Arda Güler ve Montella arasında yaşananlara dair TFF'den açıklama

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2024 23:14 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 23:31 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Arda Güler'le ilgili çıkan haberler ve görüntülerle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, Arda Güler'in sakatlığı dolayısıyla antrenmanda yer almadığı aktarıldı.