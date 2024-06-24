Türkiye bu görüntüleri konuşuyordu! Montella ile arasında kriz mi var? TFF son noktayı koydu, Arda Güler'den ilk hamle geldi

Arda Güler'in Montella'yla antrenmanda yaşadığı diyalog sonrası kriz iddiaları gündeme gelmişti. TFF, tartışmalara neden olan görüntülere yaptığı açıklamayla son noktayı koyarken Arda Güler'den de ilk hamle geldi.

Montella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası

Montella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası

EURO 2024'ün en çok konuşulan maçlarının başında hem Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti hem de Portekiz mağlubiyeti yer alıyor. Mert Müldür ve Arda Güler'in attığı goller Gürcistan maçına damga vururken Portekiz maçında ise stoperlerin hataları ile Arda Güler'in Türkiye 3 gol yedikten sonra 70. dakikada oyuna sokulması tartışma konusu oldu.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bunun üzerine Çekya maçı öncesi A Milli Takım kampından yansıyan görüntüler yeni tartışmaların kapısını araladı. Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve ayırdığı görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin odağında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanlış olduğu düşünülen kararları vardı.

TFF SON NOKTAYI KOYDU

Kulislerde farklı iddialar konuşulurken tartışmalara son noktayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koydu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler’in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

ARDA'DAN HAMLE

TFF'nin açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Arda Güler ise sosyal medya hesabından TFF açıklamasını tekrar yayımladı. Arda'nın bu hareketi TFF, Montella ve Arda arasında bir kriz olmadığı şeklinde yorumlandı.