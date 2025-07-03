Zeynep Sönmez tarih yazıyor! Wimbledon'da büyük başarı

Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3'üncü tura kalan ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterdi.

Zeynep, aynı zamanda bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3'üncü tur gören ilk milli sporcu oldu. Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3'üncü tura yükselmişti.