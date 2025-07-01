Conte'den flaş karar: Osimhen genç takıma gönderildi!

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Galatasaray'daki kiralık süreci sona eren Victor Osimhen’i yaz kampında A takıma almayacak. Nijeryalı yıldız, genç takımla çalışacak.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, yaz kampı için kulübü Napoli'ye geri dönmeye hazırlanırken, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Legit NG'nin haberine göre, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Osimhen'in A takımla antrenmanlara çıkmasına izin vermeyeceği aktarıldı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı yıldızın, sezon öncesi hazırlıklarını genç takımla sürdüreceği ifade edildi.

GALATASARAY'DA PARLADI

2023/24 sezonunda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 gol ve 8 asist yaptı.