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3611, 3612, 3617, 3618, 3624, 3636, 75.YIL CUMHURİYET_1, DEVLET BAHÇELİ, ŞEHİT DURAN KESKİN, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 75.YIL CUMHURİYET
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3582, 3588, 3589, 3590, 3603, 75.YIL CUMHURİYET_1, ŞEHİT DURAN KESKİN
Bakım Çalışması
07.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3593, 3602, 3608, 3609, 3611, 3613
Bakım Çalışması
07.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19_2, 20_2, 21_3, 22_2, 23_2, 24_2, 25_2, 26_2, 27_2, 28_2, 29_2, 30_1, 31_1, 32_1, 33_2, 34_2, 35_2, 36_1, 37_2, 38_1, 39_1, 40_1, 41_1, 42_1, ATATÜRK_5, AYAS, AYAS YOLU MEVKİ-, KÖRPINAR YOLU MEVKİ, 1_2, 10_1, 11_1, 12_1, 13, 14_1, 15_1, 16_1, 17_1, 18_2, 2_1, 3_1, 4_1, 5_1, 6_1, 7_1, 8_1, 9_1, DUTLUKUYU YOLU MEVKİ, FUAT CEBESOY., KANAL YOLU MEVKİ, ORMAN YOLU MEVKİ