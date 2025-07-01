Zeynep Sönmez tarihe geçti! Wimbledon'da 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian’ı 2-0 mağlup ederek Wimbledon’da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlarda Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, bu galibiyetle Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon'ın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Zeynep Sönmez ile dünya 55 numarası Jaqueline Cristian karşı karşıya geldi. Tek kadınlarda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rumen rakibi Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi ve 2. tura yükseldi. Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden Zeynep, organizasyonda 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeynep Sönmez tarihi başarıya imza atıyor. Wimbledon'da ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, daha nicelerine inşallah…" ifadelerini kullandı.