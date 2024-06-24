Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Seyir tepesinden atlayan 19 yaşındaki Kübra'nın cesedi bulundu!

Seyir tepesinden atlayan 19 yaşındaki Kübra'nın cesedi bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’de 150 metre yükseklikte bulunan seyir tepesinden Zap Suyu’na atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu.

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi’nde bulunan 150 metrelik dik kayalık üzerindeki seyir tepesine dün akşam saatlerinde çıkan 19 yaşındaki Kübra Gültekin isimli genç, kendini aşağı bıraktı.

Seyir tepesinden atlayan 19 yaşındaki Kübra bulundu! - 1. Resim

Olayın duyulması üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekiplerince termal görüntüleme, gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları kullanılırken, helikopter de havadan destek verdi.

Seyir tepesinden atlayan 19 yaşındaki Kübra bulundu! - 2. Resim

Gece boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedeni gün ağarınca bulundu. Genç kızın Zap Suyu’nda bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Seyir tepesinden atlayan 19 yaşındaki Kübra bulundu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ozan Tufan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra Fenerbahçe lehine attığı 3 Temmuz paylaşımını kaldırdıYastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da gelin almaya giden damada boyalı işkence! - GündemBursa'da gelin almaya giden damada boyalı işkence!Afrikalı Abdülşükür Maiga Adana'nın Afrika'daki ülkelerden daha sıcak olduğunu söyledi - Gündem"Burası bizim oradan daha sıcak"Akaryakıta çifte zam! Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak - GündemAkaryakıta çifte zam!Tekirdağ'da faciadan dönüldü! Sigara izmariti 3 kişinin ölümüne neden olacaktı - GündemSigara izmariti 3 kişinin ölümüne neden olacaktıMarmaray'da kadınlar birbirine girdi! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada - GündemMarmaray'da kadınlar birbirine girdi! Küfürler havada uçuştuHatay'da korkutan patlama! Tam zeytinliklerin üzerinde oldu - GündemHatay'da korkutan patlama! Tam zeytinliklerin üzerinde oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...