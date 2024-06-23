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Arda Güler ve Montella arasında yaşananlara dair TFF'den açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler ve Montella arasında yaşananlara dair TFF&#039;den açıklama

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Arda Güler'le ilgili çıkan haberler ve görüntülerle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Arda Güler'in sakatlığı dolayısıyla antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

TFF, bu akşamki idmanda Arda Güler'in ekrana yansıyan görüntüleri üzerine bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şöyle:

TEKNİK HEYET VE OYUNCU ARASINDA FİKİR BİRLİĞİNE VARILMIŞTIR

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

NE OLMUŞTU?

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği sırada İtalyan Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve takımdan ayırdığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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