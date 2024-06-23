Montella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası

A Milli Futbol Takımı’nın F Grubu'nda oynayacağı Çekya maçı öncesi Montella ve Arda Güler arasındaki antrenman görüntüsü sosyal medyayı salladı. Yayılan görüntünün ardından teknik direktör Montella ve Arda Güler arasında sorun olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Olayın perde arkası ortayı çıktı.

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği sırada İtalyan Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve takımdan ayırdığı görüldü. Sosyal medyada ses getiren olayın perde arkası ortaya çıktı.

OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kullanılan sesin görüntünün üzerine montajla eklendiği tespit edildi. Ayrıca, TFF yetkililerinden alınan bilgiye göre; Portekiz maçına ilk 11'de başlayanların rejenerasyon çalışması yaptığı, hafif sakatlığı bulunan Arda Güler'in ise takımdan ayrı düz koşu yaptığı öğrenildi.

ARDA GÜLER ÇEKYA MAÇINDA SAHADA OLACAK

Çekya maçı hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da Montella ve Arda Güler arasında herhangi bir sorun yaşanmadığı, yıldız futbolcunun Çekya maçında oynayacağı aktarıldı.