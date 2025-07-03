Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Zeynep Sönmez tarih yazıyor! Wimbledon'da büyük başarı

Zeynep Sönmez tarih yazıyor! Wimbledon'da büyük başarı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zeynep Sönmez tarih yazıyor! Wimbledon&#039;da büyük başarı
Wimbledon, Tenis, Çin, Türkiye, Spor, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son dakika haberi: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Çinli Xinyu Wang'i 2-0 yenerek 3'üncü tura yükseldi.

Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya sıralamasında 88'inci sırada yer alan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı.

Rakibini 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Sönmez, 3'üncü tura yükseldi.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Zeynep Sönmez, dünya 69 numarası Hollandalı Suzan Lamens ile dünya 17 numarası Rus Ekaterina Alexandrova arasında oynanacak maçın galibiyle 32üncü turda karşılaşacak.

BİR İLKİ BAŞARDI

Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3'üncü tura kalan ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterdi.

Zeynep, aynı zamanda bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3'üncü tur gören ilk milli sporcu oldu. Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3'üncü tura yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Saç ve sakalları buz tuttuTMO'da randevulu buğday alımı başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de boy gösteren kulüp zorda! Borç yüzünden elektrikleri kesildi - SporAltay zor durumda! Borç yüzünden elektrikleri kesildiBeşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la masaya oturdu - SporBeşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la masaya oturduHerkes Fenerbahçe dedi, o ters köşe yaptı! Genç isimden sürpriz transfer - SporHerkes Fenerbahçe dedi, o ters köşe yaptı! Sürpriz transferCristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya veda: Hiç mantıklı değil - SporCristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal vedaFenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza - SporFenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imzaYıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti - SporYıldız futbolcu feci şekilde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...