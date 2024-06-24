Arda Güler tartışmalarına o siyasetçi de dahil oldu... Bu iddia çok konuşulacak, 3 isme işaret etti

Çekya maçı öncesi Arda Güler ile Montella arasındaki görüntüler 'kriz' yorumlarına neden olmuştu. Sinan Oğan da tartışmalara dahil oldu. Oğan, 3 isme dikkat çekerek, "Türk futbolu hepinizden büyüktür. Hiç biriniz kendinizi vazgeçilmez sanmayın, haddinizi bilin" dedi.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyordu! Montella ile arasında kriz mi var? TFF son noktayı koydu, Arda Güler'den ilk hamle geldi

Türkiye bu görüntüleri konuşuyordu! Montella ile arasında kriz mi var? TFF son noktayı koydu, Arda Güler'den ilk hamle geldi

Montella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası

Montella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası

A Milli Takım kampından yansıyan görüntüler yeni tartışmaların kapısını araladı. Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve ayırdığı görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin odağında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanlış olduğu düşünülen kararları vardı.

SİNAN OĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Tartışmalı konuya siyaset arenasından Sinan Oğan da dahil oldu. Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken yorumlarda bulundu. Oğan'ın paylaşımı şöyle:

"Montella Arda Güler'e antrenmanda mobing uyguluyor. Bu asla Kabul edilemez. Yardımcı antrenörler de bunu sadece izliyor. Bugün konuştuğum önemli futbol otoriteleri milli takımda işlerin iyi gitmediğini, menajerlerin ve yardımcı antrenörlerin yanlış yönlendirmelerinin olduğunu söylemişlerdi.

Herkes bilsin ki, Türkiye’nin evladı, bir dünya yıldızını, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Montella'nın değersizleştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk futbolu hepinizden büyüktür. Hiç biriniz kendinizi vazgeçilmez sanmayın, haddinizi bilin!"

NE OLMUŞTU?

Arda Güler ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında kriz olduğu iddia edilmişti. Tartışmalara son noktayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koymuştu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler’in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

TFF'nin açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Arda Güler ise sosyal medya hesabından TFF açıklamasını tekrar yayımladı. Arda'nın bu hareketi TFF, Montella ve Arda arasında bir kriz olmadığı şeklinde yorumlandı.