4 büyük Grand Slam tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon çim kortta oynanan tek tenis turnuvasıdır. 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın düzenlendiği ülke ve Wimbledon'ın bulunduğu şehir merak edildi.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, 2025 yılında 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Turnuva yakından takip edilirken Wimbledon nerede, Wimbledon Tenis Turnuvası hangi ülkede düzenleniyor merak edildi.

WİMBLEDON NEREDE?

Wimbledon Tenis Turnuvası ya da kısaca Wimbledon, 1877'den u yana All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenleniyor. Dünyanın en prestijli 4 Grand Slam turnuvasından biri olan Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvasıdır.

Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunuyor. Her yıl haziran ayının son haftasında başlayan turnuva iki hafta sürer.

WİMBLEDON NEDEN ÖNEMLİ?

Wimbledon, dünyanın en eski tenis turnuvası olması nedeniyle en prestijli turnuva olarak kabul edilir. 1877'den beri düzenlenen turnuva açık çim kortlarda oynanıyor. Geleneksel yüzey çimde oynanamaya devam eden tek grand slamdır.

WİMBLEDON KAÇ YILDA BİR, HER YIL YAPILIYOR MU?

Wimbledon her yıl düzenleniyor. Haziran sonu ve temmuz başında düzenlenen turnuva, Avusturya, Fransa ve ABD Açıkları ile birlikte dört Grand Slam etkinliğinden biri olarak kabul edilir. Doğal çimde oynanır.

2024 WİMBLEDON ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2024 Wimbledon Şampiyonası 137. kez gerçekleşirken 2024'ün de üçüncü Grand Slam etkinliğiydi. Erkekler tekler şampiyonu Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz arasında oynandı. Şampiyon olan isim Carlos Alcaraz oldu. Kadınlar tekler şampiyonu ise Barbara Krejcikova oldu.