Zeynep Sönmez tarih yazıyor! Wimbledon'da büyük başarı
Son dakika haberi: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Çinli Xinyu Wang'i 2-0 yenerek 3'üncü tura yükseldi.
Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya sıralamasında 88'inci sırada yer alan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı.
Rakibini 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Sönmez, 3'üncü tura yükseldi.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Zeynep Sönmez, dünya 69 numarası Hollandalı Suzan Lamens ile dünya 17 numarası Rus Ekaterina Alexandrova arasında oynanacak maçın galibiyle 32üncü turda karşılaşacak.
BİR İLKİ BAŞARDI
Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3'üncü tura kalan ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterdi.
Zeynep, aynı zamanda bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3'üncü tur gören ilk milli sporcu oldu. Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3'üncü tura yükselmişti.